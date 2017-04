CE QU’IL FAUT SAVOIR À L’OFFICIEL : Lakwizin en force à la MBC

Les derniers développements dans le secteur de l’audiovisuel semblent confirmer une présence en force de « lakwizin » dans les locaux de la station de la radio et de la télévision nationales. Aux dernières nouvelles, deux représentants fidèles du Premier ministre, Pravind Jugnauth, sont placés dans des positions de force. Meckraj Buldowa, jusqu’ici président du conseil d’administration, suivra les traces de Youshreen Choomka à l’Independent Broadcasting Commission (IBA) en accédant au poste de directeur général de la MBC. D’autre part, le directeur des communications au Prime Minister’s Office, Rudy Veeramundar, et un des principaux lieutenants du chef du gouvernement siégeront désormais sur le board de la MBC.

CEB : lutte sans merci pour le poste de GM suppléant

Depuis la confirmation qu’un General Manager suppléant sera nommé à la tête du Central Electricity Board (CEB), qui a généré des profits de Rs 3,3 milliards sur le dos des abonnés au cours du dernier exercice financier, une lutte sans merci est engagée. Les trois hauts cadres du CEB – à savoir Shamshir Mukoon, Production Manager, Chavan Dabeedin, Transmission & Distribution Manager, et Kesnalall Balgobin, Chief Financial Officer, qui se partagent les responsabilités à la tête du CEB depuis la longue maladie du General Manager Gérard Hébrard – lorgnent ces nouvelles fonctions. Le panel présidé par la Senior Chief Executive au ministère des Utilités publiques pourrait opter pour la nomination d’un outsider en la personne d’un haut fonctionnaire maîtrisant les rouages du CEB pour coiffer au poteau le trio. Affaire à suivre…

Remous autour des salaires et allocations

La révélation des salaires et conditions de service d’Akilesh Roopun en tant que Adviser on Communications au ministère des Affaires étrangères suscite des remous parmi ses pairs à l’hôtel du gouvernement. À l’Assemblée nationale, le ministre Vishnu Lutchmeenaraidoo a révélé que le contrat de son attaché de presse est d’une durée de deux ans et que ses salaires sont de Rs 95 000 par mois en d’allocations mensuelles de Rs 7 350, entre autres. Ces deux détails ont fait sauter au plafond plus d’un Adviser en communications du gouvernement. Leur salaire n’est en effet que de Rs 59 700 pour un contrat renouvelable chaque année. Mais leur marge de manœuvre est jugée des plus étroites pour contester…

Contre-offensive en faveur de la présidente Gurib-Fakim

La semaine dernière, des manifestants avaient osé manifester contre la présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim, dont ils réclament la démission de la State House en raison de sa proximité avec le multimilliardaire angolais Alvaro Sobrinho. En attendant la décision du Directeur des poursuites publiques dans le cas de « Misleading Information » à la Financial Services Commission contre Mauricio Fernandes, l’All Muslim Congress annonce une contre-offensive. Jeudi prochain, le président de cette association annonce une « manifestation to express our support to the Madame the President, Dr Gurib-Fakim, who is being critized by opposition party members ». La manifestation se déroulera jeudi de midi à 13h devant le siège du parlement.

La Nursing Association sur le pied de guerre

La Nursing Association part en guerre contre un Acting Consultant in Charge au Princess Margaret Orthopaedic Centre. Cette démarche fait suite à des protestations de la part du personnel paramédical dans un département spécialisé de cet hôpital. Dans la lettre adressée au Regional Health Director – avec copies au Premier ministre, Pravind Jugnauth, au Mentor Minister sir Anerood Jugnauth et aux responsables du ministère de la Santé –, il est mentionné : « His continuous verbal harassment and insult to the staff is becoming unbearable. Pa kapav nek maltret dimoun gramatin ziska tanto kumsa. There is a limit at causing harm and insult to people. » La Nursing Association souhaite une action prompte de la part des autorités pour ramener la sérénité dans cette aile du PMOC.

La BoM face à des dénonciations incendiaires

Des dénonciations incendiaires sur certains aspects de la gestion à la Banque de Maurice circulent actuellement dans certains milieux officiels. Cette correspondance, qui cible uniquement une VVIP, est développée en 12 points, allant des salaires et allocations d’un montant de Rs 1 million par mois, avec une révision salariale de 40 % en juin 2016, à des contacts avec des Top Ministers du gouvernement et la présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim, en marge des procédures pour l’obtention des Global Business Licences et autres Investment Banking Licences par le groupe Alvaro Sobrinho, sans compter les promotions ou recrutements passe-droits à la Banque centrale. Les missions officielles à l’étranger sont aussi dénoncées.

Jane Constance en concert à Rodrigues demain

L’Unesco Artist for Peace Jane Constance donnera un concert demain de 15h à 17h à Rodrigues. Cet événement est placé sous l’égide de l’Assemblée régionale de Rodrigues, dont le conseil exécutif a pris note lors des délibérations d’hier matin à Port-Mathurin. Le déplacement de Jane Constance durant ce long week-end de la fête du travail s’inscrit dans le cadre de l’inauguration du Global Rainbow Foundation Centre à La Ferme aujourd’hui.