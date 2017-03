PROGRAMME CSR: Toyota Mauritius verse Rs 3 M à 20 associations

Dans le cadre de son projet CSR, Toyota Mauritius Ltd a procédé à la remise de chèques à 20 associations, et ce en présence du vice-président de la République, Parmasivum Pillay Vyapoory. Lors de son discours, ce dernier a mis l'accent sur l'importance du CSR, se disant « fier » de voir autant d'associations profiter du CSR pour mener à bien leurs projets. Pour Arvind Issur, Managing Director de Toyota Mauritius Ltd, cet événement marque également l'engagement de Toyota à soutenir des causes qui lui tient à coeur. « Chez Toyota Mauritius Ltd, nous ne voulons pas seulement reverser un soutien financier parce qu'il le faut, mais parce que c'est important pour nous. Nous nous impliquons énormément dans chaque dossier que nous recevons afin que notre aide financière puisse également se refléter sur le long terme. De plus, je suis très heureux de pouvoir cette année annoncer notre aide à 20 associations ayant un projet important. »

Pour les associations présentes, cette donation est qualifiée de « très importante » afin de pouvoir poursuivre leurs activités. « Pour une association, les donations du CSR sont vitales pour que ses activités puissent continuer. Il y a tellement de choses que l’on voudrait faire mais, souvent, le financement bloque l'avancée de nos activités et nous empêche d'initier de nouveaux projets », explique Stella Lutchanah, de PAWS.

Les Ong ayant reçu un chèque sont : Sponsor a Child, PILS, la Mauritian Wildlife Foundation, l'Action familiale, Friends in Hope, l'APSA, l'Alzheimer association, l'APRIM, Transparency Mauritius, Diabetes Safeguard, PRAT, Chrysalide, PAWS, l'Association jeunes inadaptés de Curepipe, le Lions Club de Quatre-Bornes, T1 Diams, CEDEM 7, le Mauritius Council of Youth Leaders et l'Association Exepm.