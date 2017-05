PROJET HÔTELIER AU CHALAND: Ce que des “écologistes” ne disent pas

Dans une double page de l'édition de Week-End du 21 avril 2017 et dans un hebdomadaire récemment, AKNL se défend d’attaquer uniquement le groupe Currimjee et maintient dans le fond ses propos sur Mare-aux-Songes, le parc marin de Blue-Bay et les dunes du Chaland. Dans mes trois précédents articles dans ces colonnes sur ces « écologistes », leur manque de sérieux avait été démontré. Un an après la parution du dernier papier, on constate que non seulement ils manquent encore grossièrement de sérieux, mais leur démarche même appelle beaucoup de questions.

Pourquoi AKNL se défend-il tellement d’avoir traîné le groupe Currimjee devant le Tribunal de l’Environnement alors qu’il a bel et bien contesté la décision du District Council de Grand-Port d’accorder un permis de construire au groupe Currimjee? Quand AKNL invoque le droit de recourir à la justice, il devrait d’abord dire pourquoi il n’a pas utilisé ce droit en 2012, comme prévu par la loi, pour commenter le rapport EIA de l’hôtel du Chaland; pourquoi n’a-t-il pas contesté l’octroi du permis EIA en janvier 2013; et pourquoi a-t-il attendu l’octroi du dernier permis – le Building and Land Use Permit (BLUP) – en juillet 2015 pour loger une contestation. Comme AKNL mentionne la contestation du projet d’hôtel sur l’Île des Deux Cocos, il y a près de 20 ans de cela, il ne peut pas dire que la « coalition » AKNL n’existait pas en 2012-2013. Quand on lit AKNL, on croirait que c’est le conseil de district qui a demandé à AKNL de contester sa décision devant le Tribunal et qu’AKNL s’excuse de l’avoir fait!

Dans une interview, Yan Hookoomsing déclare que c’est après avoir été « avertis du problème à La Cambuse » que les membres d’AKNL ont « fait une visite et nous avons vu que les terres de l’État occupées par la National Coast Guard allaient accueillir un hôtel ». Cet activiste voudrait vraiment faire croire au public qu’Ecosud, dont la vocation est de surveiller cette région de l’île, et lui-même ne savaient pas cela depuis 2012, et même avant ? Allons!

« Menace grandissante...»

Cet acharnement sélectif contre le projet Currimjee se dévoile encore quand AKNL écrit sur le parc marin et Mare-aux-Songes. AKNL dit s’inquiéter de « la menace grandissante pesant sur le site de la Mare-aux-Songes, notamment en raison du développement projeté par le Groupe Omnicane ». Mais dans les faits, c’est contre le projet Currimjee qu’il mène une campagne virulente sur le terrain, dans la presse et sur les réseaux sociaux depuis la mi-2015.

À propos de Mare-aux-Songes encore, AKNL écrit que le site paléontologique « fait partie intégrante du parc marin ». Or, Mare-aux-Songes ne fait pas partie du parc marin de Blue-Bay. Les limites du site Ramsar sont très claires et peuvent être vérifiées sur le site web de la Convention Ramsar: (https://rsis.ramsar.org/RISapp/files/30514715/pictures/MU1744map2007.pdf). AKNL est sélectif aussi quand il maintient que le parc marin de Blue-Bay a été downgraded ou été mis sur une liste de « sites à risques » à cause de changements négatifs allégués et imputés au Groupe Currimjee (alors que l’hôtel n’est pas encore construit!). Il omet de dire que les soi-disant « changements négatifs » ont été signalés au Secrétariat Ramsar par lui-même et que l’inclusion sur cette liste ne signifie pas que le Secrétariat Ramsar est d’accord avec son interprétation: « Dossiers ouverts pour lesquels le Secrétariat a reçu des informations de sources autres que les Parties contractantes et a exercé un suivi avec les Autorités administratives concernées. Le fait que ces sites figurent ici ne signifie pas que la Conférence des Parties, le Secrétariat ou la Partie concernée considèrent qu’ils font face à un changement négatif. » Ce qui est vérifiable sur le site internet de la Convention Ramsar comme mentionné dans un article de Week-End du 19 février 2017. http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/sc52-06_stat... (page 40).

