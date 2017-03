Une promenade à Hong Kong en compagnie de Marcel Cabon

Kowloon, Hong Kong. Un matin de novembre 1963.

J’habite chez mon oncle rue Cheung Shawan dans la section de Tsim Sha Tsui. « Dring ! Dring ! » Ma tante répond. « Oui, je vous le passe ». Elle me tend le combiné.

C’est Marcel Cabon, un ami de la famille. Je ne le connais que de réputation. Je sais qu’il est rédacteur-en-chef du journal Advance, qu’il est né le 29 février 1912 à Curepipe, qu’il a ensuite quitté pour le village de Petite-Rivière, où il grandit auprès de sa grand-mère et auprès d’humbles paysans. Ce hameau deviendra Brunepaille dans ses écrits futurs. Je sais aussi qu’il a séjourné à Madagascar en 1946-47 et que ce séjour dans la Grande île lui inspirera Kélibé Kéliba en 1951.

Mon père a eu vent de ses projets de déplacement en Orient et en a profité pour lui demander de m’apporter quelques accessoires photographiques.

J’ai vite fait de le rejoindre à son hôtel sur Moody Road. Notre rencontre est des plus chaleureuses. Après avoir vécu six mois à Hong Kong, je commence à m’ennuyer. La présence fortuite de Marcel dans la colonie m’a apporté un peu de mon île et un peu de ma famille. C’est la première fois que je le rencontre. Il est de taille moyenne. Quoique légèrement rondouillard, ses épaules plutôt carrées trahissent un passé de labeur bien plus ardu que la typographie ou la rédaction de texte peut l’être. Ses cheveux sont coupés en brosse; ses sourcils broussailleux me font penser tantôt à Leonid Brejnev, le secrétaire général du Parti communiste de l’Union Soviétique et tantôt au comédien Groucho Marx.

Marcel me raconte les dernières nouvelles de l’île Maurice. Le timbre de sa voix est grave; il a la diction parfaite des comédiens de scène et respire au bon moment durant l’énoncé d’une phrase.

Nous décidons d’aller nous promener vers Victoria Peak et Aberdeen. Nous quittons l’hôtel et faisons un bout de chemin sur Moody Road avant de rejoindre Nathan Road, l’artère principale de Kowloon. Marcel me dit que la marche est essentielle pour sa santé; son docteur lui a recommandé d’en faire tous les jours à cause de son taux de cholestérol élevé.

C’est une journée splendide. Les grandes chaleurs, les pluies diluviennes et l’humidité tropicale ont disparu. On descend Nathan Road. On peut voir à notre gauche, à une cinquantaine de mètres en aval, les Immeubles Chungking et la gare où les trains partent pour la province de Guangdong en Chine.

Il est encore très tôt à Kowloon. La rumeur de la ville est presque imperceptible, voire plaisante. La bataille entre les voitures, les bus et tramways n’a pas encore commencé. On n’entend ni les vrombissements des voitures, ni les crissements des freins malmenés ou la cacophonie des klaxons. Les bruits des marteaux-piqueurs et des bétonneuses sont absents aussi; dans le lointain, on entend à peine le bruit des tuiles du jeu de mah-jong. Ça ressemble au calme surréel qui existe avant la venue d’une catastrophe.

Nous arrivons bientôt à un complexe immobilier de cinq tours, situé au 36-44 Nathan Road, connu sous le nom de Chungking Mansions. Cet immeuble, qui a vu le jour en 1961, est connu pour être l’habitation la moins chère de Hong Kong. On y trouve des hôtels indépendants à petit budget, des boutiques, des restaurants, des agences de voyage et des bureaux de change.

Un bruit de roulement accompagné de conversations dans des dialectes inconnus attire notre attention. Une Coréenne tire, tant bien que mal, son énorme valise vers l’intérieur de Chungking Mansions. Derrière elle, une foule de gens d’origine indienne, népalaise, pakistanaise, bangladaise et sri-lankaise suit. Cris, éclats de rire et salutations résonnent, fusent et se perdent dans le brouhaha.

Devant l’entrée, des ressortissants tamouls bavardent entre eux. Plus loin, des visiteurs des îles indonésiennes s’échangent leurs adresses respectives. Marcel a l’air étonné. Il les dévisage longuement tout en écoutant leurs conversations. « C’est fou que ces gens ressemblent à des Malgaches ! Même leur dialecte a la même musicalité que la langue malgache ! » me dit-il.*

Nous continuons notre promenade vers le front de mer de Tsim Sha Tsui. On prend à droite sur Salisbury Road, où les effluves marins se mélangent à ceux du poisson séchant au soleil et à ceux, pas désagréables, émanant des cuisines ambulantes. De l’autre côté de la rue, à droite, l’hôtel Peninsula, entouré de sa flotte de Rolls Royce verte, offre un visage anachronique face à la forêt de gratte-ciel de ce Manhattan asiatique. Un certain goût d’Empire révolu ? On arrive à l’embarcadère du Star Ferry. Un traversier va partir vers l’île de Hong Kong. J’achète deux billets et on monte à bord.

Je lui demande : « Es-tu sujet au mal de mer ? ».

« Non », me répond Marcel.

Je l’observe attentivement. En effet, il a cette démarche, à peine perceptible, des vieux marins qui, en modifiant légèrement leur centre de gravité, trouvent un meilleur synchronisme avec le tangage et le roulis. Se peut-il que Marcel ait un lien atavique avec ce peuple de la mer qui, originaire d’Indonésie, naviguait l’océan en quête de nouvelles terres?

On peut admirer, du bastingage, le panorama impressionnant du District Central de Hong Kong.

