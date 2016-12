PROSECUTION COMMISSION : Le DPP salue la prise de position de la profession légale

Le Directeur des Poursuites publiques s’est expimé pour la première fois, dans la newletter de son Bureau du mois de décembre, concernant la décision du conseil des ministres d’instituer une Prosecution Commission sous le Prosecution Commission Bill. Me Satyajit Boolell a salué l’engagement des avocats et des avoués qui se sont élevés contre ce projet de loi qui a causé bien des remous et de vives oppositions au sein de la profession légale et de la société civile.

« Dans cette relation qui existe entre l’ordre des avocats, le pouvoir exécutif et les droits de la personne, l’histoire témoigne que la force du droit doit toujours vaincre par le biais d’une garantie de la protection de la « Loi des lois » qu’est la Constitution. Suite aux récents événements qui ont suscité l’attention de nous tous, les avocats et avoués à travers leurs associations respectives sont montés au créneau pour défendre précisément la constitution de notre République. En ce faisant, ils ont renoué confiance avec nos valeurs constitutionnelles, la séparation des pouvoirs, l’État de droit et l’indépendance de nos institutions. Ce sont ces mêmes valeurs qui ont été exprimées par la société civile dès l’annonce de l’amendement constitutionnel. Leur démarche salutaire et celle des membres de la profession légale méritent d’être applaudies et retenues comme événement de l’année », a-t-il déclaré dans la newsletter.

Ce projet de loi dans lequel des amendements à la Constitution ont été évoqués, devait être présenté à l’Assemblée nationale le mercredi 21 décembre, en seconde lecture. Toutefois en raison de nombreuses contestations et de chamboulements, dont le départ du PMSD du gouvernement, le GM a dû faire marche arrière et l’a reporté à la reprise des travaux parlementaires en mars de l’année prochaine.