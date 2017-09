CE QU’IL FAUT SAVOIR À L’OFFICIEL : 6 000 tonnes de riz du Pakistan

La State Trading Corporation a scellé un accord pour l'approvisionnement du marché local en riz jusqu'à la fin de l'année. Suite à un exercice d'appel d'offre sur le plan international, Maurice importera 6 000 tonnes de Lon Grain White Rice du Pakistan. Le prix agréé est de 380 dollars américains la tonne avec la livraison programmée du 1 er octobre au 31 décembre prochain. Cette transaction confirme le retour du Pakistan sur le marché international après un premier deal de 30 000 tonnes avec la Turquie en fin de semaine.

« Panik » dans les salles obscures

Le film avec Miselaine Duval – coiffée des multiples casquettes de commanditaire, scénariste, actrice et productrice – devra sortir dans le circuit cinématographique en France le 25 octobre. La première à Maurice est programmée pour le 30 octobre. En avant-première, Miselaine Duval prévoit de présenter à la presse mercredi la bande-annonce du film aussi bien qu’une présentation du film, tourné pendant 32 jours dans un décor naturel à Maurice. Le réalisateur, Nicolas Fay, avance que c’est « un film kaléidoscope avec la réalité dialoguant ici avec la fiction, le présent avec le passé, le rire se mêlant aux larmes ». Soit dans le respect de l’esprit Komiko…

Crainte du virus de Whitedot

Des spécialistes du monde des services financiers craignent la propagation du virus de Ponzi Scheme de Whitedot. Dans une lettre bien documentée, ils attirent l’attention de la Financial Services Commission de la présence active au sein d’une société d’assurance d’éléments perturbateurs ayant travaillé à la promotion du précédent Ponzi Scheme. « Do these people have a moral certificate to their names and are they duly registrered with the FSC ? » se demandent-ils en dénonçant la « practice of dubious sales techniques, where clients are being informed that the only payment mode is in a single instalment thus if interested in a policy, they have to pay the premium at one go which is a blatant lie ». La réaction de la FSC se fait encore attendre.

Possible « amicable settlement » dans l’affaire de la société Le Morne

La Request for Global Settlement pour un montant de Rs 400 millions soumise le 27 août 2015 pourrait faire l’objet d’un arrangement à l'amiable entre le gouvernement et les promoteurs de la Société du Morne Brabant and Le Morne Brabant IRS Company. C’est ce qu’indiquent des sources bien informées au sein du gouvernement avec le départ pour Londres d’un spécialiste en « kas fan » pour des dernières consultations avec l’autre partie. Ces réclamations font suite à la décision du gouvernement de bloquer les projets d’Integrated Resort Schemes du Morne et de Pointe-Jérôme Projects, dont les promoteurs sont la Société du Morne Brabant and Le Morne Brabant IRS Company.

NOUVELLES DE RODRIGUES

Vers la levée de l’embargo sur les bœufs

Une première cargaison de bœufs a été acheminée vers Maurice durant la semaine. Quelque 166 éleveurs se sont fait enregistrer auprès de la commission de l’agriculture, à Citronnelle. Un exercice de contrôle et de vérification du bétail s’est déroulé deux jours avant l’embarquement sur le terrain par les officiers des services agricoles en présence du vétérinaire. Le prix agréé est de Rs 105 le kilo sur patte et le paiement se fera à travers la Rodrigues Trade and Marketing Company Ltd. Les animaux seront abattus à Maurice sous le contrôle de la Mauritius Meat Authority.

Le cheptel rodriguais est estimé à environ 7 000 têtes. Ce développement fait suite à des consultations avec les autorités mauriciennes suite à une récente mission comprenant le commissaire à l’agriculture. L’embargo, imposé en juillet de l’année dernière suite à l’épizootie de fièvre aphteuse, n’est pas totalement enlevé et c’est l’une raisons pour laquelle la MMA achète les bœufs actuellement. En décembre dernier, quelque 3 000 têtes de bétail – comprenant boucs, béliers et chèvres – avaient été exportées sur Maurice.

Eaux usées : une première au Cotton Bay

Le Cotton Bay Hotel est devenu le premier établissement hôtelier de Rodrigues à se doter d’une unité de traitement des eaux usées. L’investissement est de l’ordre de Rs 10 millions. Cette unité peut traiter jusqu’à 75 000 litres d’eaux usées provenant de la cuisine, des toilettes et des buanderies de l’hôtel. L’inauguration a eu lieu jeudi dernier après une présentation le dimanche suivant en présence des promoteurs, du directeur de l’hôtel, des membres du personnel et du commissaire à l’environnement, Richard Payendee.

Le système fonctionne 24/7 deux fois par jour. Les paniers de filtrations sont enlevés et nettoyés et les déchets séchés peuvent être utilisés comme composte. L’excédent d’eau sera utilisé pour le jardin de l’hôtel et pour les villageois.