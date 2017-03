PTR : La connexion Geeanchand Dewdanee et Pravind Jugnauth est bien établie, a déclaré Ramgoolam

Pour l’ancien Premier ministre, Navin Ramgoolam il n’y a pas de doute : Geeanchand Dewdanee et Pravind Jugnauth se connaissent bien. L’homme qui a été arrêté après la grosse saisie d’héroïne dans le port a, selon Navin Ramgoolam, des entrées au PMO et au Sun Trust. Et d’insister que l’actuel Premier ministre ne pouvait ignorer que Dewdanee voyageait souvent avec lui.

En commentant la plus grosse saisie d’héroïne effectuée dans le port, lors de la conférence de presse du PTr, vendredi dernier, l’ancien Premier ministre Navin Ramgoolam a relevé que « la connexion Geeanchand Dewdanee et Pravind Jugnauth est bien établie ». Le chef du gouvernement, a-t-il dit, ne peut en aucun cas nier sa proximité avec Dewdanee. D’ailleurs, s’agissant des nombreux déplacements de ce dernier à l’étranger lors de missions ministérielles, Navin Ramgoolam a rappelé que Pravind Jugnauth ne peut feindre d’ignorer qu’une liste de personnes voyageant avec lui doit être approuvée au préalable.

« Geeanchand Dewdanee a ses entrées au Prime Minister’s Office, au Sun Trust et même à Grand-Bassin », a lancé Navin Ramgoolam. Il a évoqué les origines modestes de Geeanchand Dewdanee: « Il est d’origine humble, mais cependant il est propriétaire de chevaux. Comment peut-il acheter de la drogue dont la valeur est estimée à Rs 2 milliards ? Pour en acheter, il devait avoir au moins Rs 500 millions en mains ! ».

Navin Ramgoolam a déploré les « tentatives pour étouffer l’enquête » en cours sur cette grosse saisie de drogue impliquant Dewdanee, et « la tentative de faire porter le chapeau à Navind Kistnah ». L’ancien Premier ministre demande que la Commission d’enquête sur la drogue prenne ce dossier et pose la question « pourquoi la députée Roubina Jadoo-Jaunbocus a effectué 39 visites à des prisonniers condamnés pour des délits de drogue ? » Au chapitre de l’affaire Sobrinho, Navin Ramgoolam a noté que le milliardaire serait trop protégé par le numéro deux du gouvernement Lepep, le ministre Ivan Collendavelloo. En effet, le leader du PTr s’est interrogé sur la hargne avec laquelle le ministre Collendavelloo a défendu l’Angolais, alors que ce dernier est au coeur de scandales financiers, à Maurice comme à l’étranger.

Si durant la conférence de presse des rouges leur leader s’est longuement attardé sur l’historique de l’affaire Sobrinho, Navin Ramgoolam, s’est aussi posé quasiment les mêmes questions que celles des autres partis de l’opposition lors de leurs commentaires sur cet épineux dossier. Et c’est non sans ironie que l’ancien Premier ministre a évoqué les propos d’Ivan Collendavelloo en défendant la crédibilité et les bonnes intentions d’Alvaro Sobrinho. Tout en s’interrogeant sur les bourses d’études octroyées par Planet Earth Institute à des jeunes Mauriciens, Navin Ramgoolam a affirmé qu’Alvaro Sobrinho avait flairé la possibilité « d’embobiner » le gouvernement mauricien. « Il a vu qu’il pouvait acheter le gouvernement et la State House. Il les a tous embobinés avec de l’argent et des voitures », a martelé Navin Ramgoolam. Et de se demander, « comment Alvaro Sobrinho a pu atteindre une Présidente de la République, un Premier ministre non élu par le peuple, des ministres, le numéro deux de la Banque centrale de Maurice ? »

Navin Ramgoolam qui a noté que le « gouvernement des Jugnauth est devenu une véritable machine à scandales », estime aussi qu’une enquête aurait dû avoir été initiée avant de dérouler le tapis rouge pour l’Angolais. Le leader des rouges qui affirme qu’il y a eu pression sur le gouverneur de la Banque centrale pour délivrer un permis à Sobrinho et que ce dernier a tenté d’acheter une management company, a réclamé une commission d’enquête « fully fledged » avec un «sitting judge » pour mettre au clair le scandale Sobrinho. Il demande à la présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim de step-down.

Navin Ramgoolam a également émis des critiques à l’égard de Bissoon Mungroo, qui aurait bénéficié des faveurs dans le sillage de la vente de 43 véhicules de l’ex-BAI. Navin Ramgoolam s’est interrogé sur le montant de Rs 6.5 millions, représentant la somme que devait débourser Bissoon Mungroo pour l’acquisition de ces véhicules. Navin Ramgoolam qui n’a pas souhaité s’étendre sur le projet du Métro Express, a toutefois émis des réserves sur la fiabilité de celui-ci. « C’est une catastrophe », a-t-il souligné. Selon lui, le gouvernement va vers un projet de tramway et non de métro.