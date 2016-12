PUBLIC PROCUREMENT : Un contrat de Rs 66 M de la Santé à Samlo en litige

Depuis la fin de la semaine dernière, l’éventualité qu’un gros contrat du ministère de la Santé soit alloué au groupe Samlo Koyenco Steel Co. Ltd, faisant partie du groupe de l’ancien ministre Mahen Gowressoo, est diversement commentée. Une autre VVIP incontournable gravitant dans l’orbite de ce que fut l’Alliance Lepep est citée comme un des partenaires de ce deal. Cet exercice de Procurement concerne la fourniture d’un produit spécifique, soit des Oxygen Cylinders de Medical Gases aux différents hôpitaux du gouvernement. Jusqu’ici, deux firmes, soit la Compagnie Mauricienne de Commerce Ltée et Medical Gases JV, sont les seules à disposer de l’expertise pour ce produit essentiel à des fins de services de réanimation dans les hôpitaux publics et les cliniques privées. Déjà dans certains milieux de la Santé, l’on s’interroge sur le choix de Samlo Koyenco Steel Ltd, connue dans le monde de la vieille ferraille et de la fonderie. Devant la confirmation de cette décision du ministère de la Santé, les deux autres Bidders, écartés jusqu’ici, comptent saisir l’Independent Review Panel pour une révision.

Les informations disponibles sont que suite à un exercice d’appel d’offres lancé à fin juillet dernier pour l’approvisionnement des hôpitaux en Medical Gases pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre de la même année, trois offres ont été soumises au Central Procurement Board. Le groupe Samlo avait coté pour la somme de Rs 66,6 millions, la Compagnie Mauricienne de Commerce Ltd Rs 6,9 millions et Medical Gases JV Rs 111,7 millions. Après analyse des cotations, le Central Procurement Board avait communiqué en date du 11 novembre dernier au Senior Chief Executive du ministère de la Santé un tableau récapitulant les Best Evaluated Bids (voir tableau plus loin), avec Samlo bien positionnée pour décrocher le contrat.

Toutefois, les deux autres soumissionnaires ne comptent pas baisser les bras et envisagent de recourir à l’arbitrage de l’IRP « to seek redress ». Pour cause, ils rappellent que le même scénario s’était produit récemment pour le contrat de Medical Gases aux hôpitaux. Une firme néophyte dans le domaine avait participé à l’exercice d’appel d’offres et avait décroché le contrat. Mais dès le premier mois d’exécution du contrat, de graves difficultés avaient surgi, le ministère de la santé devant avoir recours aux services des firmes, dont les offres avaient été rejetées au niveau du Central Procurement.

Le groupe Samlo s’aventurant pour la première fois dans la fourniture de Medical Gases aux hôpitaux, des craintes sont exprimées quant à une répétition. D’ailleurs, l’allocation du contrat de 2015 avait été contestée devant l’IRP. La principale raison mise en avant pour justifier la demande d’intervention de l’IRP dans le précédent contrat est que « the Bidder avers that the successful bidder is a new player on the market and does not hold a valid manufacturing license as is required under paragraph 1(b)(v) as reproduced above. Furthermore, the successful bidder does not even have a factory to produce medical oxygen gas ».

Plus loin, les objections formulées sont que « the Bidder avers that the successful bidder does not comply with the requirements as reproduced above. CMC has only been on the market for a period of about one month delivering industrial oxygen to metal workshops. For all intents and purposes, it does not have the expertise experience, workforce, generator machines as backups in case of any breakdown of oxygen generator. As such, it does not comply with the above mentioned requirement ». En dépit de cela, l’Independent Review Panel devait décider de ne pas intervenir dans la décision du Central Procurement Board.