CE QU’IL FAUT SAVOIR À L’OFFICIEL : Le colis du 24 janvier de Plaine-Corail

Une affaire de colis récupéré de manière illégale sur le Conveyor Belt du hall d’arrivée à Plaine-Corail Regional Airport, en date du 24 janvier dernier, rebondit ces jours-ci et fait jaser la politique à Rodrigues. Le sergent affecté à l’Anti-Drug and Smuggling Unit de Rodrigues, qui a exécuté les instructions d’un membre de l’Assemblée nationale pour le retirer sous le contrôle d’Air Mauritius et de la douane, et ce, sans aucune autorisation, n’a été inculpé qu’hier à Port-Mathurin. Cette affaire s’était déroulée en pleine campagne pour les élections régionales au début de cette année. À ce jour, aucune indication n'a transpiré quant au contenu de ce colis remis à un dirigeant politique, en infraction à toutes les procédures établies. L’enquête policière revue et corrigée a également identifié le nom d’une VVIP inscrit sur le colis comme étant la récipiendaire. La classe politique est sur ses gardes…

Un trou de Rs 60 M dans les comptes de Profilage Ltd

La société Profilage Ltd tente par tous les moyens de déterminer les circonstances par lesquelles Rs 60 millions ont disparu de ses caisses. Le responsable des finances, qui est soupçonné d’être au cœur de cette fraude, a quitté le pays depuis octobre de l’année dernière et s’est réfugié en France. L’une des premières indications de la fraude a été révélée par la banque où sont opérés les comptes de la compagnie. Les retraits frauduleux ont été effectués en « petites sommes », mais non négligeables au fil des mois afin de ne pas éveiller de soupçons. Quand le montant a atteint les Rs 60 millions, le principal concerné a plié bagage. Ce n’est que tout récemment qu’une déposition pour fraude a été consignée au Central CID.

Head Hunting pour un Top Job dans les finances

Un exercice de Head Hunting a été lancé dans le secteur des finances. Le contrat d'une VVIP arrivant à terme vers la fin de cette année et suite à la décision du gouvernement de ne pas opter pour la reconduction de celle-ci à ce Top Job et surtout à la demande tacite lui demandant de partir avant la date-butoir, des consultations sont en cours pour la nomination du successeur. La personnalité en poste, un fervent adepte de Shakespeare, a été un des premiers nominés politiques de l’Alliance Lepep au lendemain des élections générales de 14 décembre 2014. Or, très vite, la lune de miel s’est transformée en lune de fiel, « Our Man Inside » remettant en cause des décisions du gouvernement sur des questions stratégiques et hautement politiques.

Emtel met en garde contre un One Ring Scam

La compagnie de téléphonie mobile Emtel avertit ses abonnés contre un One Ring Scam. Elle note que « plusieurs utilisateurs de téléphones mobiles ont reçu des appels en absence de faux numéros internationaux » venant, entre autres, du Ghana. Elle rassure ses abonnés que toutes les mesures nécessaires sont prises pour bloquer ces numéros et qu’entre-temps, ces abonnés doivent faire preuve de vigilance et qu’ils n’ont nullement besoin de retourner des appels à des numéros qu’ils ne connaissent pas.

La Poste accède à une demande de Me Valayden

Avec les nouvelles techniques adoptées par la mafia de la drogue, Me Rama Valayden a identifié une lacune dans la Reception Card de Mauritius Post informant tout Mauricien de l’arrivée d’un colis à La Poste. À aucun moment sur ce document mention est faite du nom de l’expéditeur du colis de l’étranger. L’homme de loi a exprimé le souhait de voir la Mauritius Post remédier à la situation.

Dans une correspondance subséquente, Giandev Motteea, Chief Executive Officer de Mauritius Post, avance qu’en dépit que les indications puissent être erronées au départ, « we are making provision on the notification card to provide for this additional information as requested by your goodself ».

Donc, si vous n’avez rien à faire avec l’expéditeur de tout colis venu de l’étranger, vous pouvez désormais vous abstenir de vous rendre au Parcel Post Office…

La FSC tire les oreilles des Assurances

La Financial Services Commission (FSC) n’est nullement satisfaite du niveau de Compliance des Insurance (Risk Management) Rules 2016 en vigueur depuis le 31 octobre de l’année dernière. Cette autorité a fait comprendre son agacement aux compagnies d’assurances de manière nette et claire. « The FSC has received the first set of Risk Appetite Statements ('RAS') from insurers for the financial year ending 31 December 2017. It has been observed that many of the RAS submissions were not to the satisfaction of the FSC. The FSC has therefore devised a minimum reporting standard to guide insurers on the formulation of their respective risk management frameworks. »

Une manière de faire comprendre aux compagnies d’assurances que le nouveau Chief Executive Officer de la FSC, Harvesh Seegoolam, « means business ».