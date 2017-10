Puisqu'on est jeunes et cons, puisqu'ils sont vieux et fous...

Ça y est, c'est la goutte d'eau, c’était la remarque de trop. Ça m’a pris quelques semaines mais voilà, il est temps de tout balancer. Alors arrêtez avec vos sornettes, vous les soi-disant “adultes”, les intellectuels des temps passés, les grands défenseurs de l’Académie française, absous de tous les péchés de l’univers. Pleure Petit Prince, pleure… ils sont vieux et fous. Ils ne savent plus qu'ils étaient eux aussi... jeunes.

Hier encore, l’on se disait entre potes que toutes ces années d’études ont servi à quoi finalement ? À défaut d’avoir une cuillère en or dans le… gosier, l’on doit tous se contenter de l’ordinaire alors que Dieu sait que l’on nous a promis de l’extraordinaire sur nos bancs d’école ! Sauf que l’extra, ça coûte…

Je ne suis pas là pour faire la guéguerre des générations, vieille comme Mathusalem. Je suis là pour parler de choses sérieuses. Alors toi adulte des temps modernes, écoute-moi.

“Pourtan linn al liniversite”, murmurez-vous sous la moustache... Oui et alors ? Sextos pour un emploi ? Ce n'est pas la première fois qu'on entend de telles histoires. Promotion canapé ? Des lecturers qui fricotent avec des étudiantes pour un GPA supérieur ? Une voiture ministérielle contre quelques faveurs ? Oui, à quoi sommes-nous réduits pour obtenir un emploi dans ce pays ? À quoi ?

Mitraillez-nous !

Hier encore, l'on lapidait les journalistes jugés “trop jeunes, trop inexpérimentés”, des diplômés sans cervelle à tous les degrés ? Et puis quoi encore ? Allez-y mitraillez-nous et jetez-nous dans le fossé, la tête la première pendant que vous y êtes ! À en croire que vous n'avez jamais été jeunes, vous !

Oui traitez-moi d'insolent. Criez à l'indiscipline mais je m'en fous. Vous montez sur vos grands chevaux, “ah l'université ne sert qu'à former des petites marionnettes, les diplômes ne servent à rien”. Comment osez-vous ? Les diplômes ne servent à rien parce que vous, oui VOUS, derrière vos écrans, vous n'en faites rien. Parce que les diplômés, les universitaires n'ont pas la place qu'ils devraient avoir.

Etouffés dans l'oeuf nous sommes !

Nous ne sommes pas des soixante-huitards, nous ne sommes pas des jeunes militants révoltés contre une quelconque dynastie, nous n'avons pas connu la guerre, la "mizer nwar", non. Mais NOUS, nous connaissons l'égocentrisme, le consumérisme, l'hypercompétitivité, l'hyperconnectivité, la solitude... et surtout la honte.

La honte de se trimballer avec un Curriculum Vitae de trois pages. Trois pages pour résumer des dizaines d'années d'études, à se cambrer sur une chaise, à passer examen sur examen, à récolter des notes, à prouver on ne sait combien de fois ce que l'on vaut à je ne sais qui. Pour finalement, atterrir au beau milieu de nulle part, la queue entre les jambes, le regard baissé… à faire des polycopiés "for peanuts".

Aujourd'hui, j'ai honte de dire que j'ai une licence, voire plus. Pas parce que je ne sais pas ce que je vaux, mais parce qu’on m’a appris à oublier ce que je vaux réellement. Honte du sacrifice de mes parents qui ont contracté des loans pour m'envoyer à l'université. “Non bizin komans tipti, enn ti lapey”, nous dit-on. Certainement, sauf que X, lui, n'a jamais eu à commencer tipti et pourtant Dieu sait qu'il était un fatra à l'école.

Complexe d'infériorité ou de supériorité, je ne sais pas. Je sais juste que mes diplômes, je les garde pour moi. “Kot nou sorti ?” Depi ou sistem misie. De votre système, non-inclusif, qui trie, pille et vole le réel potentiel d’une jeunesse oubliée. Une jeunesse dévalorisée…

Je suis hors de moi. Hors de moi !

Des jeunes en politique ? “Un souffle nouveau”, dites-vous ? Dans une société qui ne reconnaît pas le potentiel de sa jeunesse, comment voulez-vous que les choses avancent ? Quand un aspirant médecin, après 5 ans d'études, se résigne à faire enseignant de primaire, que voulez-vous qu'il fasse pour vous ? Ingratitude ? Non lassitude.

Non, je ne suis pas de ceux qui marchent la tête haute, les pieds ne foulant pas le sol, parce que j'ai “enn fey lisou”.... Je suis de ceux qui courbent l'échine, qui attendent patiemment leur tour, les yeux grands ouverts devant les Anciens.

Encore faudrait-il que ces anciens comprennent que nous ne gravitons pas autour de leur empire. Que nous n'attendons pas le moment propice pour leur verser une goutte de poison dans l'oreille... ou pour leur enterrer une dague dans le dos. “Et tu Brute ?” Non nous ne sommes pas tous jeunes et cons et vous n'êtes pas tous vieux, cons ou fous. Je le redis cette guerre n'a pas lieu d'être. Apprenez-nous.

La jeunesse mauricienne se contente des restes. Les restes d'une société avare, qui ne croit pas en elle, ou qui ne veut pas croire en elle...

Nos diplômes, voilà ce à quoi ils servent. À nous apprendre que rien n’est acquis et que l’on doit tout le temps continuer d’apprendre… Nos diplômes, c’est notre pièce d’identité dans ce monde où la connaissance ne se mesure plus. Nous ne savons rien, ok. Alors montrez-nous. Prenez le temps de nous expliquer. Alors peut-être, Peut-être que vous mourrez moins cons. Parce qu'après tout, nous sommes tous fous, "puisqu'on est que des pions contents d'être à genoux..."