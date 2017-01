Promouvoir la lecture chez le jeune Mauricien

La lecture : « Action de lire, de prendre connaissance d’un texte […] ». [1] Et lire quoi ? Un livre : « Ce qui offre une source de connaissance, d’enseignement, d’instruction, à qui peut le déchiffrer ». [2] Cette opération par laquelle l’esprit humain accueille et assimile ce qu’il déchiffre ne peut qu’être bénéfique pour tout un chacun. Et les lecteurs ? Y en a-t-il suffisamment ? Le goût et l’intérêt pour cette activité se développent. À Maurice, comme partout ailleurs, les enseignants invitent les élèves à lire. Mais s’y prennent-ils judicieusement ? La modernisation prend une place importante dans la vie de nos jeunes, et ce, au détriment de bon nombre de choses, dont la lecture.

Sensibiliser la jeune génération

Le jeune Mauricien aime-t-il lire ? Est-il au courant que la lecture est la voie principale à la maîtrise d’une langue ou, mieux encore, qu’elle améliore la mémoire, stimule le cerveau et renvoie à un divertissement gratuit, permettant au lecteur de s’évader quelques heures ? Il est regrettable de constater que la plupart des jeunes ne lisent pas et ne savent même pas les titres des livres qui se trouvent dans leur bibliothèque. « Voltaire, Jane Austen, Albert Camus, Charlotte Bronte ? Qui sont ces gens ? », se demandent-ils. « Nous ne les avons pas vus dans l’émission La famille Kardashian, ni même dans Secret Story. » Chers adultes, enseignants, parents, nous nous devons de sensibiliser la jeune génération à la lecture. Ce n’est quand même pas sorcier ! À la maison, les parents peuvent consacrer une trentaine de minutes avec leurs enfants pour les écouter lire à haute voix. Laissez-les choisir les livres de leur choix ou des poèmes. Ils développeront ainsi un intérêt pour la lecture et cela permettrait également à la famille de passer du temps ensemble. De plus, dans les salles de classe ou à la maison, la création d’un cadre enchanteur serait bénéfique. Le jeune Mauricien voudra y passer du temps et lira plus souvent. À Maurice, les bibliothèques, à l’instar de celle à l’Institut français de Maurice, proposent un cadre calme au public souhaitant lire. Et nos plages alors, nous y pensons ? Rien de mieux que de se poser sous un filao avec un bon livre. Les jardins botaniques sont aussi à notre disposition. Jeunes gens, profitez de tous ces cadeaux de la nature au sein duquel vous pouvez inspirer non seulement l’air pur, mais aussi de nouvelles connaissances à travers la lecture de vos bouquins.

De plus, des Booknest, kiosques à livres, ont été installés à Trou-aux-Cerfs ou au Gymkhana. Cette initiative vise à promouvoir la lecture dans la communauté mauricienne, mais aussi le partage de livres. Par ailleurs, j’estime que les écoles doivent investir dans des bouquins contemporains et ainsi offrir une large gamme intéressante aux élèves, prenant en compte les préférences qui diffèrent. Chacun trouvera donc son propre plaisir. Un Book Club sera certainement d’une grande aide dans cette lutte. En effet, les élèves seront intéressés à monter une pièce de théâtre moderne, par exemple, prenant pour appui un livre qu’ils ont lu. Ces rencontres rendront la lecture plus passionnante, surtout lorsqu’ils auront la possibilité de partager ce qu’ils ont apprécié dans le texte. Les responsables peuvent avoir recours aux œuvres d’auteurs locaux qui racontent souvent leur histoire dans un contexte bien mauricien.

Les bienfaits de la lecture

Très souvent, les élèves prennent des bouquins à la bibliothèque et ne les terminent pas. Nombreux sont ceux qui les sélectionnent selon la couleur ou l’image de la couverture. Promouvoir les bienfaits de la lecture, telle est la responsabilité des adultes encadrant la jeune génération. La lecture permet d’approfondir les connaissances. Soyez équipés pour affronter les défis futurs. Le savoir ne vous sera jamais enlevé. Lire est la méthode essentielle pour accroître le vocabulaire. Vous souhaitez écrire et parler convenablement ? Lisez jeunes Mauriciens ! Comme tous les muscles du corps, le cerveau a besoin d’entraînements. L’un d’eux est bel et bien la lecture, vous devez vous y mettre. En sus de tout cela, lire est un bon divertissement. Il permet à l’esprit de se reposer et nous apporte une paix intérieure.

Oyé, oyé… Lisez, cela ne vous fera pas de mal !