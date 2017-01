PROPOSITION : Jane Constance candidate à « Artiste de l’Unesco pour la Paix »

« Elle a toutes les qualités requises. Elle prêche tout ce qui est positif autour d’elle. Et le monde dans lequel on vit a besoin de cela. » Telle est la réaction de Tony Constance, le père de notre désormais célèbre chanteuse non-voyante de 16 ans Jane Constance, suite à la proposition de son nom par le Conseil des ministres pour qu’elle soit Artiste de l’Unesco pour la Paix. Les Artistes de l’Unesco pour la Paix regroupent des personnalités internationales utilisant leur charisme et leur célébrité pour conférer une résonance particulière aux messages de l’organisation. Parmi eux se trouvent notamment Céline Dion, Sarah Brightman, Gong Li ou encore Jordi Savall.

Heureux de cette proposition du Conseil des ministres, Tony Constance estime qu’à travers cette démarche, « le gouvernement reconnaît les capacités de Jane ». Et d'ajouter : « C’est déjà quelque chose de grand au niveau local. Je pense qu’on a vu en elle une personne qui peut militer pour la paix. Ce n’est qu’une étape à présent qu’elle a été nommée. Le dossier ira maintenant à l’Unesco. Il y a des critères bien spécifiques pour intégrer ce groupe. Mais Jane a toutes les qualités requises de par sa personnalité même. Elle prêche tout ce qui a de positif autour d’elle. On peut la prendre comme exemple pour montrer comment une fille comme elle, avec son handicap, a pu évoluer alors que d’autres dits “normaux” n’arrivent pas à percer. Il y a beaucoup de questions qui peuvent être soulevées », dit Tony Constance.

Le père de la star mauricienne, révélée sur la scène internationale grâce à The Voice Kids 2015, dont elle a été la grande gagnante, dit n’avoir jamais pensé que sa fille allait un jour connaître autant de succès. « Même à The Voice Kids, l’objectif, pour nous, n’était pas qu’elle remporte le concours. Bien sûr, à l’issue, quand elle a gagné, on était très content. Mais ce n’était pas là la priorité. Ce qui comptait, c’est qu’elle acquière de l’expérience. Depuis qu’elle est toute petite, on a ouvert toutes les portes. Et en grandissant, c’était à elle de voir dans quelle direction elle voulait continuer. Par exemple, elle est déjà chanteuse, elle veut devenir avocate ou psychologue. C’est à elle de choisir. Nous, en tant que parents, nous ne faisons que la guider. Idem pour la proposition de son nom à l’Artiste de l’Unesco pour la Paix. Si elle est nommée, tant mieux, mais si c’est le contraire, cela ne va pas la rendre plus petite. » Jane parvient-elle à garder les pieds sur terre après toutes ces reconnaissances ? « Je pense que oui. Pour nous, elle a très bien travaillé aux derniers examens du SC. Elle est arrivée à avoir ses six “credits”. Que peut-on demander de plus ? On n’a jamais poussé Jane à gagner The Voice. Mais elle est en train d’atteindre ses objectifs au fur et à mesure. Pour nous, il ne s’agit pas de la pousser comme les élites pour avoir six unités. Le choix revient toujours à Jane dans tout ce qu’on lui propose. Il y a aussi sa mère, mais il y a avant tout Jane. Elle a son mot à dire dans tout. Elle a 16 ans, elle est grande. Depuis qu’elle est petite, nous prenons son avis et nous la dirigeons vers la meilleure chose pour elle, et non pas pour nous, ses parents. »