PTR : Ramgoolam relance l’idée d'un front commun

Navin Ramgoolam, qui a rencontré la presse hier à l’issue de la première réunion du bureau politique du Ptr pour cette année, a relancé l’idée d’un front commun. « Front commun ne veut pas dire alliance », a précisé le leader des rouges, ajoutant que tous ceux qui veulent donner un coup de main à son parti sont les bienvenus.

Le leader du Ptr a observé que les congrès organisés à travers le pays se sont avérés être « des succès », malgré le fait que plusieurs de ses lieutenants ne siègent pas au Parlement et que trois des quatre parlementaires rouges sont de nouveaux venus. Navin Ramgoolam s’est en outre dit satisfait que la campagne du Ptr ait donné « des résultats positifs » sur deux fronts. D’une part, le « deal papa-piti » ne s’est pas concrétisé jusqu’ici. « Pa finn gagn Premye minis linpost », a-t-il observé. De plus, le gouvernement n’a pas réussi à présenter le Prosecution Commission Bill qui, selon Navin Ramgoolam, vise tant le DPP et que lui-même.

Pour le leader du Ptr, la « vendetta politique se poursuit », poursuivant : « Zot mekontan ki nef sarz kont mwa finn reye ! » Or, a-t-il expliqué, si ces charges ont été rayées, c’est parce qu’il n’y a pas de preuve et « qu’il n’y aura pas de preuves ». Navin Ramgoolam a observé que ses adversaires continuent « à faire pression » en vue d’émettre de « fausses accusations » à son encontre. « On dirait que c’est juste le Ptr qui a obtenu de l’argent et que les autres partis n’ont rien obtenu », a-t-il déclaré.

Navin Ramgoolam s’est également élevé contre le fait que la police l’ait appelé pour être interrogé lundi sur les Rs 220 M retrouvées à son domicile alors que cette affaire sera entendue en cour le 25 janvier. Il a dit soupçonner qu’on « cherche à mettre une charge provisoire » contre lui, l’arrêter avant de le libérer sous caution. « Il y a une limite à toute chose », a-t-il dit, avant d’affirmer n’avoir aucune intention de se laisser intimider.

C’est dans ce contexte que Navin Ramgoolam estime qu’il y a nécessité d’instituer un front commun auquel pourront se joindre « toutes les personnes de bonne volonté ». Le leader du Ptr a relevé toutefois n’avoir pas rencontré le leader de l’opposition et du PMSD, Xavier-Luc Duval, ainsi que le leader du MMM, Paul Bérenger.