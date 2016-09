PUBLICATION : Paul-Loup Sulitzer, mille îles aux mille histoires

Pour investir dans les meilleures conditions et mieux Maurice, suivez Sulitzer, a-t-on envie de dire ! Mais pour le voyageur intéressé, il vaut mieux connaître l'auteur du guide pour mieux l'appréhender. Auteur à succès, homme d'affaires, Paul-Loup Sulitzer a débuté sa carrière en 1980 avec Money, un coup de maître. Cash (Prix du Livre de l'été 1981) et Fortune ont confirmé le style documentaire de ses romans dont Le roi vert, Popov, Hannah et sa suite L'Impératrice, La femme pressée, Kate, Les routes de Pékin. Des best-sellers qui l'ont propulsé dans une certaine forme de littérature (il a été souvent boudé par la critique).

Mais Paul-Loup Sulitzer a su changer de style, des thrillers financiers des débuts, il s'est essayé au polar à partir des Maîtres de la vie, allant même jusqu'à écrire un roman historique, Tête de diable. Victime d'ennuis de santé, de procès, etc, il a essayé de « rétablir la vérité » en se remettant à l'écriture, renouant avec les thèmes de ses débuts : L'ange de Bagdad, Le Conglomérat, L'empire du dragon.

2016 : Paul-Loup Sulitzer se lance dans une série de guides touristiques qui se veulent des carnets de voyages, mettant en scène la vie d'un pays, ses gens, son histoire, son succès, etc. Voici le guide consacré à Maurice, qui a été lancé cette semaine au Domaine Saint-Aubin, Maurice, une île aux mille histoires. Ce premier guide (Histoire, Affaires, Tourisme, Santé) invite le voyageur à l'aventure. Et s'il y a des jours où l'on donnerait tout ce qu'on a pour pouvoir se retrouver sur une île inconnue… Sachez qu'avec le guide Sulitzer, c'est chose possible grâce à une somme d'informations sur ce qui touche à l'histoire et au développement de Maurice !

Comme son titre l'indique, le guide renferme mille histoires — véritable portes d'entrée sur Maurice. « A travers ce guide, vous découvrirez des lieux, des gens et des cultures, dont on ne saurait se lasser, chaque page s'ouvrant sur des histoires qui laissent un gout particulier… », écrit Sulitzer dans la préface au guide. L'auteur n'échappe pas à la description de la beauté des lieux, du caractère unique de notre île presque 50 ans après son indépendance. « Le Guide de Sulitzer (GdS) est un compagnon de voyage incontournable des voyageurs, offrant une palette de rubriques, des informations pratiques, touristiques, affaires et culturelles, aussi bien que des articles qui respectent une ligne éditoriale indépendante. » La première édition du Guide de Sulitzer est consacrée à l'île Maurice et Rodrigues. Outre cette promo, on nous informe qu'avant le lancement qui se fera fin septembre en France, le magazine Entreprendre (Lafont Presse) consacrera, un numéro spécial avec un cahier de 32 pages, à l'Ile Maurice et à la publication de Sulitzer. Le guide a de belles ambitions : « Ce guide a été conçu avec cette idée de faire découvrir au voyageur un trésor dont nul ne peut estimer la richesse, un trésor immatériel, presque spirituel, qui vous accompagnera dans tous vos déplacements comme un objet fétiche, un objet précieux qu'on ne voudrait jamais garder loin de soi. Il se veut, en outre, un outil de choix pour les investisseurs, avec une esquisse fidèle de l'économie mauricienne, et les nombreuses opportunités qu'elle représente dans divers domaines qui reposent sur des expertises largement disponibles en Europe et ailleurs… ».

Décidément, Sulitzer ne recule devant rien avec ce nouveau projet nourri de son intérêt pour les affaires. De quoi attirer ceux qui veulent en 2016 investir dans les pays émergents. Ils peuvent en effet apporter capital, technologie, savoir-faire organisationnel. Côté pratique, le pays décrit offre une large gamme de restaurants et d'hébergements pour ceux qui souhaiteraient s'attarder. Mais il n'y a pas que l'investissement, il y a aussi la découverte, le « road trip adventure », le voyage d'expérience. Ce vécu de Sulitzer, qui a adopté Maurice depuis de nombreuses années, donnera peut-être des idées a certains.

AGENDA