Si Kowloon, avec son urbanisme anarchique, a quand même encore une âme chinoise, le District Central de Hong Kong ou Central tout court, est complètement occidentalisé. Le nombre et la prestance des gratte-ciel de ce New York asiatique nous donnent l’impression qu’ils ont poussé comme des champignons après un orage d’été. Comme la quantité d’espace au sol est limitée par l’océan, les gratte-ciel se sont sans cesse élevés, tentant ainsi de capter la lumière par-dessus leurs voisins tout comme les cimes des arbres d’une forêt le font. Pourtant, au détour d’une route, on peut tomber nez à nez avec un temple caché entre deux immeubles.

Tant qu’on est dans la baie de Hong Kong, on n’entend que les cris stridents des mouettes faisant leur chorégraphie au-dessus de nous, le clapotement des vagues et le ronronnement du traversier. Du District Central, nous ne sommes conscients que d’un vague murmure. Une fois que nous avons accosté cependant, nous sommes subitement agressés par les clameurs et les cacophonies du cœur de Hong Kong. C’est comme si on a atterri au beau milieu de mille orchestres symphoniques répétant leurs crescendos et leurs fortissimos sans chefs d’orchestre.

Cette énergie débordante nous enveloppe, nous imprègne et nous transperce. Nous le sentons en notre tréfonds.

Nous marchons environ un kilomètre sur Cotton Tree Drive avant d’arriver au terminus du Peak Tram, le funiculaire qui nous amène ensuite au plus haut point de l’île. Ce funiculaire a été inauguré en 1888. Il était utilisé exclusivement par le gouverneur britannique et les résidents du Peak. De nos jours, tout le monde peut l’emprunter. Durant les sept minutes que dure la montée, une illusion d’optique nous fait croire que les gratte-ciel sont plantés à des angles impossibles. Durant le trajet, Marcel me demande : « Savais-tu que les scènes du début et de la fin du film Soldier of Fortune avec Clark Gable et Susan Hayward ont été tournées dans le Peak tram en 1955 ? »

« Non ! »

« C’était un bon film ? » je lui demande.

« Je ne sais pas, je ne l’ai pas vu, mais j’étais au courant quand ils l’ont tourné ! » dit-il.

« À vrai dire, je préfère les films moins prévisibles, plus profonds ! » renchérit-il.

Le Victoria Peak est aussi le quartier le plus prisé depuis l’époque coloniale. C’est là où l’air est le plus frais. Du belvédère, nous avons droit à une vue panoramique impressionnante de tous les gratte-ciel ainsi que du port de Victoria et des collines verdoyantes des Nouveaux Territoires.

Quand on a eu plein la vue de cette jungle de béton, on recherche un peu de calme en suivant le sentier qui fait le tour du Victoria Peak. On marche. On bavarde. On se remémore plein d’historiettes de notre île natale. Soudain, les sons de la cité s’estompent et la visibilité diminue. Une brume épaisse descend sur le Peak. C’est alors que je vois une scène qui réveille le photographe que je suis. Il y a en avant-plan un arbre ressemblant à un bonsaï dénudé. En arrière-plan, un homme marche vers une destination inconnue. Mon appareil photo est accroché à mes épaules, en bandoulière ! Je le prends et déclenche par pur réflexe, ajustant d’un geste automatique la distance et la luminosité. Je prends une respiration. Marcel s’est arrêté et me regarde d’un air interrogateur.

« Tu as eu ce que tu voulais ? »

« Oui, je pense que ça va être bon ! »

On commence à avoir faim. Nous décidons d’aller manger à Aberdeen dans un des restaurants flottants. Il est hors de question d’y aller à pied en suivant le Pok Fu Lam Reservoir Road. Ça nous prendrait au moins trois heures ! On a trop faim ! On hèle un taxi.

Le Dim Sum est des plus délicieux. Avant de rentrer sur Kowloon, on fait quelques pas dans le port où vivent, sur leurs bateaux, 150 000 Tanka, ce peuple du sud de la Chine. On remarque bientôt une fillette d’environ 10 ans qui nous suit partout dans nos parcours. On marche plutôt rapidement. Elle nous suit inlassablement. Marcel me regarde d’un air interrogateur. On arrive à la même conclusion. Cette jeune fille au visage tout sale et vêtue de haillons est une mendiante. On fouille dans nos poches pour trouver quelques billets. En nous voyant extirper de l’argent, la jeune fille a un haut-le-corps suivi d’un regard de bête blessée. Elle se retourne et s’en va lentement vers les bateaux. À cet instant, nous avons honte tous les deux d’avoir mal compris son geste.

Mars 2017

* Note: un petit groupe de femmes indonésiennes pourrait être à l’origine du peuplement de Madagascar. Cette hypothèse est le résultat de travaux menés par des chercheurs de l’Institut de biologie moléculaire de l’Université Massey. Ces scientifiques estiment en effet qu’une trentaine de femmes venues de l’archipel indonésien pourraient être arrivées sur l’île il y a environ 1200 ans. À partir de leurs résultats, les chercheurs ont établi plusieurs scénarios de peuplement et sont parvenus à l’hypothèse « la plus probable » selon laquelle « Madagascar a été peuplée il y a 1170 ans ». L’équipe de Murray Cox avance « qu’un très petit nombre de femmes a fondé la population malgache, 30 étant la meilleure estimation ». La plupart de ces femmes (93%) sont, selon eux, arrivées sur l’île aux côtés d’hommes dont certains ancêtres étaient également indonésiens. Le naufrage d’un navire est, selon les chercheurs, l’hypothèse qui correspond le mieux à leur scénario. (maxisciences.com)