CE QU’IL FAUT SAVOIR À L’OFFICIEL: Aurore Perraud pressentie pour la présidence du PAC

L’ancienne ministre du PMSD et députée du No 4 Aurore Perraud est pressentie pour assumer la présidence du Public Accounts Committee (PAC), succédant au député du MMM Veda Baloomoody. Le bureau de la Speaker, Maya Hanoomanjee, serait déjà en présence d’une communication officielle du leader de l’opposition, Xavier-Luc Duval, au sujet de la nécessité de procéder à des changements dans les responsabilités au sein de l’opposition.

De son côté, l’ancien ministre du Service civil, Alain Wong, pourrait se voir propulser en tant que Whip de l’opposition en remplacement de Rajesh Bhagwan, qui a soumis sa démission en même temps que Paul Bérenger en tant que leader de l’opposition.

Des remaniements sont également à prévoir au sein des différentes instances de la Chambre car à ce jour les parlementaires y siégeant représentaient le gouvernement. Assis dans l’opposition, ils ne peuvent prétendre garder ces mêmes privilèges. Ainsi, les parlementaires du PMSD Malinee Seewoksing et Patrice Armance devront céder leurs places à des députés de la majorité au niveau du Parlement Panafricain. Toutefois, ils pourront être repêchés en tant que représentants de l’opposition au cas où le leader du PMSD décide de remplacer les deux membres du MMM Reza Uteem et Franco Quirin.

Affaire à suivre…

Recensement des électeurs à Maurice dès lundi prochain

À partir de lundi, et ce pendant quinze jours, 2 398 fonctionnaires, recrutés en tant que Canvassers par la Commission électorale, seront engagés dans un House-to-house exercise à travers l’île dans le cadre de l’enregistrement des électeurs pour la compilation de nouveaux registres. Cet exercice ne concernera que Maurice et Agalega et non Rodrigues en raison de la campagne en vue des élections régionales du dimanche 12 février. Toutefois, en mai prochain, des centres seront opérés à Rodrigues pour permettre aux électeurs de l’île de vérifier si leurs noms figurent toujours dans les registres de la Commission électorale.

Le commissaire électoral, Irfan Rahman, fait un appel aux Mauriciens en général pour leur coopération avec les Canvassers au cours de ces quinze prochains jours. Il souligne que chacun de ces fonctionnaires est muni d’un badge pour se faire identifier formellement.

Rodrigues : impression de 30 000 bulletins de vote

Le mercredi 25 janvier, la Commission électorale entamera l’impression de quelque 30 000 bulletins de vote pour les six régions en vue du scrutin du 12 février. Après vérification et contrôle, ces bulletins seront transférés à Rodrigues par avion spécial sous forte escorte de la Special Mobile Force le vendredi 10 février.

Mais avant cette étape, les six Returning Officers accompagnés du commissaire électoral et de ses plus proches collaborateurs se rendront à Rodrigues jeudi prochain en prévision du Nomination Day du samedi 21. Le président de l’Electoral Supervisory Commission, Me Yusuf Aboobaker, Senior Counsel, effectuera également le déplacement. Ce sera également l’occasion pour les Returning Officers d’animer un premier briefing avec des fonctionnaires de Rodrigues, choisis pour travailler le jour des élections et celui du dépouillement et de faire une tournée des centres de vote.

Le redécoupage électoral également à l’agenda

Le redécoupage des 20 circonscriptions de Maurice est une des priorités de la Commission électorale cette année. Le dernier rapport de l’Electoral Boundaries Commission remonte à 2009 et n’avait jamais été déposé sur la table de l’Assemblée nationale pour adoption ou rejet In Toto. Depuis, avec les développements au niveau de l’aménagement du territoire, l’urgence d’une révision des frontières des circonscriptions se fait sentir. L’Electoral Boundaries Commission prévoir de recevoir jusqu’au 31 janvier des représentations des parties intéressées, dont des formations politiques, avant de se lancer dans tout redécoupage.