CE QU’IL FAUT SAVOIR À L’OFFICIEL : Chagos, le prochain round des discussions le 2 février

Troisième report pour le nouveau round des discussions entre Port-Louis et Londres sur le dossier des Chagos. En effet après consultations entre les deux parties, il a été décidé d’un commun accord, hier, que les discussions, qui étaient programmées pour lundi à Londres, ne se dérouleront que le 2 février prochain. C’est ce qu’ont indiqué des sources autorisées au Prime Minister’s Office, hier en cours d’après-midi. Ces discussions s’avèrent être d’une importance capitale car en fonction de la position qu’adoptera la partie britannique au sujet de la question de la souveraineté sur les Chagos, Maurice décidera de la marche à suivre au sujet des procédures devant les Nations unies en vue d’une Advisory Opinion de la Cour Internationale de Justice contre la Grande-Bretagne au sujet du démembrement du territoire mauricien à la veille de l’indépendance le 12 mars 1968.

La farce : une moyenne de 40 charges provisoires par jour

Tout le tam-tam autour des Provisional Charges, pratique dans des enquêtes criminelles, diligentées par la police, n’aura été qu’une farce. Peut-être sauf pour quelques rares VVIPs privilégiées, comme l’actuel ministre des Finances, Vishnu Lutchmeenaraidoo, dans la Goldfinger Saga ou encore Saleem Eshan Beebeejaun et Swadeck Muhammad Taher, dans le cadre de l’enquête sur l’opération Daylight Robbery avec l’écroulement de l’empire Rawat. Ils sont les rares à avoir échappé à des charges provisoires avec leurs dossiers transmis à l’Office of the Director of Public Prosecutions pour toute décision il y aura bientôt un an.

Par contre, au cours de cette même période, la police a logé une quarantaine d’inculpations provisoires par jour contre des suspects devant les différents tribunaux de l’île et à Rodrigues. C’est ce que révèlent les statistiques déposées par le Premier ministre, sir Anerood Jugnauth, à la Bibliothèque de l’Assemblée nationale en réponse à une interpellation du député du MMM Rajesh Bhagwan.

En une année, la police a eu recours à 10 221 charges provisoires contre 8 566 suspects à Maurice et à Rodrigues. De ce nombre, 7 207 ont retrouvé la liberté provisoire contre versement de cautions, dont les montants ont été fixés par la Cour et 1 269 ont été reconduits en cellule policière.