PROJET À AGALEGA : Formation d’une équipe de réponse aux urgences

Dans le cadre de son projet « Pour une Société Nationale plus forte et des communautés plus sûres et résilientes, nous nous préparons ! », la Croix-Rouge de Maurice (CRMu) s’est engagée dans une mission à Agalega. Hier, lundi 19 septembre, une équipe composée de la CRMu, du National Disaster Risk Reduction Management Centre (NDRRMC), du Mauritius Fire and Rescue Service (MFRS), de la National Coast Guard (NCG) et de la Special Mobile Force (SMF) s’est rendue sur l’île pour une mission de trois jours. L’objectif est d’augmenter la capacité de la population vulnérable d’Agalega à se préparer et à répondre aux catastrophes naturelles en mettant en œuvre des programmes de réduction de risques. Les besoins identifiés par la Croix-Rouge de Maurice pour les habitants de l’île sont d’améliorer les capacités et les compétences d’une équipe pré-identifiée. L’objectif final est de former un groupe d’individus avec des capacités de réponse améliorées ainsi qu’une communauté plus résiliente et prête à agir en cas d’urgence. Cette équipe, d’une trentaine de personnes, sera plus apte à délivrer une réponse rapide et plus efficace lors des opérations post-catastrophes ; réduire le nombre de décès liés aux catastrophes et assurer une réduction des pertes de biens et des moyens de subsistance. Les bénéficiaires de cette formation financée par Emtel recevront des équipements tels que des trousses de secours, des vestes et des casques de sécurité, des gants et des bottes de protection, des torches et des sifflets, entre autres. L’équipe formatrice sera de retour à Maurice le 26 septembre.