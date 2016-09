PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT : Les Verts Fraternels réclament l’interdiction de Porlwi by Light

Dans l'édition N°43 en date du 27 août de son bimensuel Lekolozis, le leader des Verts Fraternels réclame l'interdiction de Porlwi by Light 2016 prévu du 2 au 4 décembre prochain. Sylvio Michel avance que ce festival son et lumière va à l'encontre de notre politique nationale de protection de l'environnement et s'inquiète de « l'empreinte carbone » d'un tel projet.

« Les Verts Fraternels denons politik ipokrit sekter piblik e prive ki pretan ki zot pe protez lanvironman kont polisyon... », écrit le leader des Verts Fraternels, Sylvio Michel dans un article intitulé « Porlwi by Light vedir resofman klimatik ».

« Komie megatonn elektricite pou bizin pandan sa 2 nwit-la ? », s'interroge l'écologiste. « Komie tonn lesans ek mazout ki bis, van e loto pou brile pou transport tou sa kantite dimounn la dan Porlwi ? », ajoute-t-il.

Sylvio Michel soutient que la quantité de dioxyde de carbone (CO2) qui sera générée durant ce festival va faire un tort immense à l'environnement. « Lane dernier, bann organizater Porlwi by Light finn tap zot lestoma ki zot finn gagne 450 000 dimounn ki finn desann dan Port-Louis. Aster kan nou kont bann loto, bis ek lezot veikil ki pou roule depi tou kwin Moris pou desann dan Port-Louis, nou pou soke si nou kalkil "lanprint karbon" (voir encadré) sa levennma-la », s'alarme-t-il dans une déclaration au Mauricien. Notons que la formulation “empreinte carbone” est utilisée pour définir la mesure du volume de CO2 émis par combustion d’énergies fossiles. Le CO2 est de loin le gaz à effet de serre (GES) le plus produit dans le monde en raison des activités humaines et constitue une des causes du changement climatique.

« Kot langazman "COP 21" pou konbat resofma klimatik ? » En effet, lors de la 21e Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP 21) en décembre 2015, Maurice avait pris certains engagements dans son « Intended Nationally Determined Contributions (INDC) », pour limiter les émissions globales de gaz. Les résolutions étaient de maintenir ses GES en dessous de 2°C d'ici 2050 par rapport à l'ère préindustrielle de concert avec les autres parties à cette conférence. La mise en œuvre des mesures proposées par Maurice était estimée à USD 5,5 milliards.

« Nous ne pouvons pas d'un côté prendre des engagements au niveau international pour protéger l'environnement et faire reculer le changement climatique, mais dans la réalité faire exactement le contraire de ce que nous professons ! », s'indigne Sylvio Michel.

Le leader des Verts Fraternels balaie d'un revers de la main la promesse des organisateurs de Porlwi by Light d'interdire l'utilisation de récipients en polystyrène et promouvoir celle des objets biodégradables et recyclables pour protéger l'environnement. « L'année dernière, Porlwi by Light a généré un chiffre d'affaires de Rs 171 millions comme les organisateurs ont eux-mêmes révélé. J'ai beaucoup de difficultés à croire que la protection de l'environnement soit leur première motivation. Avec le déplacement d'au moins 450 000 personnes à Port-Louis comme l'année dernière, on peut aisément imaginer le volume de déchets qu'une telle foule va généré en trois jours. Et qui se chargera de tout nettoyer sinon la municipalité avec l'argent public. Se pouqwa nou dir Proze Porlwi by Light bizin abandone ! », conclut-il.