PROJET D’HÔTEL À LA CAMBUSE : Une nouvelle injonction bloque le projet de Currimjee

Alors qu’il envisageait de démarrer “très prochainement” ses travaux, le groupe Currimjee devra patienter encore pour la construction de son hôtel cinq étoiles, Le Chaland Resorts, à La Cambuse. Pour cause, l’Environment and Land Use Appeal Tribunal (ELAT) a accédé, jeudi dernier, à la demande d’injonction déposée il y a plus d’un an par la plate-forme Aret Kokin Nou Laplaz (AKNL) qui maintient que ce projet d’hôtel menace directement l’environnement à La Cambuse. D’ores et déjà, le groupe Currimjee annonce son intention de faire appel de ce “Stop Order”.

Nouveau coup d’arrêt pour le groupe Currimjee qui voit le démarrage de la construction de son hotel Le Chaland Resorts, à La Cambuse, sous le coup d’une injonction délivrée, jeudi dernier, par le tribunal de l’Environnement. Dans un document de 23 pages, la vice-Charperson de l’ELAT, Mme Jayshree Ramful-Jhowry, reprenant les plaidoiries et citant les mesures légales concernant la délimitation de la South Coast Heritage Zone, du National Development Strategy Plan et de la Mahébourg Tourism Zone, entre autres, explique les raisons qui ont motivé sa décision d’émettre un Stop Order contre le projet de Currimjee, piloté par Currimjee Hospitality Management (CHM) Ltd.

En conclusion, elle indique que “If the interlocutory order is not made, the respondent will carry on with a construction, the lawfulness of which is being challenged. I am therefore convinced that such a situation would result in irreparable prejudice to the applicants, which cannot be adequately compensated by damages. It is accordingly appropriate and desirable that the status quo be maintained before any construction works be commenced pending the determination of the appeal case.”

Pour la plate-forme AKNL, “Ce jugement rendu le jour des célébrations du World Wetlands Day est une excellente nouvelle. La bataille continue pour faire annuler le Land & Building Permit accord au promoteur par le District Council.” Outre le site de La Cambuse, la vice-Chairperson a aussi, dans son jugement, abordé d’autres points, dont la South Coast Heritage Zone, “qui nous permettra de continuer notre combat pour le respect et la protection de l’environnement pour d’autres plages, notamment Pomponette et St Félix”, notent les membres de AKNL. “Nous ne bataillons pas contre le groupe Currimjee mais pour le respect des droits des citoyens et pour la protection et la préservation de l’Environnement”, disent-ils. Il s’agit d’une première manche gagnée, ajoutent-ils, faisant un appel à la solidarité citoyenne pour soutenir leur combat. Soutien qui peut être effectué financièrement également, afin que la plate-forme AKNL puisse assurer la bataille légale avec les avocats. Pour cela, les intéressés peuvent faire un virement à travers le numéro de compte 000443848653 à la MCB.

De son côté, le groupe Currimjee est loin de baisser les bras. Dans un communiqué de presse, il indique qu’il compte faire appel contre cette injonction, comme ce fut le cas il y a quelque temps, suite à la demande de Georges Ah Yan du Forum Citoyens Libres (FCL) qui avait obtenu gain de cause, bloquant les travaux, mais s’est finalement vu débouter en décembre dernier, après un an, l’ELAT rejetant son appel contre l’octroi du Building & Land Use Permit délivré par le Conseil de district de Grand-Port Savanne.

“En décembre dernier, le tribunal nous a donné raison dans le cas qui opposait Messieurs Ah Yan et Savrimootoo au District Council de Grand-Port, en rendant sa décision en faveur de notre projet d’hôtel face aux fausses allégations des opposants. Sur les neuf points d’appel des opposants, tous ont été rejetés par le Tribunal, et ce, malgré le fait qu’ils avaient obtenu un Stop Order contre notre projet”, rappelle le promoteur. Selon lui, “le deuxième cas, opposant AKNL au District Council de Grand-Port, reprend presque les mêmes accusations et est dans la même lignée que le premier cas.” De ce fait, le groupe Currimjee fera, encore une fois, appel de cette injonction en Cour suprême.

Insistant avoir suivi toutes les procédures dans le cadre de ce développement, le promoteur fait valoir que “le respect de l’environnement n’est pas le monopole des opposants. Nous sommes confiants que la justice donnera finalement raison à l’expertise et au professionnalisme, comme cela s’est passé dans le premier cas, et que ce projet de développement durable qui est tant attendu dans le Sud sera bientôt une réalité.”

Si le groupe Currimjee fera appel, les membres d’AKNL ne se disent pas pour autant découragés. “C’est son droit de faire appel. Nous, notre objectif est de faire annuler le Land and Building and Use Permit que lui a accordé le district Council”, rappellent-ils, indiquant que leur campagne de sensibilisation continue. Ils seront sur la plage de Pomponette ce dimanche.