CE QU’IL FAUT SAVOIR À L’OFFICIEL: Le leader du PMSD convoqué au CCID

Le leader de l’opposition, Xavier-Luc Duval, qui avait mis en garde contre une enquête « manti-manti » du commissaire Karl Mario Nobin, n’est pas au bout de ses peines dans l’affaire de la menace de mort. En effet, après l’interrogatoire nocturne du vice-Premier ministre et ministre du Logement Showkutally Soodhun lundi dernier, les enquêteurs du Central CID, sous la supervision de l’assistant commissaire de police Devanand Reekoye, entretient l’idée d’une convocation du leader du PMSD en vue de le confronter à des éléments versés dans l’enquête par le président du MSM. En cette fin de semaine, aucun détail n’a transpiré quant au calendrier de travail de la police, en particulier le nouveau déplacement du leader du PMSD aux Casernes centrales, excepté que la police a besoin de lui pour des éclaircissements et des informations complémentaires au sujet de ces menaces de mort proférées lors de l’Eid Party de Centre-de-Flacq.

Éclipse partielle de lune dans la nuit de lundi à mardi

Une éclipse partielle de la lune interviendra dans la nuit de lundi à mardi. La Mauritius Astronomical Society annonce en effet que le phénomène débutera à 19h50 lundi pour prendre fin vers 00h50 avec la pointe, soit l’Umbral Phase, à 21h22. Cette éclipse sera visible à Maurice, Rodrigues et Agaléga.

« The moon will only be partly within the umbral shadow, and this dark covered part will be reddish in tint, but this reddish colour is likely to be hard to see in contrast to the much brighter moon in the outer penumbral shadow. As this eclipse is partial, the surface of the Moon will not be completely covered by the shadow of the earth at maximum eclipse. At maximum eclipse, only about 20% on the right (southern) side surface of the moon will be covered by the earth’s dark shadow », prévient Rucaud Auckbur, de la société astronomique, dans un communiqué. Cette eclipse peut être vue à l’oeil nu si le temps le permet car « unlike solar eclipses, lunar eclipses are completely non-hazardous to enjoy to the naked eye or with any instrument, with no kind of filter being needed ».

Les Îles Vanille privilégient les croisières

Les Îles Vanille – qui regroupent les Comores, Madagascar, Maurice, Mayotte, La Réunion et les Seychelles – continueront de miser sur les croisières et sur la promotion commune de la région dans les grandes foires touristiques internationales. C’est ce qui ressort de la session de travail hier réunissant le ministre du Tourisme, Anil Gayan, et son homologue seychellois Maurice Loustau-Lalanne en présence du CEO des Îles Vanille, Pascal Viroleau.

Les croisières, qui seront assurées par un nombre croissant de navires à partir de cette année, continueront à mettre en valeur les îles de la région à l’intention de cette catégorie de touristes. Ces croisières, organisées entre autres par Costa Croisière, MSC Croisière et Oceania Cruises, permettent aux touristes de découvrir les paysages et les cultures des îles de la région. D’autre part, le ministre Anil Gayan a été invité au festival kreol en septembre par son homologue des Seychelles, lequel sera l’invité de Maurice pour le même festival en décembre.

Le café de Rodrigues est servi

Lancé il y a trois ans à Saint-Gabriel, le projet de plantation de café local devient une réalité. C’est le constat dressé par le commissaire de l’Agriculture, Richard Payendee, et du consultant Frédéric René Michel Descroix. Depuis quelques semaines, les coopérateurs s’attellent à la récolte des fruits du café de Rodrigues. Treize sociétés de coopératives se sont engagées dans ce projet ambitieux. Le café est cultivé sur 13 hectares de terrains à Saint-Gabriel.

Le commissaire de l’Assemblée régionale, qui envisage de répliquer ce projet dans d’autres régions de Rodrigues, a annoncé la mise en opération d’une unité de transformation et d’un point de vente pour la mise en valeur du café de Rodrigues alors que les entrepreneurs de la filière café, à l’instar d’André Agathe, président de la Coopérative de café, et Rose Lineley Samoisy, ne cachent pas leur satisfaction devant la réussite de leurs efforts.

L’économie sous la loupe du FMI

La mission annuelle du Fonds monétaire international (FMI) dans le cadre des Article IV Consultations est actuellement à Maurice. L’objectif est de passer en revue l’évolution de la situation économique à Maurice depuis la précédente mission, qui remonte au début de l’année dernière avec la publication l’Article IV Consultation Staff Report en date du 22 mars 2016. Le dossier vedette de la présente mission devra être la dette publique, avec les nouvelles dispositions annoncées par le Premier ministre et ministre des Finances Pravind Jugnauth, au sujet de la gestion de la dette, reniant les engagements pris précédemment pour mettre le niveau de la dette à au moins 50% du PIB d’ici décembre 2018.