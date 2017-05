CE QU’IL FAUT SAVOIR À L’OFFICIEL : Les repas aux écoliers décriés

La qualité des repas servis aux écoliers du cycle primaire fait l’objet de graves protestations de la part des parents. « Dipain assar melanze ek en tiginn fromaz » ou « dipain ek 2 – 3 pièces soya ». Voilà ce qui est servi de manière quasi régulière dans des écoles primaires avec des subventions de l’État. La ministre de l’Education, Leela Devi Dookun, le ministre de la Santé, Anwar Husnoo, et le leader de l’opposition, Xavier-Luc Duval, ont été informés officiellement de cet état de choses. Le Regrupma Travayer Sosyal a pris les choses en main et réclame des inspections surprise dans des établissements scolaires en vue de dresser un état des lieux de la nourriture servie aux écoliers.

Le calendrier de la menace de Roshi Bhadain

Au cas où le leader du Reform Party, Roshi Bhadain, décide de mettre à exécution sa menace de démission en tant que membre de l’Assemblée nationale sur fond du projet de Metro Express, le calendrier pour la tenue d’une élection partielle est régi par les dispositions du GN 116 de 1987 aux termes des Representation of People Regulations de 1987. La Speaker de l’Assemblée nationale, Maya Hanoomanjee, dispose d’un délai de 15 jours pour informer par écrit la Présidence de la République de toute démission.

À partir de là, la publication du Writ of Election devra intervenir dans un maximum de 90 jours. Le Nomination Day, pour le dépôt des candidatures, devra fixé entre un minimum de 15 jours et un maximum de 60 jours. Le Polling Day sera organisé entre un minimum de 15 et un maximum de 90 jours, soit un minimum de 30 jours selon un scénario court ou de 240 jours.

En tout cas, Roshi Bhadain tient encore l’hôtel du gouvernement en haleine.

Gino Alfred à la tête de l’Agaléga Island Council

L’Agaléga Island Council a un nouveau président élu depuis jeudi. Ainsi, Gino Alfred, qui a déjà occupé ces fonctions, a été élu avec 41 voix, devançant Theolin Jasmin avec 29. Cinq candidats étaient en lice pour ce scrutin, qui s’est déroulé entre 13 heures et 15 heures, le décompte des voix se faisant trois-quarts d’heure après. Le Returning Officer de cette élection, qui a vu un taux de participation de 67,1 %, était M. Rughoo, officier de la Météo en poste dans l’archipel. Un sentiment de fierté règne à Agaléga au sujet de ces consultations engageant la population. La satisfaction est encore plus grande pour Emmanuel Jasmin du comité organisateur.

Le premier A350 XWB de MK en phase finale

Le premier Airbus A350 XWB commandé par la compagnie aérienne nationale, Air Mauritius, est en bonne voie sur la chaîne d’assemblage finale (FAL) d’Airbus de Toulouse. C’est ce qu’indique un communiqué officiel émis par Airbus au cours de la semaine.

L’avion est passé au poste d’assemblage pour la mise au point des aspects structuraux et les essais au sol des systèmes mécaniques, électriques et avioniques. Les étapes subséquentes comprendront notamment la finalisation de la cabine, l’installation des moteurs, la peinture et les essais en vol.

La livraison du premier A350-900 à Air Mauritius est annoncée vers la fin de cette année et dans un premier temps, cet Airbus A350 XWB sera exploité sur la desserte Maurice/Paris/Maurice. Air Mauritius se dotera d’un total de six gros-porteurs bimoteurs A350-900, dont quatre commandés directement à Airbus et deux exploités avec l’exécution d’un contrat de leasing auprès d’AerCap.

À ce jour, la flotte d’Air Mauritius comporte 13 avions, dont 10 Airbus, soit six A 340-300, deux A 330-200 et deux A 319.

Des revenus en hausse de 22 % pour la FSC

Pour l’exercice financier se terminant au 31 mars dernier, la Financial Services Commission (FSC) a enregistré des recettes en hausse de 22 %. En effet, les revenus sont passés de Rs 1,1 milliard à Rs 1,4 milliard. Le Net Surplus de la FSC est aussi en progression, passant à plus de Rs 1 milliard, soit Rs 277 millions de mieux que le précédent exercice financier.

D’autre part, la FSC met en garde le public contre les agissements de la société VRB Trade, dont le siège est à la Berkshire House, Holborn, Londres en Grande-Bretagne. La FSC souligne que VTB Trade n’est pas enregistrée et ne détient aucune Trade Licence sous la section 124 du Financial Services Act de 2007. « The FSC Mauritius urges the public to exercise caution in respect of VTB Trade », recommande la commission.