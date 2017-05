PTR: Meeting à Flacq le 19 mai

Le leader du Ptr, Navin Ramgoolam, a réuni son bureau politique à son bureau de la rue Desforges hier après-midi pour passer en revue la situation politique dans le sillage des meetings du 1er mai, considérés comme des « flops », et se pencher sur la stratégie du parti dans les prochaines semaines. C’est ainsi que l’organisation d’un meeting à Flacq, le vendredi 19 mai, a été évoquée. Une réunion du bureau politique a été convoquée pour le 12 mai.

Les dirigeants travaillistes ont passé en revue les différents scandales qui ont émergé ces dernières semaines et sont revenus sur les relations entre la présidente de la République et le milliardaire angolais Alvaro Sobrinho. La situation du trafic de la drogue dans le pays a également été évoquée.