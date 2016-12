CE QU’IL FAUT SAVOIR ENCORE : 1 250 PQs à l’Assemblée pour les 40 séances de l’année

Avec l’Assemblée nationale en vacances jusqu’au 28 mars de l’année prochaine, l’heure est au bilan. Ainsi, pour les 40 séances de travaux parlementaires, 1 250 questions parlementaires, dont 46 réclamant des Written Answers, ont été déposées au secrétariat de l’Assemblée nationale par des parlementaires de l’opposition et des Backbenchers du gouvernement. Mais de ce nombre, 168 ont été retirées de l'agenda pour diverses raisons. De ce fait, les ministres de ce qui fut le gouvernement de l’Alliance Lepep ont répondu à 1 082 PQs.

De son côté, l’ancien leader de l’opposition, Paul Bérenger, est venu de l’avant avec 32 Private Notice Questions (PNQs), dont deux n’ont pas fait l’objet d’échanges en début de séance, notamment suite à un Walk-Out et un retrait. La première PNQ en date du 29 mars était consacrée à la sinistre Bal Kouler Saga, Raj Dayal ayant été contraint à soumettre sa démission en tant que ministre de l’Environnement.

Par ailleurs, 350 interpellations parlementaires, soit au moins un sur trois, revient à l’opposition MMM, Rajesh Bhagwan arrivant en tête avec 77 PQs, talonné de près par Adil Ameer Meea avec 76. Suivent dans l’ordre Reza Uteem (75), Franco Quirin, le Monsieur Sport de l’opposition avec 62, et Veda Balamoody (60). Ils ont également soulevé 54 dossiers lors des interventions à l’ajournement des séances parlementaires.

Le nombre de projets de loi débattus et adoptés par l’Assemblée nationale cette année est de 35 avec 37 inscrits à l’ordre du jour. Les deux projets de loi qui n’ont pas été adoptés sont l’amendement à la section 72 de la Constitution et le Prosecution Commission Bill avec les débats reportés à l’année prochaine.

Chagos : Londres se cache encore derrière le coût du Resettlement

En cette fin d’année et à la veille de la reconduction pour 20 ans supplémentaires du bail militaire de Diego-Garcia aux Américains, les Anglais se cachent encore derrière le coût du Resettlement pour justifier l’interdiction aux Chagossiens de retourner dans leurs îles natales. C’est ce qui relève de la réponse en écrit ce mois-ci de la Baroness Anelay of St Johns, ministre d’Etat au Foreign and Commonwealth Office, à une interpellation de Lord Ramsbotham.

« The decision against resettlement has taken into account a wide range of views from all stakeholders, including the US. But security of the military facility is not the only factor in our decision against resettlement. Even if it were possible to work around the security implications of resettlement, the overwhelming practical challenges and costs of resettlement remain », a soutenu la ministre d’Etat selon la version Online du Hansard de la Chambre des Communes.

Escale de 51 yachts au BIOT l’année dernière

Tout en affirmant que le British Indian Ocean Territory (BIOT) n’est pas une destination touristique, Londres confirme un nombre grandissant de yachts faisant escale dans l’archipel des Chagos de 2004 à ce jour. L’année dernière, 51 bateaux de plaisance ont jeté l’ancre dans les eaux des Chagos, occupées par les Britanniques, contre deux seulement en 2004. Mais le record a été établi en 2010 avec 99 yachts. Pour 2016, le nombre est tombé à 17 à ce jour.

« The British Indian Ocean Territory (BIOT) is not a tourist destination and permits to moor in the Outer Islands of BIOT are only issued where this is necessary to facilitate a vessel's safe passage across the Indian Ocean. Laws specifically enabling the Administration of BIOT to issue mooring permits (or the equivalent) were introduced in December 1993, but records of the total number of such permits issued only go back to 2004 », a déclaré sir Alan Duncan du Foreign and Commonwealth Office au député Patrick Grady.



La CDC place Rs 35 milliards dans l’offshore à Maurice

La Commonwealth Development Corporation (CDC) de Grande-Bretagne gère des placements de l’ordre de Rs 35 milliards dans le secteur Offshore à Maurice. Le montant des fonds de la CDC, qui s’occupe de la gestion de l’aide au développement de la Grande-Bretagne, est de Rs 78 milliards. Ces informations révélées à la Chambre des Communes par Roy Stewart, Secretary of State for International Development, placent Maurice comme premier choix avec les Cayman Islands en deuxième position (£ 575,2 millions), Guernsey (£ 315,8 millions) Luxembourg (£ 67,8 millions) et Jersey (£ 5,2 millions). Les Cayman Islands devançaient Maurice.

Justifiant ces placements, le Secretary of State for International Development souligne que « the Commonwealth Development Corporation uses offshore financial centres when it is necessary to do so, in situations in which legal and regulatory systems are weak or inadequate or when investors come from different parts of the world and their funds need to be pooled somewhere neutral that has strong legal systems and stable financial sectors ».