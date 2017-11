PROMOTION COMMERCIALE: Participation mauricienne à Expo Pakistan

Une délégation d’une douzaine de membres, menée par Shezad Ahmed, président du Mauritius-Pakistan Joint Business Council, se trouve actuellement à Karachi en vue de participer à Expo Pakistan 2017 qui se déroulera du 9 au 12 novembre 2017.

Expo Pakistan est la plus grande foire commerciale de ce pays asiatique avec lequel Maurice a signé un accord d’échanges préférentiels. Elle met en valeur toute une panoplie de biens de consommation et de services exportés par le Pakistan. Ce n’est pas la première fois que des opérateurs économiques membres du Mauritius-Pakistan Joint Business Council participent à une telle manifestation.

La délégation mauricienne à Karachi comprend le Managing Director de Freight Net, Amil Emandeen, celui de Texpert Ltd, Nawaz Noormomahed, l’ancien directeur de la division de commerce extérieur au ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, Assad Bhuglah. Le nouveau Haut-commissaire de Maurice au Pakistan, Rashid Sobadar, a aussi fait le déplacement. Outre sa participation à des conférences dans le cadre de la foire, la délégation mauricienne aura des sessions de travail avec le consul honoraire de Maurice au Pakistan, Sohail Yasin, des officiels de la Karachi Chamber of Commerce and Industry, et de la Trade Development Authority du Pakistan. Elle sera aussi présente à une soirée de gala à la Governor House de Sind ainsi qu’un défilé de mode au Marriott Hotel.

Par ailleurs, Assad Bhuglah et Amil Emandeen interviendront lors d’une session de travail axée sur les Perspectives d’échanges commerciaux entre le Pakistan et l’Afrique. Le Premier parlera des régimes facilitant le commerce au niveau des divers blocs économiques alors que le second fera une présentation sur les défis de la logistique dans l’océan Indien. Après Expo Pakistan, Assad Bhuglah sera l’invité de la Greenwich University pour la présentation de son ouvrage sur le Dr Idrice Goumany.