PUMA FOOTFIVE : En route pour la phase finale

La dernière journée de qualifications du Puma Fragrances Footfive Tournament s’est déroulée le week-end dernier à FootFive Bagatelle. 32 équipes se sont affrontées et huit d’entre elles ont rejoint un premier groupe de huit qualifiés une semaine plus tôt pour la phase finale finale qui se tient aujourd'hui.

Amis, familles et supporters se sont déplacés en grand nombre pour soutenir les équipes durant les phases préliminaires. Pour rappel, l’équipe gagnante de la compétition remportera comme prix vedette un voyage tous frais payés à l’île de la Réunion où ils auront également l’opportunité de jouer au futsal.

Les équipes qualifiées sont Black Stars 7, Square FC, La Brasserie, Souillac Rising Star, Allstar, Stanley United FC, Lekipfutbol, Bane Tete Casser, Blue Devils, Tornado, Man To Man, Predator, Camp Thorel Espoirs, Red Warriors, L'Express et Chickungunya.