PWC CORPORATE REPORTING AWARDS 2017—OLIVIER REY: « Le corporate governance a encore du chemin à faire »

Pratique du copier-coller, manque de visibilité et de stratégie qui aurait dû figurer clairement dans les rapports annuels des entreprises, tels sont les quelques points évoqués lors de la 19e édition du PwC Corporate Reporting Awards tenue la semaine dernière à l’hôtel Henessy Park à Ebène. Dans son exposé, Olivier Rey, Associate Director fait remarquer que, « les grands sujets n’y sont pas traités et les questions fondamentales restent sans réponse ». De cette soirée tenue en présence des cadres des entreprises privées et parapubliques, il ressort aussi que des explications claires ne sont pas fournies par les entreprises s’agissant particulièrement de leur business model.

Certains sites Web des entreprises ne sont pas « investor friendly », et certains rapports annuels sont rédigés sans qu’une équipe senior en refasse la lecture. Le jury a noté que très peu de sociétés divulguent leurs financial key performance indicators comme il se doit, et ne divulguent en revanche des informations qui n’ont aucune importance. Olivier Rey est catégorique : « Le corporate governance a encore du chemin à faire. »

Toutefois, le jury a noté des efforts de la part des entreprises dans la gestion du risque. Lors de cette cérémonie de remise de prix, le CEO d’International Integrated Reporting Council, Richard Howitt, lui, s’est appesanti sur l’importance du “reporting” intégré qui aide les conseils d’administration à une planification à long terme des entreprises.

Pour l’édition de cette année, AfrAsia Bank a été primée dans trois catégories : « Financial Institutions », « Online Reporting » et « Risk Management Disclosures - Financial Institutions ». Selon Sanjiv Bhasin, CEO d’Afrasia Bank, ces trois récompenses sont le résultat d’un travail d’équipe. Pour lui, il est toujours compliqué pour une entreprise de fournir des informations très sensibles, « mais il faut rester dans la transparence ».

Dans la catégorie SEM-10, le prix est revenu à Lux Island Resorts. Pour Arnaud Lagesse, président du Conseil d’administration de LUX*, « ce prix est la preuve que la direction du groupe a bien saisi les nouvelles attentes des investisseurs. Il est nécessaire pour nous d’aller plus loin et de ne pas nous restreindre au strict minimum requis. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous avons cherché à avoir un rapport d’assurance d’une firme d’audit ».

Dans la catégorie « Listed Companies » et « Non-listed Public Interest Entities and Parastatals », Ascencia Ltd et Anglo African sont les lauréats respectivement. Le groupe MCB a été primé dans la catégorie « Corporate Governance Disclosures » et ENL Ltd dans la catégorie « Risk Management Disclosures-Non-Financial Institutions ».