PROFESSION MÉDICALE: Tous les médecins sans exception dans le registre 2017 du MC

Les 1 200 médecins n'ayant pas respecté les règlements pour le renouvellement du permis pour exercer en 2017 n'ont aucun souci à se faire. Grâce à une dérogation du Medical Council (Continuing Professional Development) Regulations 2016, entérinée par le conseil des ministres hier, les 2 700 médecins ayant fait une demande pour le renouvellement du “registration” figureront dans l'Annual list 2017. Le règlement en question, en vigueur depuis août 2016, fait mention d'un minimum de cinq points obligatoires par rapport au critère “formation continue” pour tout médecin souhaitant figurer sur le nouveau registre.

« Cabinet has taken note that the minister of Health and Quality of life would make the medical Council(continuing Professional Development) (Amendment) Regulations that provide for the grant of an exemption from the necessity of acquiring Continuing Professional Development (CPD) points by Medical Practitioners/Specialists in 2016. The regulations would take effect from 31 december 2016 », peut-on lire dans le communiqué faisant état des décisions prises par le Cabinet hier. Il aURA fallu l'intervention d'urgence du Cabinet pour trouver une solution rapide au problème de ces 1 200 médecins ne répondant au critère de formation continue en raison de l'échéance fixée par la loi pour la publication du registre annuel du MC. En effet, cette Annual list doit être “gazetted” au plus tard le 15 février de chaque année, soit au plus tard mardi prochain.

« Nous sommes contents qu'aucun médecin n'ait été pénalisé dans l'exercice de sa profession cette année, mais il n'y aura aucune dérogation à l'avenir par rapport au nombre de points qu'un médecin doit accumuler au cours de l'année précédant la publication du registre annuel. Le renouvellement de l'enregistrement n'est plus automatique », prévient le Dr Kailesh Jagutpal, président du Conseil de l'ordre des médecins. Voici ce que dit le réglement par rapport à ces fameux « points obligatoires » : « Every general practitioner and specialist shall – (a) accumulate not less than 5 credit points for the year 2016 ending on 31 December 2016; (b) accumulate not less than 12 credit points for the year 2017 and every subsequent year. »

Vu le grand nombre de médecins n'ayant pu obtenir les « cinq points obligatoires » fin 2016, est-ce à dire que la mise en pratique du règlement a été un échec ? « Pas du tout », répond au Mauricien le Dr Jaygutpul. « Le fait que 1 500 médecins ont obtenu cinq points ou plus témoigne que la majorité des membres de la profession ont pris au sérieux le règlement concernant la formation continue », poursuit le président du Conseil de l'ordre des médecins.

Selon des dirigeants du MC, la quasi-totalité des médecins exerçant dans le service public auraient obtenu les « cinq points » pour la formation continue. Parmi les 1 200 médecins ne répondant pas à ce critère, plusieurs sont à l'étranger, soit pour des études de spécialisation, soit pour travailler. On laisse entendre aussi que certains médecins, d'un âge avancé, et qui n'exerceraient plus d'une manière régulière depuis plusieurs années, n'ont pas accordé grand intérêt à ce nouveau règlement.

Comment obtient-on ces « points » ?

D'après les Continuing Professional Development Regulations 2016, les médecins peuvent aller chercher ces « points » dans les domaines suivants :

- Participation à une conférence d'une durée de pas moins d'une heure (1 point)

- Participation à un “seminar/conference/workshop” de pas moins de trois heures (2 points)

- Participation à un “seminar/conference/workshop” de pas moins de cinq heures (4 points)

- Participation à une conférence internationale (4 points par conférence)

- Un médecin donnant une conférence (de pas moins d'une heure )(2 p)

- Publication dans un “medical journal” (4 points)

- Publication d'un cas dans un “medical journal” (2 points)

- Écrire un éditorial dans un “medical journal” (3 points)

- Écrire un livre dans une “medical speciality” (jusqu'à 10 points)

- Écrire un chapitre dans un “medical book” (4 points)

- Études de spécialisation à temps plein (4 points par année)

- Être Lecturer ou Professor dans un collège médical/université/Mauritius Institute of Health (4 points par année)

- Occuper un poste très élevé au niveau de l'administration, que ce soit dans une institution publique ou privée, comme Director General Health Services, Director Health Services, Regional Health Director, Medical Superintendent ou Director of Clinics, entre autres (4 points par année)

HÔPITAUX—PERSONNEL SOIGNANT: Recrutement massif des internes en ce début d’année

Après le recrutement de 120 internes le 18 janvier dernier, soit quelques jours avant le remaniement ministériel, 125 autres aspirants médecins commenceront le stage d’internat la semaine prochaine. Le ministre de la Santé, Anwar Husnoo, sera à l’hôpital Victoria lundi pour s’adresser à ces nouveaux venus dans la profession.

Soulignons qu’il y a 133 internes qui termineront cette formation pratique de 18 mois en avril. Tandis que ceux qui ont entrepris le stage le 18 janvier dernier termineront en juillet 2018. Ce qui fait qu’un total de 378 internes seront dans les services hospitaliers à partir de la semaine prochaine. « La présence de 378 aspirants médecins répartis dans tous les hôpitaux du pays sera d’un grand soutien au personnel médical permanent. On ne peut plus parler de manque d’effectif, que ce soit dans les ‘casualties’ ou dans les autres départements des hôpitaux », observe un cadre du ministère.

Le prédécesseur d’Anwar Husnoo attendait l’arrivée des bras supplémentaires pour étendre le « shift system » des médecins – en vigueur, valeur du jour, dans les “casualties” seulement – à d’autres départements des hôpitaux. Pour sa part, l’actuel ministre de la Santé ne s’est pas encore prononcé sur cette question, jugée sensible au sein du personnel médical.