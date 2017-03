PWC - CORPORATE REPORTING AWARDS 2017 : Consécration avec un triplé de l’AfrAsia Bank

AfrAsia Bank Ltd est la grande gagnante de l’édition 2017 des Corporate Reporting Awards, de la firme PwC, enlevant trois trophées sur un total de huit, décernés hier soir lors d’une cérémonie tenue à l’hôtel Hennessy Park, à Ébène, en présence du ministre des Services financiers et de la Bonne gouvernance, Dharmendar Sesungkur, du CEO de l’International Integrated Reporting Council, Richard Howitt, des partenaires de PwC et de représentants du monde des affaires.

AfrAsia Bank Ltd s’est distinguée dans les catégories “Financial Institutions”, “Risk Mangement Disclosures” et “On Line Reporting”. Le groupe bancaire était également candidat pour l’attribution du trophée dans la catégorie “Corporate Governace Disclosures”, qui est revenu au groupe MCB. L’autre fait marquant de la soirée a été l’attribution, pour la deuxième année consécutive, du trophée pour la catégorie “Public Interest Entitis and Parastatals” à Anglo-African Ltd, qui avait pour unique concurrent la Mauritius Revenue Authority. Anglo-African Ltd est spécialisée dans la technologie, les services Fintech et le “consulting”.

Les groupes ENL et Ascencia Ltd, gros opérateur du secteur de l’immobilier, se sont démarqués dans les catégories “Risk Management Disclosures” et celle réservée aux sociétés cotées en Bourse respectivement. Ascencia Ltd fait partie du groupe Rogers, lui-même contrôlé par ENL Ltd. Ce dernier avait été primé l’année dernière pour avoir démontré la plus grande transparence dans la gestion des dossiers de bonne gouvernance. Pour Ascencia Ltd, par contre, l’obtention d’un trophée cette année est une première, malgré le fait que la société était une des présélectionnées dans sa catégorie en 2016.

La firme PWC avait décidé pour l’édition 2017 des Corporate Reporting Awards que « les entreprises ayant remporté des trophées dans leurs catégories respectives pendant deux années consécutives n’allaient pas être retenues pour la sélection finale ». Ainsi, la candidature du groupe MCB, qui avait remporté trois trophées l’année dernière, n’a pas été considérée pour certaines catégories.

Présentant les observations du jury, Olivier Rey, PwC Associate Director, a indiqué qu’il y a encore du chemin à parcourir pour arriver à une conformité totale au code de bonne gouvernance des entreprises. Seulement 34% des candidats, dont les rapports annuels ont été épluchés par le jury, ont pris des dispositions pour se conformer à l’ancien code de bonne gouvernance. Le jury a aussi constaté que les progrès en matière de “reporting” intégré sont encore lents alors que, dans de nombreux rapports, on a noté un manque de visibilité sur la stratégie des entreprises, une absence d’informations qui ne correspond pas aux attentes des investisseurs, un manque d’explications sur le modèle d’entreprise et un refus de discuter des grands enjeux ou problèmes confrontant l’entreprise.

Le jury a cependant noté quelques points encourageants, tels les efforts déployés par les institutions financières au niveau de la gestion des risques, du rapport entre la stratégie adoptée par les entreprises et les indicateurs clés de performance (financiers et non financiers). Le jury est d’avis que la « transparence dans la stratégie suivie par l’entreprise est primordiale pour susciter la confiance ». Le jury appelle les entreprises à se débarrasser des habitudes passées en matière de “reporting” et les invite à focaliser leur attention sur ce qui intéresse vraiment les diverses parties prenantes (“stakeholders”).

Principales déclarations

– Sanjiv Bhasin, CEO d’AfrAsia Bank Ltd : « C’est le fruit des efforts de toute une équipe et de notre vision de partage du progrès avec toutes les parties concernées. Nous avons toujours œuvré pour que les “stakeholders” reçoivent les informations appropriées sur les activités de notre entreprise afin qu’ils soient dans une position de se faire une opinion raisonnée sur la qualité de nos opérations. Nous faisons de notre mieux et les résultats sont tangibles. Nous continuerons à travailler collectivement en focalisant notre attention sur le service offert à la clientèle et l’amélioration de l’expérience-client. »

– Alain Law Min, Acting Chief Executive de la MCB : « Nous sommes très heureux d’être primés dans la catégorie “Corporate Governance Disclosures”. Nous ne cessons de nous investir pour améliorer notre performance à ce niveau. Je dédie ce trophée à toute l’équipe de la banque. La bonne gouvernance, c’est un “long journey”. Il ne s’agit non seulement de suivre les “guidelines” mais de s’assurer également que tout est mis en œuvre pour donner satisfaction aux actionnaires, à la clientèle et à la communauté en général. La bonne gouvernance fait partie de notre quotidien. »

– Sanjeev Manrakhan, Managing Director d’Anglo-African Ltd : « Deuxième récompense en deux années de participation. Il faut le faire. Cela prouve également que l’obtention de ce trophée l’année dernière n’était pas le fait du hasard. Il faut donc saluer les efforts soutenus de nos quelque 140 employés qui bossent dur, qu’ils soient à Maurice, à Djibouti ou en Zambie. Mention spéciale pour le président de notre conseil d’administration, Jean Claude Béga. La transparence et l’intégrité ont toujours été au centre de nos préoccupations. »

– Belinda Wong, Fund Manager chez Ascencia Ltd : « Nous avons beaucoup travaillé pour l’obtention de cette distinction. Cela fait plaisir de recevoir un tel trophée. Nous avons présenté pour la deuxième année consécutive un rapport sur l’Integrated Reporting, prenant pour repères divers critères et pratiques internationaux. Ascencia est en pleine expansion et ce trophée est un réconfort quant au déploiement de notre stratégie. »

– Vishnee Payen, Group Sustainability & CSR Manager, LUX* Resorts : « Le Top Management s’est bien impliqué dans l’exercice pour que nous puissions être récompensés aujourd’hui. Ce trophée va certainement nous encourager à poursuivre nos efforts pour les parties prenantes non seulement les investisseurs mais également la société tout entière. Le groupe s’est démarqué au niveau des indicateurs de performance non financiers. »

– Antish Beedassee, Risk & Compliance Manager, ENL Ltd : « Le groupe, en particulier le département d’Audit & Risk, avec à sa tête Sanjay Moolaye, se réjouit de cette distinction. Depuis trois ans, nous avons mis en place les structures appropriées pour gérer ce volet de nos opérations et nous trouvons que le travail a finalement payé. Nous allons maintenir le tempo. »