PROGRAMMES CSR : Cim Finance offre deux bourses d’études

Cim Finance, spécialisé dans les services financiers aux particuliers et entreprises, a offert des bourses à Anaïs Anthoo et Madani Ebrahim Napaul, pour des études supérieures à l’African Leadership College (ALC).

Les bénéficiaires, dont les parents sont des clients de la compagnie, disposeront d’une somme de USD 7 000 par année académique pour des cours diplômants de trois à quatre ans. La cérémonie de remise de bourse a eu lieu jeudi dernier au Head Office de Cim Finance, à Port-Louis, en présence de plusieurs membres de l’équipe de l’entreprise, de même que des représentants de l’ALC, notamment Seth Trudeau, Director of Learning de l’institution.

« Offrir des bourses pour des diplômes de l’ALC aux enfants de nos clients est un moyen pour nous de leur exprimer notre reconnaissance et témoigner de notre effort à constamment servir la communauté pour renforcer le tissu économique et social du pays », souligne Mark van Beuningen, directeur général de Cim Finance, dans un communiqué de presse. Cette initiative, selon lui, illustre bien la philosophie de la compagnie d’être non seulement un prestataire fiable et responsable, mais aussi bienveillante.

Cim Finance a toujours promu les études supérieures à travers ses offres de financement, notamment avec des solutions sur mesure comme le plan Cim MiStudy, qui propose des financements jusqu’à 100 % pour couvrir les frais d’études. Une fois leurs études complétées, les deux bénéficiaires de bourse de Cim Finance bénéficieront d’un contrat d’embauche de trois ou quatre ans au sein de la société.

HOPITAL VICTORIA : Sun et le Lions Club aident le Cancer Ward

Le groupe hôtelier Sun Resorts et le Lions Club de Maurice se sont associés pour venir en aide au Cancer Ward de l’hôpital Victoria.

Depuis 2008, le groupe Sun, à travers le Sun Children Cancer Fund, s’est engagé à soutenir le Cancer Ward en prenant en charge l’achat d’équipement médical et l’entretien du ward. Le groupe hôtelier a obtenu le soutien du Lions Club sous forme de don d’appareils électroménagers et de remise en état de certaines structures du Cancer Ward.

Un accord en ce sens a été signé par le Chief Finance Officer du groupe Sun, Tommy Wong, le gouverneur du District 403B2 du Lions Club, George Chane Tune, et le président du Lions Club d’Ebène, Michael To Tok Shan.

Présent à la cérémonie, le CEO de Sun, David Anderson, a dans son allocution remercié le Lions Club pour sa contribution au Cancer Ward. George Chane Tune a fait ressortir que le Lions Club se réjouissait de cette participation car il est primordial de lutter contre le cancer qui touche malheureusement un nombre accru d’enfants à Maurice.

LORS DU DÉBARQUEMENT DE PRODUITS PÉTROLIERS : Huit cents litres d’huile déversés dans la mer hier

Les autorités portuaires sont intervenues rapidement ce matin afin d’éviter qu’un problème de pollution marine ne prenne une dimension dramatique. En effet, alors qu’un pétrolier procédait hier au transfert de produits pétroliers dans des installations appartenant à Vivo Energy, les autorités ont constaté qu’il y avait une fuite d’huile.

Les Port Emergency Services sont intervenus rapidement afin de prévenir toute catastrophe et le pétrolier a été invité à arrêter ses opérations. Il se trouve que 800 litres d’huile lourde ont été déversés dans la mer par le biais d’une fuite dans un des tuyaux utilisés à cet effet. Les garde-côtes ont encerclé l’espace affecté et, grâce à des moyens techniques déployés, ils ont été en mesure d’absorber l’huile. Selon un porte-parole de la compagnie pétrolière, « il n’y a eu aucun dégât majeur ». Le pétrolier, qui avait été transféré momentanément au Quai 1, devrait pouvoir reprendre ses activités dans l’après-midi.

Dans les milieux de Vivo Energy, on s’étonne qu’il y ait eu des fuites d’autant que la sécurité de l’installation et des tuyaux avait été vérifiée en avril dernier. Les autorités portuaires ont indiqué ce matin qu’elles reviendront à la firme Vivo Energy pour les frais de nettoyage.