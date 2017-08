PROJET DE LECTURE : Le CDM vient en aide aux jeunes de dix régions de l’île

Promouvoir la lecture et inculquer, à travers elle, des valeurs morales. Tel est le but du Cercle des Dames Mourides (CDM) qui, en collaboration avec la National Corporate Social Responsibility, organise un projet de lecture à l’intention de 300 jeunes de 6 à 11 ans issus de milieux vulnérables. « Ce projet vise à encourager les jeunes à lire en vue d’acquérir des valeurs pouvant les aider dans leur vie de tous les jours », explique Allia Syed Hossen-Gooljar, du CDM.

Fort de son travail sur le terrain, le CDM constate qu’une majorité des jeunes de nos jours « ne lisent pas suffisamment » et que « cette lacune se reflète sur leurs résultats scolaires ». Cette situation est d’autant plus alarmante chez ceux issus de milieux fragiles. « Il y a ainsi un besoin urgent d’encourager ces enfants à lire. Ces derniers doivent alors avoir accès à des livres intéressants en vue de les motiver », explique Alia Syed Hossen-Gooljar. C’est en ce sens que le CDM organise des sessions de lecture en collaboration avec deux narrateurs, Jamel Collin et Stéphanie Lo-Hun, de Makadam Phylozophy, qui utilisent le livre Contes de sagesse d’Afrique – Les deux Lézards, lancé par le CDM en novembre 2016, pour marquer la Journée de l’Enfant. « Nous espérons qu’au terme de la session de lecture, l’enfant découvre un amour pour les livres et soit inspiré par les valeurs partagées dans le conte. Les histoires sont d’un Africain qui a été inspiré par son environnement. Les enfants mauriciens pourront par là même s’intéresser à ce qui se passe dans le continent africain, où bien des projets sont en cours », dit-elle.

Une première session a été organisée le samedi 12 août au Mouvement Souillac. Trente jeunes, accompagnés de leurs parents, étaient invités à y participer. À la fin de la session, les enfants ont reçu un livre en cadeau et un déjeuner leur a été offert. La prochaine session, prévue le 9 septembre, se tiendra à Vallée-Pitot. Ce projet, qui devrait prendre fin en mai 2018, vise à sensibiliser 300 enfants à la lecture.