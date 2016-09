PSSA (AMENDMENT) ACT - CONTESTATION : Le Front UPSEE-SPSTSU lance une pétition dans l’ensemble du pays

Alors que les dirigeants du Front commun UPSEE-SPSTSU faisaient part, lors d’une conférence de presse hier, du mécontentement qui prévaut dans le secondaire privé sur plusieurs sujets pouvant affecter, selon eux, ce secteur éducatif, les dirigeants de la Fédération des Managers des collèges ont été reçus d’abord au ministère de l’Éducation et ensuite à la PSSA. « C’est la ministre qui a invité la Fédération à la rencontrer », soutiennent les responsables de l’association. L’UPSEE annonce la circulation d’une pétition dans l’ensemble des collèges privés.

La plateforme UPSEE-SPSTSU, soutenue ouvertement par la Fédération des Managers des collèges privés et formée depuis quelques jours pour protester contre les amendements à la PSSA Act de même que d’autres projets du ministère de l’Éducation, n’a pas laissé indifférentes les autorités concernées. En effet, mardi après-midi, les dirigeants de la Fédération ont été surpris de recevoir deux invitations, l’une de la ministre de l’Éducation et l’autre du directeur de la PSSA, pour une rencontre le lendemain. Soulignons que ces derniers jours, cette Fédération est montée au créneau pour apporter un démenti aux déclarations faites par la ministre selon lesquelles son ministère aurait eu des consultations avec les partenaires du privé sur les amendements à la PSSA Act.

« Nous sommes allés voir ce que la ministre avait à nous dire. Elle a tenté d’enlever nos inquiétudes concernant la nouvelle loi », disent les dirigeants. Cette Fédération est-elle plus tranquille après cette rencontre ? « Nous restons sur nos gardes », répondent-ils. La rencontre à la PSSA concernait spécifiquement la révision de la Grants Formula pour le fonctionnement des collèges déjà approuvée par le Cabinet depuis le début de l’année, mais dont la somme n’a pas encore été déboursée. Des responsables des collèges privés apprécient que la PSSA « songe enfin » au paiement des nouvelles subventions, mais soulignent que cette démarche des autorités ne balaie pas leurs récriminations contre les changements à la loi.

Pour leur part, hier, les animateurs du Front commun des syndicats d’employés du secondaire privé n’ont pas ménagé, encore une fois, la ministre de l’Éducation sur cette question de changement à la loi. L’UPSEE annonce la circulation d’une pétition dans l’ensemble des collèges privés, réclamant l’annulation de la nouvelle loi, et laquelle sera envoyée par la suite à la présidente de la République ainsi qu’à d’autres instances dirigeantes du pays. « Le secteur comprend plusieurs milliers d’employés », ont fait ressortir les responsables de ce syndicat. Ces derniers craignent entre autres que la ministre n’utilise la PSSA (Amendment) Act pour mettre fin à certains accords, datant de plusieurs années, entre le ministère et ce syndicat concernant l’emploi des employés. Ce syndicat se dit également « sérieusement préoccupé par l’avenir sombre » auquel seraient confrontés plusieurs collèges privés dans le sillage de la réforme. L’UPSEE a aussi annoncé hier son intention de soumettre dans les prochains jours à l’ICAC un dossier démontrant ce qu’elle considère comme un « conflit d’intérêts » par rapport à la personne occupant le poste de ministre de l’Éducation et celle qui est à la tête de la PSSA. « Nou pe prepar enn dosier solid pou nou soumet l’ICAC », a déclaré le vice-président de ce syndicat.

Par ailleurs, la marche de protestation prévue par ce Front commun de syndicats le samedi 24 septembre à Rose-Hill porte sur plusieurs sujets, notamment l’amendement à la PSSA Act, le Nine-Year Schooling et le remboursement des frais d’examens de SC/HSC. Les dirigeants de ce Front commun invitent les Mauriciens qui se sentent concernés par ces questions à venir les rejoindre pour cette marche.