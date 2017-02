PROGRAMME SCHOOL FEEDING PROJECT : Le Groupe ABC offre son soutien

La Fondation Sir J. Moilin Ah-Chuen, qui regroupe les actions philanthropiques du Groupe ABC, a remis un chèque de Rs 225 000 à l’Ong Caritas lors d’une cérémonie organisée à Roche-Bois le 14 février dernier. Cette somme financera le School Feeding Project, programme de Caritas visant à offrir un repas à des écoliers issus de familles défavorisées dans le but de les motiver à aller à l’école et, ainsi, à augmenter leurs chances de réussir au niveau académique. Une cinquantaine d’écoliers de l’Emmanuel Anquetil Government School recevront un petit-déjeuner sur une base quotidienne, et ce pendant toute une année.

David Ramsay, CSR Manager de la Fondation, a salué cette initiative de Caritas. « L’éducation est un important vecteur de développement et reste un puissant outil dans la lutte contre la pauvreté. Ce programme nous tient à cœur car il touche aussi la région de Roche-Bois, où nous avons de nombreuses activités », dit-il. Le Groupe ABC, à travers la Fondation Sir J. Moilin Ah-Chuen, est en effet très impliqué dans la région et travaille en partenariat depuis plusieurs années avec des Ong œuvrant pour le bien-être et le développement social des familles vulnérables.

Lancée en 2013, la Fondation Sir J. Moilin Ah-Chuen regroupe toutes les activités caritatives du Groupe ABC. Son programme de responsabilité sociale se structure autour de 4 axes : l’éducation, l’intégration sociale au sein de la communauté, la santé et le sport, et l’environnement.



ÉTUDES TERTIAIRES-ABC BANKING : prêt à un taux d'intérêt de 6,5%

ABC Banking Corporation annonce l'introduction d'un prêt étude frappé d'un taux d'intérêt annuel de 6,5%, plan qui, selon la banque, vise à soutenir les étudiants voulant entreprendre des études universitaires. Un communiqué émis par la banque indique que le prêt en question porte sur un montant minimum de Rs 100 000 par année académique. L’emprunt peut aller jusqu’à Rs 4 millions pour toute la durée des études. « Cette facilité s’ouvre aux étudiants inscrits en licence, maîtrise ou doctorat », précise la direction de la banque, qui ajoute qu'il est primordial que l’université choisie soit reconnue par l’autorité régulatrice, dont la Tertiary Education Commission (TEC), pour les institutions basées à Maurice.

« En offrant ce type de prêt, nous voulons accompagner les jeunes dans leur formation académique et professionnelle. L’objectif est aussi de faciliter le plus possible leur transition vers le monde du travail. C’est en offrant ces facilités de financement que l’on contribue à l’accélération du progrès social et économique du pays », déclare Yashod Umanee, General Manager d'ABC Banking Corporation. Le prêt est remboursable sur une période de 15 ans, incluant le moratoire sur le capital durant lequel le client repaie uniquement les intérêts. Ce délai de remboursement sur le capital peut aller jusqu’à cinq ans, dépendant de la durée des études. Dans le cas d’études à temps partiel, c’est le bénéficiaire lui-même qui peut contracter l’emprunt.

Le public pourra découvrir les facilités qu’offre la banque en matière de financement d’études lors de la Mauritius International University and Career Expo, qui se tiendra du 17 au 19 février au Swami Vivekananda International Convention Centre.