PROJET D’HORTICULTURE : Rs 454 800 offert par la plate-forme Small Step Matters et la MCB

Le Centre Open Mind à travers l’hortithérapie aide à l’épanouissement des personnes atteintes de troubles psychologiques. Pour l’aider dans sa mission, la plate-forme Small Step Matters et le Groupe MCB lui ont remis hier un chèque de Rs 454 800. Small Step Matters avait recueilli une somme de Rs 25 700 à travers le crowdfunding et cette somme a été ajoutée à celle recueillie par la MCB (Rs 429 000) à travers l’e-statement campaign. L’annonce a été faite hier au centre d’Open Mind par Koomaren Cunnoosamy, responsable du Corporate Banking à la MCB.

Le site Small Step Matters aide des compagnies et des personnes qui viennent proposer leurs projets et qui ont besoin de financement. Comme l’a indiqué Koomaren Cunnoosamy, la banque a complété le financement du projet à travers l’e-statement campaign, qui a permis au Groupe MCB de récolter Rs 731 000. Cette somme a été recueillie auprès des clients qui ont choisi de ne pas imprimer leurs relevés bancaires mais de les consulter en ligne. De ces Rs 731 000, Rs 429 000 ont été remises à Open Mind.

Koomaren Cunnoosamy se félicite que les clients de la MCB aient aimé cette formule, qui permet aussi de contribuer à la préservation de l’environnement.

Lors de son discours, Doris Bossu-Picat, vice-présidente d’Open Mind, a rappelé les difficultés encourues par le centre tout comme les autres ONG qui opèrent dans la filière de la santé. « Le régime de financement CSR des ONG a subi un sérieux revers suite au changement survenu lors du dernier budget et met en péril l’existence de beaucoup d’ONG, démontrant ainsi la méconnaissance et le manque de reconnaissance des autorités et du travail accompli par ces ONG auprès de la population », dit-elle.

Doris Bossu-Picat a remercié le Groupe MCB pour son aide pour le financement de son projet d’hortithérapie, qui englobe des ateliers de jardinage bio et des sessions de thérapie prônant l’eco-green. Une des axes fondamentaux de ce projet d’envergure est de contribuer à favoriser l’équilibre émotionnel, cognitif, social et comportemental des personnes en souffrance psychologique. Au total, 80 personnes, enfants, adolescents et adultes, en seront les bénéficiaires. Le financement aidera à l’achat de matériel, des plantes de même que la création et l’entretien d’une serre et d’un jardin de légumes bio. Les promoteurs d’Open Mind ont aussi mis en place un jardin thérapeutique en vue de permettre aux adhérents d’avoir accès à un espace en plein air. Le programme financé par Small Step Matters et la MCB, dit Doris Bossu-Picat, vient mettre à l’avant-plan « la thérapie verte, dite écothérapie, qui englobe à la fois la nature et l’environnement dans la prise en charge contre la misère psychologique ». Le programme de Healing Green prôné par le Centre Open Mind a pour thème « Taking Therapy Outside » et pour maxime « Feel better outside. Feel better inside ». Doris Bossu-Picat indique que « l’hortithérapie et l’écothérapie améliorent l’équilibre émotionnel, cognitif, social et comportemental de la personne en souffrance psychologique ». Elle remercie le Groupe MCB pour son financement qui va permettre au centre d’Open Mind de poursuivre son programme de Service d’aide psychologique auprès des enfants, ados et adultes en souffrance psychologique. Pour rappel, le centre Open Mind de Verdun est le seul opérant un service d’aide psychologique aux personnes vulnérables.