PSSA: L'UPSEE, la SPSTSU et les managers des collèges privés unis contre la nouvelle loi

Le vote des amendements à la PSSA Act il y a quelques jours n'a pas pour autant atténué la colère dans le secondaire privé. Les différents partenaires du secteur ont mis leurs anciens différends de côté et sont sur la même longueur d'onde pour rejeter la nouvelle loi les excluant du board de la PSSA. L'Union of Private Secondary Education Employees tient une assemblée des délégués ce matin pour ratifier certaines décisions concernant leur contestation. Le syndicat des employés des collèges confessionnels, mené par Lysie Ribot, participera à cette réunion tandis que la Fédération des Managers dit « accorder son soutien total » à ces deux syndicats. D'autres sujets d'actualité dans l'éducation seront évoqués dans cette assemblée, à laquelle seront aussi présents d'anciens ministres ayant occupé ce portefeuille, à savoir Steven Obeegadoo, Vasant Bunwaree, Kadress Pillay et Dharam Gokhool.

La nouvelle loi concernant le fonctionnement de la PSSA n'a pas encore été “gazetted”, d'où la démarche des directeurs des collèges privés et des employés de s'unir pour protester. Mais le grand absent à la réunion de ce matin, organisée par l'UPSEE, sera son président, qui est en pèlerinage à La Mecque. Les dirigeants de ce syndicat se disent « satisfaits » que l'idée d'une plateforme commune, réunissant tous les acteurs du secondaire privé, se soit concrétisée. « Nous sommes tous dans le même bateau. Le secondaire privé sera pénalisé par des changements fondamentaux injustes et antidémocratiques. C'est ensemble que nous pouvons amener le gouvernement à prendre conscience de la gravité de certains changements », estime Souman Jhugdambi, secrétaire de l'UPSEE. Le syndicat des collèges confessionnels catholiques et non-catholiques abonde dans la même direction. « Le principe du partenariat entre l'État et le privé est remis en question, d'où la nécessité d'une plateforme commune pour faire entendre notre voix », dit pour sa part Lysie Ribot, présidente de ce syndicat.

Outre la PSSA (Amendement) Act, d'autres sujets seront évoqués par les différents intervenants ce matin, notamment le “Nine-Year Schooling”, les amendements inattendus apportés à l'Education Act dans le cadre du Finance Bill et les “fees” d'examens pour le SC/HSC. « Le secondaire privé pourrait être affecté par toutes ces questions et il faut en parler avant la rentrée scolaire 2017. Nos membres et des parents nous posent des questions sur le “Nine-Year Schooling” et sur lesquelles seule la ministre, valeur du jour, semble avoir des réponses », constate Lysie Ribot.

Même si la Fédération des managers ne sera pas présente ce matin, ses dirigeants affirment qu'ils « fully support » le mouvement de protestation des syndicats d'employés contre la nouvelle loi. « Nous sommes sur la même longueur d'onde à ce sujet et nous accordons notre soutien total aux deux syndicats d'employés », affirme Bashir Taleb, président de cette fédération. Cette instance a tenu mercredi dernier une assemblée générale spéciale pour discuter spécifiquement de la nouvelle loi régissant le fonctionnement de la PSSA. « Nos membres ont rejeté à l'unanimité les amendements. Nous avons pris la décision d'aller jusqu'au bout de nos contestations », affirme Tejnarain Chumroo, porte-parole de cette fédération. Cette association des managers finalise certains détails avec son conseiller légal pour une action légale. « Nous avons aussi d'autres cartes en main, que nous dévoilerons en temps et lieu », préviennent les managers.

Cette fédération apporte aussi un démenti aux récentes déclarations de la ministre de l'Education, selon lesquelles son ministère a tenu des consultations avec les partenaires du privé au sujet de la nouvelle loi. « Il n'y a jamais eu de discussions avec la fédération sur cette question et la ministre a induit le Parlement en erreur en affirmant à la Chambre qu'elle a eu une vingtaine de consultations. Nous avons été mis devant le fait accompli », répliquent les dirigeants de cette fédération. « Nos membres sont en colère par rapport à cette affirmation de la ministre », ajoutent-ils. Soulignons que la fédération regroupe les responsables des collèges privés subventionnés, y compris les établissements confessionnels catholiques et non-catholiques.

Le Service diocésain de l'éducation catholique (SeDEC) affirme également n'avoir jamais eu de discussions avec le ministère sur ces changements à la loi. « Nous avons eu plusieurs réunions avec le ministère concernant diverses questions sur le secondaire privé, mais à aucun moment il nous a appelés pour discuter de ces amendements à la loi », soutient Gilberte Chung, Executive Director du SeDEC. Celle-ci souligne que cet organisme a envoyé une lettre à la ministre de l'Education presque à la veille des débats au Parlement pour demander certaines clarifications sur le projet de loi.

Par ailleurs, l'ancien ministre de l'Education Vasant Bunwaree, qui sera présent à cette assemblée de délégués de l'UPSEE, est d'avis que le board de la PSSA « a bien fonctionné, et d'une manière démocratique, pendant ces 40 dernières années ». Il poursuit : « La politique générale à laquelle j'adhère, et à laquelle devraient adhérer tous les partis socialistes, y compris le MSM, est celle de l'ouverture. ». Ce dernier craint que l'exclusion des représentants des employés et des managers des collèges privés du board « donne lieu à une certaine forme de dictature à l'intérieur de cette instance de direction ».

