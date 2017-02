CE QU’IL FAUT SAVOIR À L’OFFICIEL : Chagos, des propositions anglaises soumises et à l’étude

Le deuxième round de consultations entre officiels mauriciens et britanniques à Londres le 2 février, repoussant du même coup le recours à l’assemblée générale des Nations unies au sujet d’une Advisory Opinion de la Cour Internationale de Justice, a débouché sur des propositions. De sources bien informées, l’on fait comprendre que Maurice a réitéré sa position au sujet de sa souveraineté sur l’archipel des Chagos.

La partie britannique aurait présenté des propositions en vue de régler le différend politique et diplomatique entre Londres et Port-Louis. Aucun détail n’a encore transpiré officiellement quant à la nature de ces propositions, qui sont actuellement à l’étude par les deux parties.

Et si sir Bhinod Bacha retournait au PMO ?

Depuis le début de la semaine, des spéculations circulent autour d’un autre Comeback Kid à l’hôtel du gouvernement avec l’installation de Pravind Jugnauth au poste de Premier ministre. Sir Bhinod Bacha, qui avait fait ses premières armes sous feu sir Seewoosagur Ramgoolam pour ensuite servir sous sir Anerood Jugnauth avant de revenir en tant que Senior Adviser sous Navin Ramgoolam, est donné comme étant sur le point de se joindre à l’équipe de super conseillers de Pravind Jugnauth.

En cas de confirmation de ce développement, l’on se rendra compte que les tentations pouvoiristes n’affectent pas seulement les politiciens…

MHC Fictitious Loans : la contre-offensive

L’enquête de l’Independent Commission Against Corruption (ICAC) dans l’affaire des prêts-logement fictifs de Rs 700 millions à la Mauritius Housing Corporation (MHC) a provoqué une virulente contre-offensive. La cible n’est autre que le Dr Rajivsingh Boolauck, qui est présenté comme un contractuel en poste depuis 2007. Les détracteurs de ce Whistleblower ont fouillé dans son passé pour faire état de la teneur d’un certificat médical sur une quinzaine, dont le dernier est en date de novembre 2016, faisant état de l’instabilité dont il souffre tout en alléguant que « he is really a sick person ». Tout cela dans une tentative d’occulter les graves allégations de malversations à la MHC.

La lettre anonyme, qui se présente comme la première d’une série, se penche également sur des commentaires de la Banque de Maurice sur « an officer of the MHC who is in charge of Risk Management who cannot undertake normal routine operation ». L’auteur de ces contre-dénonciations demande aux autorités de vérifier si Rajivsingh Boolauck aurait bénéficié d’un prêt-logement de la MHC et l’état des remboursements en guise de Credibility Test.

Rodrigues : fin de l’impression des bulletins de vote lundi

Avec le Ruling du chef juge, Keshoe Parsad Matadeen et du juge Asraf Caunhye, rejetant la Party List du Front Patriotique Rodriguais (FPR) de Johnson Roussety, la Commission électorale compte mettre les bouchées doubles pour l’impression de quelque 30 000 bulletins de vote pour les six régions de Rodrigues. Dès hier après-midi, le bon-à-tirer des six séries de bulletins de vote devait être donné en vue de permettre à l’Imprimerie du Gouvernement de procéder à l’impression. Cette étape devra être terminée lundi après-midi avec la livraison des bulletins à la Commission électorale.

Par ailleurs, la Commission électorale a déjà fixé le lieu et l’heure pour l’exercice de désignation des Island Region Members sur la base de la représentation proportionnelle. Cet exercice se déroulera à partir de 18 heures le lundi 13 février au Cotton Bay Resort & Spa à Pointe Coton. Un maximum de cinq membres par parti, enregistré pour les besoins de ces élections, seront admis dans la salle de la proclamation.

La dernière réunion de l’actuel Executive Council de Rodrigues

Avec le scrutin pour les élections régionales du dimanche 12 février, la dernière réunion de l’Executive Council de l’Assemblée Régionale de Rodrigues sous la présidence du chef commissaire Serge Clair s’est déroulée hier. Parmi les décisions entérinées, l’on relève l’allocation de Letters of Offer à 25 premiers bénéficiaires sous le New Housing Scheme ou encore un état des lieux de l’avancement des procédures pour l’extension du Sir Gaëtan Duval Regional Airoport.

Ainsi, le conseil exécutif a pris note de l’octroi du contrat pour des études géotechniques avec les travaux démarrant en mars prochain ou encore les travaux d’extension de l’aérogare pour un montant de Rs 98 millions.

Le lundi 13 sera un jour chômé dans les écoles à Rodrigues

En raison des élections régionales, le lundi 13 février, consacré au dépouillement des bulletins de vote dans les six régions, sera un jour chômé dans les écoles de Rodrigues. D’ailleurs, dès le vendredi 10, les écoles fermeront à partir de midi en vue de la transformation des salles de classe en Voting Rooms.

De son côté, la Commission électorale rappelle l’interdiction des téléphones cellulaires dans les Voting Rooms en vue de préserver le secret du vote. D’autre part, les candidats et autres agents politiques devront éteindre leurs téléphones portables quand ils accéderont aux Counting Units lors du dépouillement de lundi.

Le FLN veut une enquête de l’ICAC sur la BAI Saga

Le leader du Front Linération National, Ismaël Nazir, a écrit officiellement à l’Independent Commission Against Corruption pour une enquête contre des membres du gouvernement, le gouverneur de la Banque de Maurice, Ramesh Basant Roi et des personnalités de l’opposition pour abus de pouvoirs avec la fermeture de la Bramer Bank le 2 avril 2015. Il veut également que l’ICAC se prononce sur l’éventualité d’un « attempt conpiration to defraud the National Treasury, or the act of defrauding the National Treasury, by unduly skyrocketing public debt with far-reaching consequences to the Mauritian economy ».