PROPOS « DIFFAMATOIRES »: Me Sanjeev Teeluckdharry devra s’expliquer par écrit

Alors qu’il est attendu au siège du Bar Council pour expliquer ses propos tenus à l’égard du Directeur des Poursuites publiques (DPP), Satyajit Boolell, dans le cadre de l’affaire Roches-Noires, l’avocat parlementaire Sanjeev Teeluckdharry, qui a défendu Rakesh Gooljaury lors du procès, devra dans un premier temps soumettre ses explications par écrit au Bar Council, et ce, avant le 15 septembre.

C’est à la suite de deux renvois que le Bar Council a décidé de faire avancer ce litige entre Me Sanjeev Teeluckdharry et le DPP. Me Satyajit Boolell avait porté plainte contre l’avocat, qui a avancé à son encontre des propos « contraires au code de l’éthique des avocats » face à la presse dans l’affaire Roches-Noires. Le DPP avait ainsi écrit au président du Bar Council, Me Raymond d’Unienville, en ce sens pour réclamer une enquête contre Me Sanjeev Teeluckdharry. Ce dernier, après le dénouement dans le procès intenté à Rakesh Gooljaury en Cour intermédiaire, avait déclaré à la presse qu’il trouvait « regrettable » que son client ait été poursuivi dans cette affaire alors « qu’il y avait une décision initiale de la police et du gouvernement pour accorder l’immunité à Rakesh Gooljaury ». Me Sanjeev Teeluckdharry a fait état d’un « imbroglio politico-légal », soutenant que le DPP « inn servi sa case-la pou regle bann kont personel ». Me Teeluckdharry soutient ainsi que « l’indépendance du bureau du DPP est remise en question, surtout kan ena akizasion kont li mem, kot li subject matter enn lanket par l’ICAC ». Ces propos avaient été transmis au Bar Council pour décider de la marche à suivre. Désormais, il devra donner des explications aux membres du barreau avant le 15 septembre. Par la suite, une nouvelle date sera fixée pour qu’il se présente en personne au siège du Bar Council.