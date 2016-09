PROJET DE PRIVATISATION DE LA CWA: La Platform anti-privatisation prévoit une « Marche de l’eau »

Intensifiant leurs manifestations, leurs causeries, débats et autres activités dans le cadre de leur campagne contre le projet de privatisation de la Central Water Authority, les animateurs de la Platform anti-privatisation ont annoncé une série d’autres activités qui culmineront en une « Marche de l’eau ». Ils arguent que la privatisation de la CWA apportera une augmentation du tarif de l’eau dans son sillage.

« Nou pou contigne fer nou bann kozri, nou bann deba, nou bann manifestasyon dan kad nou campagne de mobilizasyon kont privatizasyon Central Water Authority (CWA). Ek tou sa pou fini par enn gran la Marche de l’eau », a annoncé la syndicaliste Jane Ragoo, une des animatrices de la Platform Anti-Privatisation. Les membres de cette plateforme ont tenu une conférence de presse vendredi au siège de la Fédération des travailleurs unis (FTU) à Port-Louis pour expliquer leur prise de position.

« Nou pe invit tou bann syndika, tou bann associasyon citoyenn, tou bann federation sindikal, ki li dan sekter prive ou dan sekter piblik, ek tou bann Maurisien en zeneral kumans mobiliz vot pou ki zot vinn ek zot invite zot bann pros partisip dan la Marche de l’eau », a ajouté la syndicaliste. La date et le lieu de cette marche de protestation seront annoncés en temps et lieu, après discussions avec toutes les parties concernées.

Pour sa part, Iswarduth Guness, président de l’Union of Employees of the CWA, syndicat membre de la Platform anti-privatisation, soutient que le ministre des Services publics, Ivan Collendavelloo, est le seul à parler de la nécessité d’un partenariat stratégique et de la privatisation de la CWA. « Li tou sel pe koz sa dan gouvernma. Kuma dir li izole ».

Iswarduth Guness a affirmé qu’avec ce projet de partenaire stratégique, Ivan Collendavelloo est en train de « déterrer un cadavre » que sir Anerood Jugnauth a enterré en 2001. « Le 16 août 1999, le gouvernement d’alors avait signé un partenariat stratégique entre la CWA et Lyonnaise des Eaux/Vivendi. Mais quand SAJ est arrivé au pouvoir en 2001, il a « enterré » ce contrat. Mais, la CWA a dû payer des dommages de Rs 30 millions ».

Le syndicaliste estime par ailleurs qu’il n’y a aucune raison de privatiser la CWA. « Ki ena pou privatize dan CWA ? Instalasyon bann nouvo koneksyon finn kontrak out ; gardienaz finn kontrak out ; netwayaz finn kontrak out ; reparasyon bann veikil finn kontrak out ; san konte ki 48 % bann peyman ki rekolte fer li par la pos ou la bank. Ki ena alor pou privatize ? »

Iswarduth Guness a insisté que la CWA n’est pas un « canard boiteux qui a besoin de sérum ». « La CWA ramasse Rs 4 millions par jour et a un surplus de Rs 200 000 annuellement. Le ministre Collendavelloo est un train de la discréditer aux yeux du public pour pouvoir la privatiser plus facilement », dit-il. « Nous ne sommes pas contre une restructuration pour le meilleur ou contre le développement. Mais il n’y a aucune raison de vendre quelque chose qui marche et qui rapporte de l’argent au pays. Nous n’allons pas permettre que la CWA tombe dans la main des étrangers ».

Rehana Ameer, une autre animatrice de la plateforme, a dénoncé « l’arrogance » du ministre des Services publics. « Li dir ki dilo tro bon marse dan Moris ! Si li ki kapav pey plis, eski li kone kombien dimounn pe bizin pa tir rasyon pou kapav pey zot dilo… Avek enn ogmentasyon pri dilo boukou dimounn pou tomb dan la mizer », a-t-elle argué.

Reeaz Chuttoo a argué qu’un gouvernement a recours à la privatisation pour deux raisons fondamentales : parce qu’il a besoin d’argent ou parce qu’il recherche une nouvelle technologie. « Or, pour la CWA aucune de ces deux raisons tient. La CWA a les moyens de s’offrir les dernières technologies qu’elle veut ».

Reeaz Chuttoo ajoute que quand le prix de l’eau a augmenté de 35 % en 2012 et que le prix de l’assainissement de la Wastewater Management Authority est venu se greffer dessus à 100 %, cela signifie que depuis cette date le prix de l’eau a augmenté en fait de 135 %. « Comment peut-on dire qu’il n’y a pas d’argent quand on sait que les services publics jouissent des Rs 4 par litre d’essence ou de diesel que nous payons à chaque fois que nous passons à la pompe ; qu’il y a des centaines de maisons qui seront raccordées au système de tout-à-l’égout ; que quelque 2 000 maisons vont être construites ces prochaines années et qu’il y aura davantage d’eau en stock avec les nouveaux barrages comme le Bagatelle Dam ? »

Deepak Benydin a annoncé que le Comité national de coordination de l’Internationale des services publics (CNC-ISP) qu’il préside a décidé de se joindre à toutes les manifestations que la plateforme compte organiser contre la privatisation de la CWA. Le CNC-ISP regroupe trois syndicats, la Government Services Employees Association (GSEA), la Local Authorities Employees Union (LAEU) et la Federation of Parastatal Bodies and other Union (FPBOU). L’ISP est une fédération syndicale internationale représentant 20 millions de femmes et d’hommes qui travaillent dans les services publics de 154 pays à travers le monde. L’ISP est en train de faire une campagne internationale contre la privatisation des services publics à travers le monde. « Zordi, avek fiasko privatisation dilo, dan boukou pei dan le monde, pe retourn dilo dan servis piblik », a-t-il fait ressortir.