The proof of my pudding is in the eating

Vous savez quoi ? Ce jour-là, tout mon voisinage était au courant que j’avais fait un pudding de pain. Comment ? Parce que premièrement, j’ai exalté Saint Michel, Saint Gabriel et Saint Raphaël, les anges des pâtissiers, en hurlant de joie pour avoir exaucé ma prière. Pendant un peu plus d’une heure, c’est-à-dire le temps qu’a demandé chaque étape de la préparation de ma recette, j’ai invoqué ces anges pour que le résultat soit réussi. À la sortie du gâteau du four, j’ai sauté de joie. J’ai brisé mes cordes vocales.

Deuxièmement, après tant d’émotion devant mon pudding dipin, qui sentait bon, bon, bon… la vanille, les fruits secs et ce petit parfum qui caractérise le pudding, j’ai fait la tournée des maisons voisines pour partager une tranche de ma réussite. Et que dire quand les voisins ont tous mangé leur part de gâteau et dit leur appréciation, sincère, positive. Ayo ! J’étais aux anges, avec Michel et les autres.

Je dois vous dire que c’était mon premier pudding dipin, alors que c’est un vieux classique dans les maisons mauriciennes. Je dois aussi dire que je l’ai fait un peu au pif, que j’ai calculé le grammage des ingrédients selon la quantité de pains. Ce qu’il y a de bien avec ce pudding, c’est que le pain rassis, oublié au frigo, n’est pas gaspillé ! Sur ce, bon pudding !

Pudding de pain

Ingrédients

3 baguettes de pain rassis

30 cl de lait tiède

15 cl d’eau tiède

1 c. à café d’extrait de vanille

1 c. à soupe de rhum blanc/whisky (facultatif)

50 g de raisins secs

20 g de craneberries séchées

2 c. à soupe de sucre roux

1 c. à soupe de dark muscovado

2 c. à soupe de beurre pommade

1 pincée de bicarbonate de soude

Préparation

Émiettez les baguettes de pain. Mettez les pains émiettés et le sucre roux dans un grand saladier. Mélangez. Versez l’eau tiède sur le pain. Mélangez la vanille et le lait. Une fois l’eau imbibée, versez le mélange lait/vanille. Recouvrez le saladier d’un film alimentaire et laissez reposer pendant une trentaine de minutes.

Entre-temps, mettez les raisins et les craneberries dans un bol avec le rhum ou whisky. À l’aide d’une fourchette, écrasez le pain. Ajoutez le beurre bien ramolli et mélangez bien pour obtenir une pâte homogène. Ajoutez la pincée de bicarbonate de soude et mélangez bien.

Ajoutez les fruits secs et le rhum/whisky. Mélangez bien. Saupoudrez le sucre roux sur la préparation et mélangez rapidement. Beurrez un moule et saupoudrez le fond et les parois de sucre. Versez la moitié de la pâte dans le moule. Saupoudrez la moitié du muscovado avant de verser l’autre partie de la pâte. Saupoudrez le reste de muscovado sur la surface du pudding. Enfournez à 180°c pendant 50 minutes.

Astuce : Pour donner une belle couleur à votre pudding, à 5 minutes de la fin de la cuisson, arrosez la surface d’un sirop (sucre et eau) tiède.

Vous pouvez aussi napper le fond du moule de caramel avant de verser la pâte du pudding avant la cuisson.