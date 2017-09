PROMOTION DES COMPÉTENCES : PwC Maurice lance la 2e édition de NextGenFactor

La firme PwC Maurice a lancé cette semaine la 2e édition de la compétition NextGenFactor, dont l'objectif est de déceler les jeunes talents mauriciens en les incitant à proposer des solutions basées sur un cas d'étude d'une entreprise.

Encouragée par le succès remporté par la première édition, qui avait réuni en 2016 plus de 400 participants, la direction de PwC Maurice a décidé que la compétition, normalement ouverte aux étudiants des institutions d’enseignement supérieur et de formation professionnelle de Maurice, réunira également cette année des Mauriciens étudiant dans une université étrangère. Des candidats de divers domaines de compétences sont ainsi appelés à former des équipes de quatre à cinq personnes afin de participer au concours. PwC Maurice veut de cette façon encourager les jeunes à constituer des équipes avec des participants ayant des compétences variées, allant de l'informatique aux ressources humaines en passant par l’ingénierie, la finance et, pourquoi pas, les sciences sociales. L’équipe gagnante remportera un “cash prize” de Rs 200 000 alors que le “runner-up” recevra, lui, Rs 40 000.

« À travers NextGenFactor, nous souhaitons clairement démontrer que PwC ne recherche pas uniquement des compétences dans le domaine de l’audit et de la comptabilité mais également dans d’autres filières. Une des particularités de cette compétition, c’est qu’elle encourage l’action collaborative afin de proposer des solutions pluridisciplinaires au cas d’étude », déclare Michael Ho Wan Kau, Human Capital Partner chez PwC Maurice, dans un communiqué de presse. Pour ce dernier, NextGenFactor trouve sa place dans le contexte socio-économique et démographique actuel. « Nous voulons donner la chance à ceux qu’on appelle les “Millennials” de démontrer leurs talents et leurs compétences, peu importe la filière d’études. Attirer les meilleurs d'entre eux est essentiel pour l'avenir de toute entreprise. D’ici 2020, les “millénaires” représenteront 50% de la main-d'œuvre mondiale. C’est aussi une génération qui se distingue par son affinité pour la technologie et son attrait pour tout ce qui est lié au monde numérique », ajoute-t-il.

Lekha Bhurtun-Heerah, Human Capital Senior Manager, indique que PwC Maurice offre plusieurs possibilités de métiers. « Le département informatique, la cybersécurité, la stratégie, notre ligne de service juridique et fiscal ou encore notre département risques recrutent actuellement. Nous sommes dans la logique d’identifier des jeunes prometteurs, nos leaders de demain. On souhaite vivement voir des étudiants de différentes filières ou formations participer à NextGenFactor », souligne-t-elle. La direction de PwC Maurice fait ressortir que deux membres de l'équipe ayant remporté la première édition de NextGenFactor, à savoir Shehzaad Varsally et Priyanka Dwarka, sont employés chez PwC.

Ceux intéressés par le concours doivent se constituer en équipes et s’enregistrer en ligne sur la page “Careers” du site de PwC (www.pwc.com/mu/careers). La date limite pour les inscriptions a été fixée au 18 septembre.