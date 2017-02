PROSECUTION COMMISSION : Me Satyajit Boolell évoque un « hidden motive » du GM

Dans le litige opposant le Directeur des poursuites publiques (DPP), Me Satyajit Boolell, à l’Attorney General et l’État, contestant la décision du Conseil des ministres, datée du 27 février 2015, de placer le bureau du DPP sous la tutelle du bureau de l’Attorney General, l’État et l’AG ont été appelés hier devant la Master and Registrar de la Cour suprême. L'homme de loi de Me Satyajit Boolell, Me Vijay Dwarka, a logé les amendements apportés à la plainte initiale. Lors de la dernière audience, le DPP avait fait part de son intention d'inclure la Prosecution Commission dans sa plainte. Me Boolell estime que la décision du gouvernement d'instituer une telle commission a été bien calculée pour porter atteinte aux pouvoirs qu'il détient sous la Constitution. L'État et l'AG devront faire connaître leur position le 16 mars.

Lors de la dernière audience, dans leur défense soumise, l’État et l’AG avaient réclamé le rejet de la plainte du DPP, Me Satyajit Boolell, qui conteste la mise sous tutelle de son bureau, faisant du Solicitor General, l’officier responsable de l’administration. L’État et l’AG avaient expliqué que le DPP continuera à jouir de son indépendance, rappelant que le Solicitor General a été nommé par la Judicial and Legal Service Commission. Après les récents développements survenus avec la Prosecution Commission, le DPP avait fait part de son souhait d'inclure ce projet d'amendement à la Constitution à sa plainte.

En effet, dans le document logé en Cour hier, le DPP évoque un « hidden motive » du gouvernement pour mettre sur pied la Prosecution Commission. Il soutient que cette démarche du gouvernement « n'est pas tout à fait innocente » car le député Ravi Rutnah avait déclaré à la presse que la création d'une Prosecution Commission avait été en partie motivée après que plusieurs charges provisoires avaient été rayées contre Navin Ramgoolam. Me Boolell estime que les pouvoirs qu'il détient sous l'article 72 de la Constitution seront remis en question avec une telle commission. Le DPP déplore par ailleurs qu'il n'y ait eu aucune consultation avec lui avant la décision d'instituer une Prosecution Commission. Face à ces amendements, l'État et l'AG devront faire connaître leur position le 16 mars.

Les représentants légaux du DPP étaient sir Hamid Moollan, QC, Me Raymond d’Unienville, QC, Me Sanjay Bhuckory, SC, Me Hervé Duval Jr et l’avoué Vijay Kumar Dwarka. Dans cette action engagée par le DPP en Cour suprême, ce dernier avait expliqué les raisons pour lesquelles la décision du Conseil des ministres de placer son bureau sous la tutelle de l’AG, occupé désormais par Me Ravi Yerrigadoo, serait contraire à l’article 72 (6) de la Constitution qui impose au DPP le devoir d’empêcher quelconque institution d’avoir le contrôle sur son bureau. « The decision subjects the DPP to the direction and control of the Co-defendant (NdlR : l’Attorney General) through the supervision of the Solicitor General in the exercise of his functions under section 72 (3) of the Constitution », souligne ainsi le DPP. Il avait évoqué le fait que placer son bureau sous la responsabilité de l’AG, qui n’est pas un membre élu de l’Assemblée nationale, et que, par ricochet, le placer sous le contrôle d’un Supervising Officer serait « anticonstitutionnel ». Par ailleurs, Me Satyajit Boolell a indiqué qu’il n’y a pas eu de consultation avec l’AG concernant cette décision du Conseil des ministres et que, de ce fait, il a été mis devant le fait accompli.

TRAFIC D'INFLUENCE : L'ICAC appelée à remettre le rapport d’enquête de la MRA à la défense

