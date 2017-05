PUMA FOOTFIVE 2017 : Blackstars 91 s’offre le voyage réunionnais

« Oté La Réunion ! » ont entamé en chœur les joueurs de l’équipe Blackstars 91. Après leur sacre au Puma Fragrances Footfive Tournament 2017, les joueurs s’envoleront pour l’île sœur où ils auront également l’opportunité de jouer au futsal. Les Blackstars 91 ont mis fin au suspense des cinq dernières semaines en remportant haut la main la finale aux dépens de Port Louis Catalan (3-0) le week-end dernier à Bagatelle.

Plus de 1 700 joueurs répartis au sein de 256 équipes se sont affrontés pendant cinq semaines. Pour Norbert Jean, représentant de la marque PUMA Fragrances à Maurice, l’engouement autour de cet événement était palpable tout au long de la compétition par son lot d’intérêt qu’il a suscité sur les réseaux sociaux.

« Nous sommes à la fois surpris, mais aussi très heureux de l’enthousiasme suscité par ce tournoi. Chaque samedi, le Footfive de Bagatelle était en pleine effervescence. Nous avons eu droit à plusieurs matches serrés », souligne Norbert Jean. Il ajoute : « Il y a beaucoup de talents qui sont encore dans l’ombre et ces initiatives permettent de les mettre en lumière. Nous tenons à féliciter tous les participants qui nous ont vraiment offert du beau jeu et un grand bravo à BlackStar 91. Nous espérons pouvoir réitérer cette expérience prochainement. »

Composée de sept joueurs, qui sont avant tout une bande d’amis qui partagent la même passion pour le foot depuis plus de dix ans, l’équipe Blackstars 91 avait été annoncée comme la grande favorite de ce tournoi. « Nous sommes très heureux d’avoir remporté le tournoi. Nous sommes venus pour gagner et nous y avons mis tout notre cœur. C’est la passion qui nous inspire pour le football et cette amitié qui nous lie depuis si longtemps nous a portés aussi loin. Nous remercions Puma Fragrances pour cette initiative qui nous donne la chance de montrer nos talents », souligne Mervyn Jocelyn, capitaine de Blackstars 91.

L'équipe était composée de Mervyn Jocelyn, Clarel Jackson, Michael Camangue, Stéphan Nabab, Jonathan Curpanen, Nikhil Gadarsing, Bruno Marianne et Christopher Caserne.