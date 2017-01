PUBLICATIONS : Cyril Canabady, le syndicaliste derrière le 13e mois, raconté par sa fille Sarah

Initialement, elle s'était fait la promesse de mieux connaître l'homme derrière son défunt père. Non seulement Virginie Sarah Richardson semble heureuse d'y être parvenue, mais en publiant la semaine dernière "Cyril Canabady, the story behind the man you knew", cette Mauricienne, employée de banque établie en Australie, vient, en même temps, de nous léguer une authentique évocation de ce qu'a été le combat syndical dans le service civil à Maurice durant la période socialement et politiquement troublée des années 1970 à 1980.

La publication (59 pages) a été lancée, jeudi de la semaine dernière, par Jack Bizlall, Claude et France Canabady en présence d'autres membres et amis de la famille, dont Jacques Némorin, lors d'une rencontre avec la presse à Port-Louis.

"J'ai de tout temps admiré mon père, Cyril Canabady. Enfant, j'aimais m'asseoir sur ses genoux et écouter ses histoires et ses chansons. 'Jolie bouteille" (de Graëme Allwright) et 'Sans chemise et sans pantalon' étaient mes préférées. Je le suivais partout et j'appréciais particulièrement ces jours où nous allions jouer au Jardin Balfour", écrit Sarah Richardson.

Mais, une fois passer ces réminiscences personnelles, l'auteure nous amène à la découverte d'une personne très proche sur laquelle, pourtant, elle avoue qu'elle ne savait finalement pas grand-chose. Un père dont elle réussira à remonter le parcours d'abord en lui soumettant à un questionnaire autobiographique peu de temps avant qu'il ne meure d'un cancer, ensuite en feuilletant tous les journaux des années qui suivirent immédiatement l'accession de Maurice à l'Indépendance. Et, pour cause : particulièrement entre 1972 et 1976 toute la presse ne parlait chaque jour que de revendications syndicales, de manifs et de grèves.

Cellule grise de la Fédération des Syndicats du Service Civil (FSSC), alors la plus grosse organisation d'employés de la Fonction publique, Cyril Canabady (enseignant du cycle primaire) fut de toutes les batailles, sinon même à l'avant-garde :

— la lutte, en 1973, pour contraindre le gouvernement travailliste-CAM-transfuges PMSD à payer une augmentation générale de 33% à l'ensemble des salariés du secteur public (les plus mal-payés obtinrent 32% et le plus haut gradés 10%). Après de multiples négociations, il fallut encore entamer une grève générale qui paralysa le pays trois jours durant pour arracher la victoire...

— le combat épique pour la généralisation dans le pays du paiement d'un 13e mois de salaire (aussi appelé e boni de fin d'année). Ce combat fut gagné dans la douleur pour les fonctionnaires fin 1975. D'autres syndicalistes de l'époque étaient aussi engagés, tels Lélio Colomière, Clément Mootoo en tant que président de la FSSC), Prem Bhagmal, Rashik Jalabhay. Mais pour Jack Bizlall, qui fut également de la partie, Cyril Canabady fut un élément déterminant, "le motivateur". "Cyril ne parlait pas beaucoup, mais j'ai rarement vu quelqu'un d'autre aussi engagé dans l'action que lui", témoigne Bizlall.

Il fait remarquer que "tous les salariés perçoivent de nos jours un 13 mois et la compensation salariale (connue à l'époque comme le Cost of living allawance (COLA). Or, il serait bon que tout le monde sache aussi que l'idée d'un 13e mois dans le service civil fut émise un samedi après-midi par un petit groupe d'amis syndicalistes. Le lendemain, avec Clément Mootoo, ce groupe se rendit chez le conseil légal de la FSSC, l'avocat Gaëtan Duval, à Grand-Gaube, et, le lundi suivant, litige fut déclaré à l'employeur, soit le gouvernement. Gaëtan Duval eut la brillante idée de faire planer une menace de grève parallèlement à une action devant la justice qui fit peur au gouvernement".

Rien que pour ces faits, entre autres, Jack Bizlall a exprimé le voeu que les syndicats du secteur public — en particulier ceux des enseignants — se fassent tous un devoir de circuler ce livre "Cyril Canabady, the story behind the man you knew" parmi leurs membres.

"Belles Lettres" : Une excellente initiative pédagogique

Le spécialiste d'ouvrages pédagogiques Lindley Couronne vient de faire paraître "Belles Lettres". C'est le premier d'une série de trois livres destinés à faire découvrir et aimer la littérature française aux enfants de 10 à 12 ans.

Dans un système d'éducation qui privilégie la lecture utile, celle des manuels conçus pour permettre à l'élève de réussir aux examens, "Belles Lettres" est excellente une initiative pédagogique. Depuis quelques années, en effet, les enfants des écoles primaires utilisent la lecture pour apprendre les éventuelles réponses aux questionnaires des examens de fin d'études.

Avec "Belles Lettres", Lindley Couronne propose la démarche inverse: utiliser la lecture pour faire découvrir et aimer la littérature. Pour concrétiser sa démarche, il a conçu un livre divisé en quatre parties qu'il présente en ces termes : "C'est le premier d'une série de trois manuels visant à donner aux petits Mauriciens une culture littéraire minimale à travers l'introduction aux genres littéraires classiques : le conte, la fable, le roman, le théâtre et la poésie. Il s'adresse aux parents qui voudraient former leurs enfants à la chose littéraire dès leur plus jeune âge à travers la découverte des belles lettres. (…) Dans un pays où la pratique de la littérature risque bientôt de paraître comme obsolète, 'Belles Lettres' a l'énorme ambition de la relancer à travers ce manuel pour enfants."

Bien mise en pages avec de jolies illustrations, ce manuel est également agrémenté d'un CD audio dans lequel les comédiens Corinne de Baïze et Kevin Bissoonauth lisent quelques extraits des textes choisis par l'auteur de ce livre qui est publié par les Editions de l'océan Indien.

"Belles Lettres" est une excellente initiative pédagogique qui mérite d'être encouragée.