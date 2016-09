PUBLICATION - À L’INITIATIVE DU PÈRE BERNARD HYM : Les lettres du Père Laval rassemblées dans une nouvelle publication

Un récit de la vie de l’apôtre des Noirs à Maurice tel qu’il la raconte lui-même à travers son courrier mais aussi un fort témoignage historique de la vie telle qu’elle était dans notre île de 1841 jusqu’à sa mort en 1864. C’est ce qu’on peut découvrir dans Cœur à cœur avec le Père Laval, le deuxième livre publié par le père Bernard Hym sur le premier prêtre spiritain de l’océan Indien.

Quelques jours avant sa disparition, le Père Laval adressait toujours des lettres. Animé par la passion et la curiosité au sujet de la vie de ce prêtre français qui a donné sa vie pour les Mauriciens, le père Bernard Hym, qui est à Maurice depuis 25 ans, les rassemble dans un deuxième livre sur le Père Laval. L’ouvrage a été lancé à la mairie de Port-Louis mercredi avec le soutien de la Société de l’Histoire de l’Île Maurice. Ce lancement, deux jours avant l’anniversaire du Bienheureux, intervient aussi dans le cadre du 175e anniversaire de son arrivée à Maurice.

Le choix de la mairie de Port-Louis comme lieu de lancement du livre s’explique du fait que dans les dernières lettres de l’apôtre des Mauriciens, celui-ci demande l’aide de la mairie pour aider les pauvres. « La municipalité de Port-Louis, qui était sise à la Rive des Remparts, aujourd’hui, rue Edith Cavell, a été aux côtés du Père Laval pour aider les pauvres », rappelle le père Bernard Hym.

Cela a pris une année pour compiler les écrits du Bienheureux Père Laval, avec le soutien d’une équipe de collaborateurs et de rédacteurs. Mais, pour le prêtre responsable du pèlerinage à Sainte-Croix, « cela a été une année de privilège ». Donnant un aperçu des actions de l’apôtre des pauvres, il devait ainsi dire : « La prison, le Père Laval l’a connue six mois après son arrivée. Personne ne voulait aider les prisonniers. C’était leur faute, il fallait qu’ils payent, disait-on. Mais, le Père Laval voulait les aider. Il a dû passer 4 000 heures dans cette prison, priant avec les prisonniers, célébrant l’Eucharistie et accompagnant les neuf condamnés à l’échafaud, peu importe s’ils étaient catholiques ou pas. »

De plus, selon Bernard Hym, le Père Laval « ne faisait pas de cadeau à son époque ». « J’ai donc demandé à l’évêque, Mgr Maurice Piat, si je pouvais parler de ce que le Père Laval disait du clergé de l’époque et à la Société de l’Histoire de Maurice si je pouvais dire ce qu’il disait des Blancs de l’époque. La réponse a été la même : “Notre histoire, c’est notre histoire, nous avons à assumer notre histoire et nous avons besoin de voir les changements qui se sont opérés.” En effet, neuf ans après son arrivée à Maurice, le Père Laval constate des changements : des églises et des chapelles partout ».

Lors du lancement, mercredi, Raymond d’Unienville, de la Société de l’Histoire de l’Île Maurice, devait indiquer que « par vocation, par curiosité et par besoin de savoir, le Père Hym est allé sonder les Archives spiritaines en France où il a découvert un trésor : toute une masse de documents signés du Père Laval et qu’il a reconnus comme étant extrêmement importants pour l’Histoire de Maurice ». Grâce à des dons anonymes, dit-il, la mise sur le marché de la publication a pu se faire à un prix dérisoire, soit Rs 250 dans un premier temps. « Le livre vaut bien plus que ce prix et profitera aux admirateurs du Père Laval qui pourront plonger dans l’intimité de sa vie. Ce sont des lettres à sa famille, à ses confrères, à ses supérieurs… Il écrivait à son directeur à Paris pour lui raconter ce qui se passait à Maurice et racontait en détail tous les aspects de sa mission. Nous espérons que le public catholique et non-catholique aura l’occasion d’en prendre lecture ».

La publication comprend également, dans les dernières pages, le “petit catéchisme” du Père Laval. Le père Hym ne cache pas sa joie d’avoir récemment découvert le catéchisme du Père Laval dans sa version kreol de même que son “grand catéchisme”. « Le Père Laval ne cessait d’adapter la manière de présenter l’Évangile aux gens pour qu’ils puissent mieux le faire entrer dans leur vie. C’est donc plein de ratures mais je vous promets, dans trois ans, on publiera un ouvrage sur les catéchismes du Père Laval qui restaient jusqu’ici inaccessibles ». Pour rappel, le père Hym a publié en 2014 Mort il y a 150 ans, le Père Laval est toujours à l’œuvre.