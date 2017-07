CE QU’IL FAUT SAVOIR À L’OFFICIEL: Cascavelle monte en grade

La montée en gamme de la région de Cascavelle se poursuit de manière inéluctable. La vocation dans le secteur de l’éducation se poursuit. Après l’ouverture de la West Coast Primary School, une autre étape sera franchie en septembre avec la rentrée universitaire. Le nouveau campus de la Middlesex University devra accueillir à partir de cette date ses premiers étudiants. Les derniers travaux de finition sont en cours sur le complexe universitaire avant la livraison pour la rentrée de septembre. Ainsi, la Middlesex University de Cascavelle verra quelque 1 500 étudiants et quelque 70 membres du personnel académique et administratif évoluer sur ce campus, présenté comme ayant été « designed specifically for the 21st century education ». Mais Cascavelle, qui s’est déjà transformé en un important Transit Point commercial sur la route de l’Ouest, devra également être doté bientôt d’un complexe sportif haut de gamme, comprenant piscine de dimension olympique et de terrains de jeux pour la pratique de football et autres. Ces développements font craindre des embouteillages encore plus difficiles pour la sortie de Flic-en-Flac, village côtier toujours enclavé…

Rodrigues : le député de l’OPR trouvé coupable

Le député de l’Organisation du Peuple de Rodrigues et rédacteur en chef de l’organe du parti, Buisson Léopold, a été trouvé coupable, hier matin, par le tribunal de Port-Mathurin. Il était poursuivi pour le délit de Publishing False News. La sentence devra être prononcée lors de la séance du tribunal le 25 août prochain. Ce jugement fait actuellement beaucoup de bruit dans l’île notamment dans les milieux politiques. Dans l’article en question, le député de l’OPR avait accusé un ressortissant français, qui a épousé une Rodriguaise, d’être en situation illégale, ne détenant pas de permis de résidence et de se mêler à la politique à Rodrigues. La Cour a jugé que les propos rapportés étaient diffamatoires.

La GSEA dans la tourmente

La Government Services Employees Association (GSEA) est prise dans la tourmente; une lettre de dénonciations à caractère incendiaire et ciblant une transaction immobilière dans la région de Flic-en-Flac. Le Whistleblower, qui semble bien maîtriser les dessous des finances de ce syndicat, dénonce le fait que « pe fer mam GSEA kwar ki proze Flic-en-Flac ene mari zafer. En vérité, se ene mwayen pou ranpli zot pos », écrit-il en parlant de dettes de Rs 8 millions déjà contractées auprès des promoteurs du terrain. Il réclame un exercice d’audit externe des comptes de la GSEA avant toute éventelle catastrophe vu que certains s’apprêtent déjà à quitter le navire.

Enquête sur le marché pharmaceutique

La Competition Commission s’apprête à publier un Preliminary Market Study Report sur le secteur pharmaceutique, notamment les conditions de vente de médicaments. Ces détails, qui seront rendus publics à la fin du mois d’août, serviront de base pour des consultations avec les Stakeholders de ce secteur, que ce soit du privé ou du public. D’avril à juillet de cette année, la Competition Commission a mené un exercice d’Information Gathering auprès des autorités et des gérants de pharmacies, que ce soit en gros et au détail.

Après la publication du rapport préliminaire de fin août, les parties concernées seront appelées à soumettre des observations ou de commentaires sur les Findings avec le rapport officiel rendu public à la fin de novembre prochain. La facture d’importations des médicaments est supérieure à Rs 4 milliards par an alors que les dépenses du gouvernement pour la santé publique représentent 9,7% du budget du GM.