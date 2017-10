PUBLIC TOOTHBRUSH – SOCIAL EXPERIMENT : Campagne pour une sexualité responsable

L'Action Familiale, en partenariat avec l'agence Redhouse Mc Cann, a lancé sur les réseaux sociaux la campagne Public Toothbrush–Social Experiment, qui vise à apprendre aux jeunes à respecter l'intimité de leur corps. Le concept du clip de la brosse à dents posté par l'agence Redhouse Mc Cann a reçu plus de 70 000 vues et plus de 500 “shares” sur YouTube et Instagram.

Selon Anick Kishtoo, de l'Action Familiale, 45% des jeunes âgés de 13 à 17 ans ont eu des rapports sexuels. De ce nombre, la moitié d'entre eux ne se sont pas protégés tandis que 71% des jeunes n'ont jamais abordé la question de la sexualité avec leurs parents. « Il était temps de sensibiliser les jeunes sur cette question, de leur parler des comportements sexuels à risque, du respect de leur corps, d'amour et de tolérance. » Selon Anick Kishtoo, c'est en 2011 que l'Action Familiale a mis en place une campagne de sensibilisation visant à inculquer aux jeunes à prôner une sexualité responsable. Aujourd'hui, dit-elle, l'Action Familiale veut prôner le retour de l'abstinence auprès des jeunes, notamment en leur faisant prendre conscience des maladies sexuellement transmissibles, tels le VIH-Sida. « Nous avions eu des feedbacks positifs qui nous ont conforté à aller dans cette direction. On veut faire prendre conscience au jeune qu'il est une personne unique. Cet accompagnement mieux pensé, avant d'entamer une sexualité précoce, vise à encadrer ces jeunes pour qu'ils prennent leur vie en main. »

Nadine Filipe, executive creative director de l’agence Redhouse Mc Cann, rappelle pour sa part que le concept de la brosse à dents a été imaginé car, selon un sondage entrepris auprès des jeunes, ces derniers ont été unanimes à dire qu'ils ne partageront jamais leur brosse à dents. Raison évoquée : « C'est intime car cela concerne l'hygiène de la bouche. » A cet effet, 10 000 brosses à dents avaient été symboliquement distribuées. Quant aux jeunes de 13 à 17 ans, ils se sont exprimés ouvertement sur le sujet sur les réseaux sociaux.

L'idée du choix d'utiliser les réseaux sociaux, indique Nadine Filipe, revient à l'Action Familiale et à Redhouse McCann, qui avaient lancé il y a quelques années Respect, un quiz destiné aux adolescents où ces derniers étaient invités à trouver une citation qui restituerait bien l'enjeu du respect et de la valeur qu'ils accordent à leur personne. Cette année, avec la Public Toothbrush Social Experiment, ils ont voulu attirer plus de jeunes. Et le résultat a porté ses fruits.

Hans Marguerite, le maire de Curepipe, a salué cette initiative. « La jeunesse a besoin de repère et cette approche originale est une manière d'encadrer les jeunes et de leur faire prendre conscience qu'on peut changer son comportement et avoir un autre regard sur la vie », dit-il.