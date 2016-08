PSSA BILL—OBEEGADOO: « Dookun enterre 40 ans de partenariat privé-Etat »

La Commission de l’éducation du MMM, lors d’une conférence de presse ce matin, a exprimé sa colère et ses inquiétudes quant à un éventuel démantèlement du partenariat privé-public pour le secondaire avec le PSSA (Amendement) Bill figurant à l’agenda des travaux parlementaires aujourd’hui. « Ce projet de loi sonne le glas pour le partenariat privé-État dans ce secteur de l’éducation. Un partenariat datant de quarante ans et qui a fonctionné », soutient Steve Obeegadoo, président de cette Commission. L’ancien ministre de l’Éducation MMM-MSM appelle la ministre Leela Devi Dookun à reporter le projet de loi et à ouvrir des discussions avec tous les stakeholders du privé. Les collèges catholiques aussi sont inquiets et la Roman Catholic Secondary Schools Union (RCSSU) a envoyé une lettre ce matin à la ministre pour demander des clarifications sur plusieurs points de ce texte de loi.

Les membres de la Commission de l’éducation du MMM ont fait part aujourd'hui de leurs inquiétudes sur deux sujets spécifiques, d’une part, les amendements concernant l’Education Act et figurant dans le Finance Bill qui sera voté aujourd’hui au Parlement et de l’autre, le projet de loi concernant la PSSA prévu aussi à l’agenda de cette séance parlementaire. Selon le constat de cette Commission, la ministre de l’Éducation profite du Finance Bill pour apporter « en catimini » une dizaine d’amendements à l’Education Act, « afin d’y insérer les aspects les plus controversés » de son projet de réforme. Steve Obeegadoo dénonce ce procédé « inacceptable » car le Finance Bill ne permet pas de débattre en profondeur de chacun des amendements. Veda Baloomoody, le porte-parole du MMM au parlement sur le dossier de l’éducation, et qui était présent à la conférence de presse de ce matin, demandera au ministre des Finances aujourd’hui d’enlever du Finance Bill tous les amendements relatifs à l’Education Act. Le député mauve demandera à la ministre de l’Éducation de présenter à la rentrée parlementaire un projet de loi indépendant et spécifique à tous ces amendements prévus à l’Education Act, afin de permettre des débats à l’Assemblée nationale sur une question aussi importante que la réforme de l’éducation et concernant l’ensemble de la population. Toujours au sujet de cette réforme, Françoise Labelle s’est appesantie sur le nombre d’examens nationaux prévus tout au long du parcours scolaire de l’enfant, de sa rentrée au primaire jusqu’à la fin du secondaire et a dénoncé ce qu’elle qualifie de « duperie » de la ministre de l’Éducation. « Au lieu de trois examens il y en aura quatre. La ministre ne peut cacher le fait que l’examen à la fin de la Year 6 demeure sélectif et qu’elle ajoutera un autre examen à la fin de la Form III, lequel sera tout aussi sélectif et hypercompétitif », dit cette membre de la Commission de l’éducation du MMM.

En abordant le PSSA (Amendement) Bill ce matin, Steve Obeegadoo a d’abord fait l’historique de cet organisme créé en 1976 en soulignant « l’esprit de partenariat avec les collèges privés » dans la démarche à l’époque et qui a prévalu, selon lui, ces quarante dernières années. « Le système éducatif secondaire était basé jusqu’ici sur le partenariat public-privé. Pendant 40 ans aucun gouvernement n’a voulu devenir le fossoyeur de ce partenariat et quand on décortique ce projet de loi on découvre avec stupeur que Madame Dookun vient enterrer ce partenariat qui a très bien fonctionné. Outre la composition du board, plusieurs aspects de ce projet de loi indiquent une mainmise de l’État à l’avenir sur l’enseignement secondaire privé et on va vers l’uniformisation. C’est très grave », commente le président de la Commission du MMM. Steve Obeegadoo demande à la ministre de l’Éducation de ne pas donner suite à ce projet de loi et d’appeler tous les stakeholders du secondaire privé pour des discussions.

Par ailleurs, la contestation de ce projet de loi s’amplifie dans le secteur secondaire privé. L’Association des Recteurs et managers des Collèges catholiques a réagi à travers une lettre ce matin à la ministre concernée. « Lors de la réunion mensuelle de la RCSSU hier après-midi, les membres ont examiné en profondeur le texte de loi. Il y a des appréhensions et nous avons pris la décision d’envoyer une lettre aujourd’hui à la ministre concernée pour demander des clarifications et explications sur plusieurs points », nous a déclaré ce matin Gilberte Chung, directrice du Service diocésain de l’éducation catholique (SeDEC). Les deux syndicats d’employés des collèges privés, à savoir l’UPSEE et la SPSTSU, ainsi que la Fédération des managers des Collèges privés, ont eux aussi chacun de leur côté multiplié les démarches ces derniers jours pour contraindre la ministre de l’Éducation « à reculer » sur ce projet de loi.