CE QU’IL FAUT SAVOIR À L’OFFICIEL : Un nouveau High Profile Customer pour la SBM

Depuis cette semaine, la State Bank of Mauritius (SBM) s’occupe d’un nouveau High Profile Customer. En effet, depuis la semaine écoulée, le compte avec des dépôts de l’ordre de Rs 12 millions au nom de Laina Rawat-Burns a été transféré à la SBM suite à une affaire portée devant la Cour suprême. Jusqu’ici, ce compte était sous le contrôle du Special Administrator de la BAI (Mtius) Co Ltd dans le sillage de la révocation de la Banking Licence de la Bramer Banking Corporation Ltd. D’aucuns affirment que la gestion de ce placement bancaire de la fille du Chairman Emeritus du défunt groupe BAI, Dawood Ajum Rawat, nécessite des mesures de précaution compte tenu des Freezing Orders obtenus de la Cour suprême en avril 2015 avec l’écroulement de l’empire Rawat.

Le DPM Collendavelloo chez CIM Finance

Ce n’est pas tous les jours qu’un Deputy Prime Minister et ministre des Utilités publiques, en l'occurrence Ivan Collendavelloo, débarque dans les locaux de CIM Finance pour aller régler ses affaires personnelles. C’est ce qui s’est passé dans la matinée d’hier avant la réunion du conseil des ministres. Pour les besoins de cette visite du DPM Collendavelloo dans les locaux de CIM Finance, les éléments de la VIPSU, affectés à la sécurité du No 2 du gouvernement, sont restés à l’extérieur de l’immeuble. En tout cas, plus d’un passant a affiché leur étonnement devant ce qu’ils ont vu de leurs propres yeux, un quidam du coin n’ayant même pu s’empêcher de laisser échapper : « Minis osi frekant CIM. »

Des sénateurs français en mission officielle à Maurice

Une délégation de trois membres du Sénat français, à savoir Michel Magras, Eric Foligé et Vivette Lopez, a effectué une mission officielle à Maurice en cette fin de semaine. Membres de la délégation sénatoriale d’outre-mer, ils ont pour attribution de finaliser une étude sur les normes de construction des bâtiments publics dans les territoires français d’outre-mer, dont une comparaison des normes en vigueur à Maurice avec celles de La Réunion.

Lors de leur séjour à Maurice, les sénateurs français ont eu des séances de travail avec le Deputy Prime Minister et ministre des Utilités publiques, Ivan Collendavelloo, le ministre des Infrastructures publiques Nando Bodha de même qu’avec des représentants du Construction Industry Development Board, de Landscope Mauritius et des Stakeholders de l’industrie du bâtiment. Les sénateurs français ont également rendu une visite de courtoisie à la Speaker de l’Assemblée nationale, Maya Hanoomanjee, pour aborder « les relations nouées entre les deux Parlements ».

Metro-Express : le ministre indien du Transport probablement présent le 10

Avec la cérémonie de la pose de la première pierre du Metro-Express confirmé pour le vendredi 10 mars, l’hôtel du gouvernement met actuellement la dernière main aux préparatifs. En début de semaine, la principale question qui attendait d’être réglée était le choix du ministre indien devant représenter le Premier ministre, Narendra Modi, à cette importante fonction.

Dans un premier temps, il avait été question du déplacement du ministre indien du Transport. Mais la principale contrainte demeure le calendrier de travail du Lok Sabha, en Inde, en ce début d’année. Toutefois, cette pose de première pierre, qui se déroulera dans l’enceinte du Caudan, sera l’une des premières sorties officielles de sir Anerood Jugnauth en tant que Mentor Minister depuis son départ comme Premier ministre.