FEES SC/HSC—LEELA DEVI DOOKUN: « La décision est maintenue »

La ministre de l’Éducation, Leela Devi Dookun-Luchoomun, ne compte pas faire marche arrière sur le remboursement des frais d’examens de SC et de HSC. C’est ce qu’elle a annoncé aux médias hier après-midi après les sit-in organisés dans plusieurs collèges à travers l’île.

La ministre a mis en avant le fait que les parents avaient déjà été avisés depuis l’année dernière et que la date pour le remboursement a été repoussée à fin octobre. Elle a également appelé les parents à faire preuve de responsabilité et à apprendre à leurs enfants à respecter les règlements.

Cette position de Leela Devi Dookun-Luchoomun ne convainc pas les contestataires pour autant. Ils maintiennent que le gouvernement avait promis la subvention pour tous. « On ne peut venir avec de nouveaux règlements chaque jour comme on a vu cette semaine. Qui plus est les règlements doivent s’appliquer pour tous. Pourquoi ceux qui ont pris part aux examens l’année dernière n’ont pas remboursé les frais ? » disent les étudiants.

La question qui se pose également est si les parents viendront signer la reconnaissance de remboursement comme recommandé dans la dernière circulaire du ministère. Selon nos sources, ils sont nombreux à vouloir résister à cet ultimatum. Un parent, dont le fils fréquente un collège d’élite, avance : « Signer un tel document pourrait également disqualifier mon fils pour une bourse d’État. Les règlements disent “pas plus de 10 absences”. Or, en signant ce document, j’accepte que mon enfant a eu plus de 15 absences. »

Par ailleurs dans certains collèges, les collégiens ont signifié leur intention de continuer leur mouvement de protestation lundi. L’organisation d’une marche pacifique dans les rues de la capitale le 15 septembre est aussi maintenue si la police y donne son feu vert.

Le mouvement de protestation d’hier a pris une dimension nationale avec des manifestations dans de nombreux collèges à travers l’île, du QEC au RCC en passant par d’autres collèges d’État comme le JKC, les SSS Swami Vivekananda à Souillac, Sharma Jugdambi à Goodlands, Dumputh Lallah à Curepipe et Lady Sushil à Triolet, entre autres. Dans certains cas, la police a été mandée sur les lieux. Toutefois, aucun incident n’a été enregistré. Au collège Swami Vivekananda, le ton est monté à un certain moment, les élèves voulant savoir si les jours où elles sont venues à l’école pour compléter leurs projets ont été comptabilisés. La situation est par la suite revenue à la normale.

PAIEMENT DES FRAIS D’EXAMEN: Ganoo réclame une amnistie pour cette année

Le président du Mouvement patriotique (MP), Alan Ganoo, dans une déclaration ce matin au Mauricien, a lancé un appel à la ministre de l’Éducation, Leela Devi Dookun-Luchoomun, lui demandant de ne pas mettre en vigueur les mesures concernant les paiements des frais d’examen pour la SC et la HSC cette année.

Selon Alan Ganoo, cette question a été étudiée par les instances de son parti hier. « Compte tenu du nombre important d’élèves qui seront pénalisés par la décision de payer les frais d’examen à ceux qui n’ont pas enregistré 90% de présences durant l’année, nous demandons à la ministre de revoir cette mesure et de ne pas la mettre en œuvre cette année », a-t-il dit. Il note que cette question crée « une situation de tension, de cafouillage, de stress et de désarroi » auprès des élèves pénalisés et leurs parents.

« Nous demandons au gouvernement de reporter l’application de cette mesure à l’année prochaine et d’accorder une amnistie pour cette année, d’autant plus que le Budget adopté au Parlement comprend les dotations nécessaires pour effectuer les paiements », soutient-il. Alan Ganoo considère qu’il y a eu un « manque de communication » entre les autorités et les parents. Il précise que le MP est contre l’absentéisme dans les écoles et qu’une « réflexion élargie » est nécessaire pour résoudre ce problème.

STEVEN OBEEGADOO (MMM) : « La colère des élèves n'est pas spécifique à un groupe »

« Je constate que la colère s'est généralisée et que la situation va en s'aggravant. Je réitère mon appel au Premier ministre pour qu'il donne des instructions à Mme Dookun pour renvoyer ces mesures. Dans le mécontentement qui s'est amplifié, il n'y a pas de distinction par rapport aux classes sociales, aux communautés, aux villes et villages ou au type de collèges, d'Etat ou privé. La colère, aujourd'hui, n'est pas spécifique à un certain groupe d'élèves. »

PARTI TRAVAILLISTE: « Que le gouvernement prenne en charge tous les frais d'examen cette année »

Dans un communiqué émis hier, le PTr demande au gouvernement de prendre en charge la totalité des frais d'examens pour le SC/HSC cette année « au vu de l'amateurisme irresponsable dans la gestion de ce dossier ». Le PTr livre aussi, dans ce communiqué, son analyse sur le “Nine-Year Schooling” et fait part de son désaccord avec ce projet de réforme. « Cette réforme très controversée, engagée sans véritable consensus des différents partenaires, ni explications auprès des parents, a été approuvée par le Conseil des ministres. En outre, de nombreuses mesures pour sa mise en œuvre ont été promulguées, sans débats à l’Assemblée nationale, en les accolant au Finance Bill du ministre des Finances. Le PTr condamne sans réserve cette approche autoritaire. » Ce parti ajoute que les partenaires de l'éducation au primaire et au secondaire sont toujours dans l'attente de clarifications sur plusieurs points du “Nine-Year Schooling” et sur sa « mise en œuvre précipitée ». Et d'ajouter que les « parents sont désorientés ». Et le PTr de demander « l'abandon pur et simple ou, au minimum, le report des mesures pernicieuses du “Nine-Year Schooling” ».