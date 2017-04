CE QU’IL FAUT SAVOIR À L’OFFICIEL: Première manif contre Ameenah Gurib-Fakim

Alors que la présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim, s’assure à chaque sortie officielle que la presse soit tenue à distance respectable, elle ne s’attendait nullement à cet accueil aux abords de la State House hier matin. Une première manifestation publique réclamant sa démission a en effet été organisée par un groupe ayant pris place à hauteur du bureau de poste desservant le campus de l’Université de Maurice. Pancartes en mains et protestant contre la State House Connection, avec le multimilliardaire angolais Alvaro Sobrinho, ils ont tenu à attendre le cortège officiel, avec la présidente de la République regagnant son bureau, avant d’évacuer les lieux. Des officiers de police avaient été dépêchés sur place pour parer à toute éventualité. Entre-temps, Ameenah Gurib-Fakim continue à faire la sourde oreille à la demande officielle des partis de l’opposition réclamant son départ de la State House au vu de « ses ingérences et pressions sur les institutions en faveur d’Alvaro Sobrinho »…

Hans Ballah et l’affaire du 19 janvier dernier

Les Police Headquarters des Casernes centrales font face à une situation compromettante à la suite de l’arrestation de Hans Ballah, le neveu du Secretary to Cabinet et chef du service civil et ancien Secretary to Home Affairs Nayen Koomar Ballah. L’interpellation de ce membre associé du Mauritius Turf Club, avec une importante quantité de psychotropes dans ses bagages au SSR International Airport mercredi, a provoqué une onde ce choc au plus haut niveau de l’hôtel du gouvernement. Mais plus grave encore est le cover-up qui lui a été assuré en ce début d’année dans une affaire d’agression. Ce cas avait été rapporté au poste de police de Moka avec un premier suspect inculpé provisoirement le 19 janvier. Deux jours après, soit le 21 janvier, les enquêteurs de Moka devaient embarquer le dénommé Hans Ballah dans cette même affaire d’agression.

En un clin d’œil et trois coups de téléphone, les Casernes centrales devaient sommer la police de Moka d’arrêter les procédures d’inculpation et de renvoyer le dossier à Port-Louis. Depuis, Hans Ballah n’a pas été inquiété dans cette affaire d’agression jusqu’à ce qu’il soit arrêté à l’aéroport, où la formule de Zanfan Lakaz n’a pas fonctionné…

Medical Council : examen le mois prochain

Aspirants médecins, à vos stéthoscopes ! Le Medical Council prévoit en effet le prochain Medical Registration Examination pour le mois prochain. Ce détail a été révélé par le ministre suppléant de la Santé, Prit Roopun, à l’Assemblée nationale mardi dernier. Il a fait comprendre à Raffick Sorefan, qui a regagné les rangs de la majorité, que les mêmes critères que pour les précédents exercices seront suivis.

Nouveau plan de trafic pour la Place d’Armes

La Place d’Armes devrait changer de look dans les jours à venir. En effet, un nouveau Traffic Management Plan a été élaboré vu que « it is a very congested area as vehicles coming from no less than seven different directions at the lebel of the statue of Mahé de Labourdonnais ». Pour remédier à ce problème, le ministère des Infrastructures publiques envisage de modifier de manière drastique le « Pattern of Traffic Movements » dans le centre-ville.

Ainsi, le trafic sur la rue John Kennedy ne sera plus autorisé à virer à droite pour regagner la Place d’Armes, comme c’est le cas actuellement. Les autres composantes du plan comprennent le transfert de la place des taxis, le renversement du sens unique de l’Avenue Duke of Edinburgh, la fermeture de toutes les rues latérales le long de la Place d’Armes, l’upgrading des passages piétonniers et la mise en place de « handrails ». Dès la semaine prochaine, les principaux concernés et affectés par ces changements, notamment les chauffeurs de taxi opérant à partir de la Place d’Armes, seront consultés par le ministère de tutelle. Le comité technique travaillant sur ce nouveau plan a déjà mis au point les détails lors d’une réunion la semaine dernière. Actuellement, quelque 70 taxis sont autorisés par la National Transport Authority à opérer à la Place d’Armes.

Les vacances de Manuel Valls à Maurice font débat

L’ancien Premier ministre français Manuel Valls, qui n’a pas obtenu l’investiture du Parti socialiste pour la présidentielle de dimanche, était en vacances à Maurice récemment. Il était accompagné de son épouse, Anne Gravoin, et également du Chief Executive Officer d’Orange, Stéphane Richard, le partenaire français au sein de Mauritius Telecom. Une fois rentré en France, Manuel Valls, qui n’a pas digéré sa défaite aux primaires socialistes, a rédigé une lettre ouverte à ses mandants leur demandant de voter pour Emmanuel Macron aux dépens du socialiste Benoît Hamon. Ce dernier, interrogé à Toulouse sur ce nouveau coup de poignard d’un ancien Premier ministre socialiste, devait tout simplement répondre, sur un ton amer : « Que voulez-vous que je dise… Il vient de rentrer de vacances de l’île Maurice. C’est bien ! »

Motos : des changements à partir de juillet

De nouvelles normes pour les motos seront introduites à partir de juillet prochain. À partir de cette date, les deux-roues importées devront satisfaire la norme Euro 2 et, à partir de 2020, l’Euro 4. De ce fait, les motocyclettes importées de Chine et qui ne sont pas aux normes européennes n’auront plus accès au marché mauricien. À la demande du ministère des Infrastructures publiques, le ministère des Finances travaille sur une série de mesures. Actuellement, à Maurice, quelque 200 000 motocyclettes sont en circulation, contre 138 000 il y a dix ans. Au moins 36 000 d’entre elles sont âgées d’au moins 14 ans.

Une formule de primes est à l’étude pour encourager le remplacement des vieilles motos par celles qui sont aux normes de sécurité car 45 % des victimes d’accidents de la route sont des motocyclistes, ce qui représente également pas moins de 300 blessés par an.