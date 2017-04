Protégé sur toute la ligne

C’est le cri de cœur d’un ancien haut fonctionnaire qui n’a pu s’empêcher de nous adresser un courrier pour dénoncer la protection dont bénéficie Dass Appadoo, celui qui a agi comme le chevalier servant de la Présidente de la République jusqu’à récemment jusqu’à être de tous ses déplacements, avant de prendre de l’emploi auprès du zenfan lakaz de la State House, Alvaro Sobrinho. Ce fonctionnaire qui est un retraité du niveau de Deputy Permanent Secretary allègue avoir été discriminé au profit de Dass Appadoo qui est passé “sur sa tête” comme on dit dans le jargon, alors même qu’il cumulait plus de temps de service.

45 PQ non-répondues: le record de Pravind Jugnauth

Pravind Jugnauth assurait en réponse à Rajesh Bhagwan qui l’interpellait le 28 mars, jour de la rentrée parlementaire, sur le grand nombre de questions restées sans réponses depuis l’année dernière qu’il demanderait à ses ministres de faire le nécessaire et dans les délais. Un mois après, qui est celui qui détient le record de questions qui n’ont jusqu’ici trouvé aucune réponse: le Premier ministre, Pravind Jugnauth, avec 45 questions en attente de réponses. Il en collectionne 14 pour la séance du 28 mars, 9 pour celle du 4 avril, 14 pour celle du 11 avril et 8 pour la dernière séance du 18 avril. Lorsqu’on sait que l’on a dit au contribuable que le PM avait jugé utile de prendre Sir Bhinod Bacha, l’ancien conseiller de Navin Ramgoolam, pour ficeler son dossier parlementaire, on est en droit de se poser des questions sur l’efficacité des conseillers du PM. Et il se trouve que parmi les questions qui sont restées sans réponse, il y a précisément une de Reza Uteem sur les 20 conseillers de Pravind Jugnauth entre les Sherry Singh, Gérard Sanspeur à Bhinod Bacha, Dario Thumiah en passant par les Kim Catlow et autres Sarah Rawat-Currimjee.

Les autres ministres indisciplinés sont Nando Bodha avec 14 questions non-répondues, Anwar Husnoo (9), Fazila Jeewa-Daureeawoo (6), Yogida Sawmynaden et Shawkatally Soodhun (5), Ivan Collendavelloo (3) et les autres un peu moins avec Mahen Jhugroo, le plus régulier dans la soumission des réponses aux questions qui lui sont adressées.

Alvaro et la BOM

Tout a-t-il été dit sur ceux qui, à la Banque de Maurice, ont eu affaire à Alvaro Sobrinho? Non, à en croire ceux qui fréquentent la BOM Tower. Ils soutiennent qu’une voiture appartenant à l’Angolais avait été utilisée pour véhiculer un proche de la direction en visite au pays et que les amis, et non des moindres, de celui qui est devenu l’encombrant Sobrinho ont frappé plus d’une fois aux portes du régulateur, sans compter la participation à plus d’un dîner à la State House. À la BOM Tower, les langues se délient sur ceux qui sont dans les bons papiers de la direction.

Beaucoup de questions sur un projet immobilier

Est-il vraiment le succès qu’il revendique et a-t-il presque tout vendu à un promoteur étranger qui cherchait à placer son argent au plus vite dans l’immobilier comme cela a pu être suggéré ici et là ces dernières semaines autour d’un gros scandale? Non, répondent catégoriquement ceux qui connaissent parfaitement le secteur. Ceux qui ont enquêté sur le dossier sont du même avis. Ils soutiennent que le montant du volume d’unités vendu ne se retrouve aucune part dans les comptes de ladite compagnie et, qui plus est, le Registrar a même menacé, le 16 novembre 2016, to stirke off company under section 309 (1) (b).