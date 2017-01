PROSECUTION COMMISSION ET PROFESSION LÉGALE: Ne pas sacraliser la norme

Maintenant que le tollé général a condamné la Prosecution Commission à une mise en veilleuse, le Directeur des Poursuites publiques (DPP) peut enfin briser ce silence auquel l’astreignait sa fonction. D’où sa contribution dans le Newsletter de décembre 2016 publié par son bureau et qui traite avec pertinence du rôle déterminant des hommes de loi face aux « délinquances du pouvoir abusif des autorités ». Elle appelle toutefois quelques commentaires.

D’abord, la forme : un argumentaire s’appuyant sur les propos de Jacques Vergès pour y puiser légitimité est pour le moins mal inspiré. Car, ce monstre sacré (tiens, lui aussi !) du barreau français fut le champion des dictateurs sanguinaires, d’abominables nazis, des terroristes monstrueux (Milosevic, Klaus Barbie et Carlos, entre autres). Ne disait-il pas : « Ma moralité est d’être contre toute moralité » ou « J’aurais pu défendre Hitler » ou encore « Les poseurs de bombes sont des poseurs de questions ». Voilà un appui fort encombrant !

Mais venons-en au fond. Oui, il faut saluer les avocats et avoués qui, soutient le DPP, « sont montés au créneau pour défendre précisément la constitution de notre République... ils ont renoué confiance avec nos valeurs constitutionnelles, la séparation des pouvoirs, l’état de droit et l’indépendance de nos institutions. » Mais faire de leur démarche « l’événement de l’année », comme le suggère le DPP, serait démesuré et équivaudrait à sacraliser la norme. Nous ne pouvons ni ne devons y apporter notre caution, car la profession légale accomplit là ni plus ni moins son DEVOIR ; elle ne dispense aucune faveur, sa démarche ne constitue point un exploit à être mis en exergue. Elle n’aura fait qu’endosser son manteau d’acteur engagé dans la lutte pour sauvegarder la démocratie, un privilège auquel sa formation le prédestine. S’y dérober aurait été un manquement grave à sa charge.

Le citoyen ne peut donc que s’en réjouir, mais tout en regrettant qu’elle n’ait pas jugé utile d’apporter des réflexions quant aux possibles structures à mettre en place pour traduire dans la réalité cette nécessité absolue : rendre le DPP ‘accountable’. En nous épargnant le sinistre spectacle dont nous sommes témoins : la trituration politique – à des fins inavouables – de notre Constitution. Bien que cette dernière, rappelons-le, ne devrait pas être figée. En fait, elle trouve son utilité dans son caractère dynamique, son essence étant de répondre à l’évolution de la société. Une tâche qui serait facilitée du fait que le DPP avait lui-même soutenu dans une publication dominicale, dès juin 2011, qu’il était disposé à expliquer – dans des cas relevant de l’intérêt national – les raisons qui l’amèneraient soit à engager des poursuites dans une affaire, soit à y renoncer. Il a d’ailleurs joint l’action aux propos, mais ce, de manière à ce que ses détracteurs jugent sélective.

Mais l’heure n’est pas aux récriminations, car la Prosecution Commission demeure en embuscade. Cette épée de Damoclès sera, avant la rentrée parlementaire, de nouveau d’actualité pour les ides de mars où pulluleront les Brutus lors des tractations propres (ou malpropres !) au mercato des transfuges doublées de nouveaux épisodes obscènes de koz-koze, cette méprisable tradition où cynisme côtoie mensonges éhontés et dont le seul mérite est de provoquer l’écœurement du citoyen et à ébranler sa foi dans le politique. La responsabilité de la profession légale s’en trouve ainsi décuplée. Gageons qu’elle fera de nouveau preuve de cette vigilance et de cette détermination qui auront agréablement surpris ses pourfendeurs. Son devoir.