L’ancien Legal Adviser de la Mauritius Revenue Authority (MRA), Me Vishnu Ramdonee, poursuivi en Cour intermédiaire pour avoir réclamé un pot-de-vin de Rs 10 000 à un commerçant, a obtenu gain de cause à l'issue d'une motion logée par son homme de loi, Me Gavin Glover, Senior Counsel, demandant que les documents relatifs au comité disciplinaire institué contre son client, ainsi qu’à l’enquête de la MRA au département de l’Internal Affairs, lui soient communiqués. Les magistrats Azam Neerooa et Ida Dookhy-Rambarrun, ont décidé que l'ICAC devra remettre ces documents à la défense. L’Independent Commission Against Corruption (ICAC) avait objecté à cette requête de la défense. Le Chief Investigator de l'ICAC, Premnans Allear, avait indiqué en cour que la Commission avait décidé de mener une enquête après avoir reçu une lettre confidentielle de la MRA, faisant mention d'une enquête interne sur un cas de corruption. Le CI Allear avait indiqué que l'ICAC avait mené sa propre enquête par la suite. Me Gavin Glover avait, lui, répondu que l'ICAC ne pouvait évoquer le principe de confidentialité dans ce cas car le rapport d'enquête de la MRA fait partie du dossier de la poursuite. Dans une décision rendue hier, les magistrats ont donné raison à la défense, statuant que la poursuite a le devoir de transmettre à l'avance à l'accusé tous les documents relatifs à cette affaire, même ceux pouvant le disculper. Pour rappel, c’est suite à une enquête menée par l’ICAC que Vishnu Ramdonee avait été arrêté. Il était alors Legal Adviser de la MRA, ayant déjà exercé en tant que magistrat aux Seychelles. Il est accusé d’avoir sollicité un pot-de-vin de Rs 10 000 pour l’octroi d’une Liquor’s Licence à un détaillant de la région de Rose-Belle. Après de graves allégations portées contre l’ex-Legal Adviser, l’Internal Office de la MRA avait lancé une enquête. Le dossier a ensuite été soumis à l’ICAC pour une enquête approfondie au sujet des findings de l’Internal Office de la MRA. Le Legal Adviser, qui siégeait sur divers comités de la MRA, aurait profité de sa position en tant que membre de l’instance, étudiant les demandes de renouvellement et l’octroi des Retailers Liquor’s Licence, pour réclamer un pot-de-vin de Rs 10 000 à un commerçant opérant à Rose-Belle. La MRA avait reçu une correspondance officielle en ce sens.

RECONNU COUPABLE DE CORRUPTION : Un caporal écope de six mois de prison

Le caporal de police Mohammad Shafi Nunhuck, qui était en poste à la police de l’Environnement, a été reconnu coupable d’une accusation de “bribery by public official” par la magistrate Wendy Rangan en Cour intermédiaire. Il avait été inculpé pour avoir tenté de soutirer Rs 1 000 à un individu pour que ce dernier évite une amende pour déversement illégal de terre sur une propriété privée. Ayant écopé d’une peine de prison de six mois, le caporal a fait appel.

Mohammad Shafi Nunhuck avait interpellé un individu le 30 mai 2009 alors qu’il était au volant d’un camion dans un champ de cannes, à Moka. Le policier lui reprochait d’avoir déversé de la terre sur une propriété privée. Le chauffeur du camion lui avait alors demandé de le laisser partir malgré son délit. Le caporal de police devait refuser une somme de Rs 200 pour ensuite lui réclamer Rs 1 000. Le policier avait alors arrangé un rendez-vous deux jours plus tard pour que l’argent lui soit remis. Entre-temps, le plaignant avait contacté l’ICAC pour faire part de ce cas de corruption. Ainsi, après avoir remis la somme d’argent au policier, ce dernier à par la suite été appréhendé par des enquêteurs de la commission anti-corruption.

Le caporal avait été confronté en cour au fait qu’il avait indiqué à l’individu que l’amende pour le délit qu’il avait commis était de Rs 25 000 et qu’il lui a demandé Rs 1 000 pour lui éviter de payer cette amende. Le caporal avait réfuté ces allégations. Mais la magistrate l’a tout de même reconnu coupable des faits en raison de certains éléments à charge jouant contre lui, dont le fait d’avoir été pris avec l’enveloppe contenant la somme d’argent dans une aire de stationnement à Moka.

Lors de sa comparution en cour mercredi, la magistrate Wendy Rangan lui a infligé six mois de prison, justifiant son verdict en soulignant que le caporal a commis un délit « très sérieux » et qu’il a failli dans l’exercice de ses fonctions en tant que policier. Le caporal Nunhuck devait interjeter appel de ce verdict par la suite, avançant notamment que la sentence infligée est « sévère et excessive ». Il était défendu par Me Yousouf Mohamed, Senior Counsel, alors que l’ICAC, elle, était représentée par Me Homanaden Ponen.