Le parc marin de Blue-Bay n’est sur aucune liste de “sites à risques” et le rôle d’une Ramsar Advisory Mission n’est pas de discuter d’une approbation d’un projet par un comité national, comme le soutient AKNL, mais est décrit comme suit: « Lorsque les caractéristiques écologiques d’un Site Ramsar sont menacées, une Partie contractante peut demander une Mission consultative Ramsar (MCR). » ( http://www.ramsar.org/fr/activite/missions-consultatives-ramsar)

Pour tenter de démontrer qu’il n’est pas sélectif, AKNL mentionne son action (en fait l’action d’Ecosud, soutenu par d’autres associations) contre un projet d’hôtel Naïade (maintenant Lux) sur l’Île des Deux Cocos dans les années 2000 et son action en Cour contre l’hôtel Peninsula Bay à Blue-Bay (ex-Blue Lagoon). Ce qu’AKNL ne dit pas, c’est qu’Ecosud a été et/ou est sponsorisé par Lux et par l’hôtel Peninsula Bay! Les habitants de la région savent cela. Alors que l’activité incessante de bateaux à moteur et l’insuffisance du traitement des eaux usées de certains riverains existants contribuent à la dégradation du parc marin, c’est le projet d’hôtel de Currimjee qui est accusé avec virulence de causer le soi-disant downgrading du parc marin de Blue-Bay!

St-Thomas...

Encore un exemple : AKNL envoie une lettre au Secrétariat Ramsar sur le parc marin en invoquant le projet d’hôtel du Chaland et un projet immobilier fantôme avec « zone commerciale et résidentielle » du côté du Chaland, alors qu’un projet immobilier d’envergure est en voie de commercialisation de l’autre côté du parc marin, soit du côté de Beau-Vallon/Pointe d’Esny, et un autre est en voie de construction par Omnicane du côté de Plaine-Magnien, soit en amont de Mare-aux-Songes! Et AKNL se défend d’être sélectif et de s’acharner uniquement contre le projet Currimjee! Le financement par le fonds CSR d’une banque multinationale d’un projet de préservation de tortues marines dans le Sud suscite lui aussi bien des interrogations.

À propos des dunes, AKNL choisit de publier un “Architect Drawing” où est écrit “Sand Dunes” pour affirmer qu’une partie de l’hôtel sera construite sur des dunes. Quel argument de taille! AKNL occulte totalement le “Ecological report” contenu dans le rapport EIA de l’hôtel du Chaland où le consultant écologiste Pierre Baissac fait la distinction entre ce qui reste du système dunaire originel, qui est à préserver, et les monticules présents sur la partie du site qui a été déjà largement modifiée par des constructions et que des architectes peuvent très bien nommer “sand dunes” sans que cela ait une signification scientifique. On se demande au passage qui sont les scientifiques et associations locaux, à part Ecosud, qui soutiennent AKNL!

Autre élément qui se confirme: depuis quelque temps, le parti politique Rezistans ek Alternativ et AKNL se font écho pour attaquer le groupe Currimjee et pour dire : « Nous préparons un projet de tourisme alternatif pour le Sud où c’est le tourisme chez l’habitant qui est proposé. » Des indications claires confirment que loin d’être un groupe d’écologistes indépendants inquiets pour le parc marin, les dunes et Mare-aux-Songes, AKNL est depuis toujours étroitement associé à Rezistans ek Alternativ. La plupart de ceux qui ont entré ensemble un appel devant le Tribunal de l’Environnement en 2015 sont des membres en vue du parti politique, les conférences de presse d’AKNL se tiennent dans les locaux du parti à Moka, ils partagent la même virulence contre le groupe Currimjee et trois membres du parti ayant été candidats aux élections législatives de 2014 et/ou municipales de 2015 participaient à la dernière interview en date de Yan Hookoomsing, porte-parole d’AKNL.

AKNL évoque encore une lettre de consultants “spécialistes du dodo” (sans doute des scientifiques du collectif Dodo Alive menés par le Dr Kenneth F. Rijsdijk - que l’on n’entend plus tiens!) qui auraient averti Currimjee de faire passer la nouvelle route à au moins 100 m de Mare-aux-Songes. AKNL ne dit pas si la même lettre a été envoyée à Omnicane, si elle a été transmise avant le début de la construction, et par qui exactement elle a été signée. Dodo du Sud est comme St-Thomas, il veut voir cette lettre avec la signature de tous ces consultants publiée dans la presse pour le croire! Il a aussi été grattouiller le bitume et des spécialistes pour comprendre la National Development Strategy (NDS) dont AKNL nous rebat les oreilles. À bientôt donc pour un nouvel épisode du feuilleton du Dodo!

http://www.lemauricien.com/article/hotel-la-cambuse-donnez-nous-des-faits-s-il-vous-plait http://www.lemauricien.com/article/mare-aux-songes-des-arguments-raisonnes http://www.lemauricien.com/article/mare-aux-songes-des-arguments-raisonnes-bis